Chủ tịch Trần Bá Dương sáp nhập 3 công ty con tại Lào

Động thái của HAGL Agrico nhằm tái cơ cấu hệ thống pháp nhân, chuẩn bị cho dự án nông nghiệp quy mô lớn tại quốc gia này.

HAGL Agrico của Chủ tịch Trần Bá Dương đang đẩy nhanh kế hoạch phát triển dự án nông nghiệp tại Lào với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 27.400 tỷ đồng. Ảnh: Lê Quân.

HĐQT CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - HAGL Agrico (UPCoM: HNG) vừa thông qua việc sáp nhập hai công ty con tại Lào vào một pháp nhân hiện hữu, qua đó tinh gọn hệ thống doanh nghiệp và tái cơ cấu hoạt động tại thị trường này.

Cụ thể, Công ty TNHH Công nghiệp và Nông nghiệp Cao su Hoàng Anh Quang Minh (HAQM Lào) cùng Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Hoàng Anh Attapeu (HA Attapeu) được sáp nhập vào Công ty TNHH MTV Đầu tư và Sản xuất Kinh doanh Nông nghiệp Nam Lào (Nam Lào).

Sau khi hoàn tất, Công ty Nam Lào sẽ kế thừa toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của hai doanh nghiệp bị sáp nhập. HAGL Agrico cho biết việc hợp nhất không làm thay đổi điều lệ của Công ty Nam Lào.

HĐQT cũng ủy quyền cho Tổng giám đốc Trần Bảo Sơn phê duyệt, ký các hồ sơ và thực hiện những thủ tục cần thiết để hoàn tất quá trình sáp nhập.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, cả ba doanh nghiệp đều là công ty con do HNG sở hữu 100% vốn, đặt trụ sở tại hai tỉnh Sekong và Attapeu (Lào). Trong đó, Công ty Nam Lào được thành lập để làm đầu mối triển khai các dự án nông nghiệp quy mô lớn của doanh nghiệp tại Lào.

Động thái tái cơ cấu diễn ra trong bối cảnh HAGL Agrico đang đẩy nhanh kế hoạch phát triển dự án nông nghiệp tại Lào với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 27.400 tỷ đồng .

Theo kế hoạch doanh nghiệp từng công bố, dự án tập trung vào mô hình trồng cây ăn trái kết hợp chăn nuôi trên quỹ đất khoảng 40.000 ha. Khi đi vào khai thác ổn định từ năm 2028, dự án được kỳ vọng mang lại khoảng 13.500 tỷ đồng doanh thu và 2.450 tỷ đồng lợi nhuận mỗi năm.

HAGL Agrico từng là công ty con của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) sáng lập. Giai đoạn 2018-2019, HAG chuyển nhượng phần lớn cổ phần HNG cho Thaco của ông Trần Bá Dương để tái cơ cấu doanh nghiệp. Hồi đầu tháng 1, HAG đã thoái toàn bộ 8,24% cổ phần còn lại tại HNG, chính thức không còn là cổ đông của doanh nghiệp.

Hiện Thaco là cổ đông lớn duy nhất tại HNG với tỷ lệ sở hữu 27,63%. Nếu tính cả lượng cổ phần do ông Trần Bá Dương nắm giữ, nhóm liên quan đến Thaco sở hữu hơn 32% vốn điều lệ của HAGL Agrico.

Sau giai đoạn được ông Dương dẫn dắt, đến nay HAGL Agrico vẫn chưa thoát khỏi tình trạng thua lỗ kéo dài. Quý I, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 126 tỷ đồng , tăng 27% so với cùng kỳ, trong khi lỗ ròng 62 tỷ đồng , cải thiện so với mức lỗ 84 tỷ đồng của quý I/2025.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Chủ tịch Trần Bá Dương từng cho biết doanh nghiệp đang trong quá trình tái cơ cấu mạnh để từng bước phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh.

HAGL Agrico đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 1.676 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 232 tỷ đồng , kỳ vọng đánh dấu bước quay lại có lãi sau nhiều năm thua lỗ.

Tuy nhiên, theo ông Trần Bá Dương, doanh nghiệp sẽ cần 3-4 năm để xử lý hết khoản lỗ lũy kế, vốn đã lên tới hơn 10.000 tỷ đồng tính đến cuối năm 2025.

Áp lực tài chính vẫn ở mức lớn khi nợ ngắn hạn vượt xa tài sản ngắn hạn, khiến đơn vị kiểm toán phải lưu ý về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.