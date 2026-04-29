Công ty lãi nghìn tỷ, sếp Dabaco, HAGL nhận lương bao nhiêu?

Với khoản lãi hàng nghìn tỷ đồng năm 2025, nhiều doanh nghiệp nông nghiệp "chi đậm" để trả lương cho các lãnh đạo. Một số công ty còn tặng cổ phiếu hoặc các tài sản giá trị lớn.

Ông Nguyễn Như So, Chủ tịch HĐQT Dabaco. Ảnh: DBC.

Đà tăng của giá nông sản trong năm 2025 giúp lợi nhuận nhiều doanh nghiệp nông nghiệp niêm yết tăng mạnh. Kết quả này cũng kéo theo thu nhập lãnh đạo cấp cao cải thiện đáng kể. Đáng chú ý, mức đãi ngộ không chỉ nằm ở tiền lương mà còn mở rộng sang thưởng hiệu quả, cổ phiếu và các khoản đãi ngộ dài hạn, làm gia tăng khoảng cách giữa thu nhập công bố và thực nhận.

Lãnh đạo cấp cao nhận lương hàng tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính năm 2025 của CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HoSE: DBC), doanh thu năm 2025 công ty đạt gần 14.900 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế đạt 1.507 tỷ, tăng gần 96% và cũng là mức cao nhất lịch sử.

Vì vậy, công ty cũng đã chi tới 20,4 tỷ đồng để trả lương cho các thành viên HĐQT và Ban giám đốc, tăng gần 30% so với năm trước. Trong đó, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Như So nhận hơn 3,2 tỷ đồng , trong khi thu nhập của CEO Nguyễn Khắc Thảo vào khoảng 2 tỷ đồng .

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc, Giám đốc tài chính và ông Nguyễn Thế Tường, Thành viên HĐQT cũng nhận thù lao "khủng" hơn 1,6 tỷ đồng trong năm 2025. Cơ chế đãi ngộ tại doanh nghiệp này bám sát hiệu quả kinh doanh, qua đó phản ánh chu kỳ thuận lợi của ngành chăn nuôi.

Trong khi đó, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 2.243 tỷ đồng , chủ yếu đến từ 2 mảng chuối và sầu riêng. Tổng dư nợ của công ty đã giảm mạnh từ đỉnh 36.000 tỷ vài năm trước xuống còn khoảng 7.900 tỷ vào cuối năm 2025. Doanh nghiệp cũng đã xử lý xong lỗ lũy kế và tất toán toàn bộ nghĩa vụ trái phiếu vào đầu năm 2026. Dù khoản lợi nhuận sau thuế tăng gấp 2 lần so với năm ngoái, tổng thu nhập của ban lãnh đạo Hoàng Anh Gia Lai chỉ nhích nhẹ lên hơn 10,3 tỷ đồng .

Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) nhận thù lao 2,49 tỷ đồng trong năm 2025. Ảnh: HAG.

Cụ thể, Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) nhận thù lao 2,49 tỷ đồng trong năm vừa qua, các thành viên HĐQT và Ban điều hành nhận mức thù lao, thu nhập dao động 1,3- 1,6 tỷ đồng . Tuy nhiên, bầu Đức cho biết con số này chưa phản ánh đầy đủ thu nhập thực tế. Năm ngoái, khi doanh nghiệp xóa sạch lỗ lũy kế và đạt lợi nhuận cao, công ty đã triển khai chương trình tri ân cho khoảng 480 nhân sự gắn bó trên 10 năm, bao gồm chương trình phát hành cổ phiếu ESOP với tổng giá trị khoảng 500 tỷ đồng và cổ phiếu ưu đãi trị giá 300 tỷ đồng .

Bên cạnh đó, vào ngày 18/1, HAGL đã tặng căn hộ cho 160 cán bộ, đủ điều kiện, với giá trị dao động 2,5- 8 tỷ đồng /căn hộ, tùy theo mức độ đóng góp. "Những khoản thưởng này có thể vượt xa tiền lương, khiến cấu trúc thu nhập dịch chuyển rõ sang phần thưởng theo hiệu quả", ông Đức nói.

Cách trả lương theo hiệu suất cũng được HAGL áp dụng cho các cấp vận hành. Thực tế vào năm 2023, ngoài mức lương 15 triệu đồng/tháng cho nhân viên nông trại chuối, 40 triệu đồng cho kỹ sư nuôi heo, bầu Đức còn đưa ra chính sách "khoán" để khuyến khích các giám đốc nông trường, với mỗi kg chuối vượt sản lượng sẽ được thưởng 1.200 đồng.

Ở nhóm doanh nghiệp quy mô vừa, Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam (HoSE: BAF) năm vừa qua ghi nhận lợi nhuận sau thuế khoảng 127 tỷ đồng , giảm 60% so với năm liền trước. Dù kết quả kinh doanh chưa khởi sắc, công ty vẫn chi khoảng 8,2 tỷ đồng để trả thù lao cho các thành viên HĐQT, tức gấp 3 lần so với năm 2024.

Theo đó, Chủ tịch HĐQT Trương Sỹ Bá nhận khoảng 324 triệu đồng, trong khi CEO Bùi Hương Giang nhận hơn 1,5 tỷ đồng và các Phó tổng giám đốc có mức thu nhập quanh 1,3 tỷ đồng .

Tại Intimex Group, doanh thu thuần năm 2025 của công ty đạt gần 40.000 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế 87 tỷ. Tuy nhiên, Chủ tịch Đỗ Hà Nam chỉ nhận thù lao khoảng 10 triệu đồng/tháng, tức tổng cộng khoảng 120 triệu đồng/năm. Trong khi đó, các thành viên HĐQT nhận thù lao 6 triệu đồng/người/tháng, tổng cộng khoảng 72 triệu đồng/năm. Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát cũng dự toán mức thù lao năm 2026 sẽ không thay đổi so với năm ngoái.

Sự phân hóa càng trở nên rõ rệt hơn khi tại PAN Group (HoSE: PAN), tổng thù lao của các thành viên HĐQT chỉ khoảng 1,38 tỷ đồng , trong khi phần lớn thu nhập tập trung vào Ban điều hành, với Tổng giám đốc Nguyễn Thị Trà My nhận hơn 4,6 tỷ đồng năm ngoái.

Về tình hình kinh doanh, trong năm 2025, PAN Group ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất hơn 17.500 tỷ đồng , tăng 9% so với năm 2024 và hoàn thành 102% kế hoạch năm. Kết quả này cho thấy nỗ lực lớn của doanh nghiệp trong việc duy trì đà tăng trưởng, đặc biệt trong bối cảnh hai lĩnh vực trụ cột là thủy sản và nông nghiệp liên tục đối mặt với nhiều thách thức từ môi trường kinh doanh trong và ngoài nước, cũng như điều kiện thời tiết bất lợi.

Mức lương CEO công ty nông nghiệp vượt trội

Báo cáo Lương và Thị trường Lao động 2026 của Navigos Group cho biết nông nghiệp - lĩnh vực vốn gắn với hình ảnh sản xuất truyền thống, lại dẫn đầu 15 ngành nghề về mức lương trần dành cho lãnh đạo cấp cao. Trong thực tế, ngành nông nghiệp còn có các khoản thưởng theo mùa vụ hoặc hiệu quả dự án, có thể nâng tổng thu nhập lên đáng kể.

Cụ thể, vị trí Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành (CEO) trong ngành có mức thu nhập 126-527 triệu đồng mỗi tháng (chưa bao gồm thưởng và phúc lợi). Đây là mức cao nhất được ghi nhận trong khảo sát năm nay. Các vị trí Giám đốc hoặc Trưởng bộ phận cấp cao ngành này cũng nhận lương 86-125 triệu đồng mỗi tháng.

Không chỉ ở tầng C-level (lãnh đạo cao nhất trong doanh nghiệp), nhiều vị trí chuyên môn then chốt cũng có mức thu nhập tiệm cận hoặc vượt 150 triệu đồng/tháng.

Navigos lý giải có 3 lực đẩy khiến ngành nông nghiệp trở nên hấp dẫn về lương thưởng. Cụ thể, nông nghiệp Việt Nam đang chuyển mạnh từ mô hình truyền thống sang sản xuất quy mô lớn, hiện đại. Đồng thời, đây là ngành thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt ở các dự án chế biến sâu, cũng như đang khan hiếm nhân sự cấp cao.

Mức lương của nhân sự trong ngành nông nghiệp vượt trội, tương đồng với sự tăng trưởng của ngành trong năm qua. Cụ thể, năm 2025, nông nghiệp Việt Nam bứt phá với mức tăng khoảng 4%, cao nhất 10 năm qua. Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cũng lập kỷ lục, ước đạt khoảng 70 tỷ USD , vượt mục tiêu đề ra ( 65 tỷ USD ). Đây là ngành có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân ổn định, bất chấp diễn biến phức tạp của thị trường thế giới.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) đặt mục tiêu trong 5 năm tới nâng kim ngạch xuất khẩu lên 95- 100 tỷ USD , tăng trưởng bình quân 6-8% mỗi năm, tập trung vào chế biến sâu, nông nghiệp công nghệ cao và mở rộng thị trường xuất khẩu bền vững.