3 cuốn sách giúp nữ doanh nhân kiếm gần 2 triệu USD từ Amazon

Bắt đầu kinh doanh trên Amazon khi còn học thạc sĩ và nuôi 3 con nhỏ, hiện Jenny Woo có đến 5 nguồn thu nhập. Cô cho rằng 3 cuốn sách này đã giúp mình làm được điều đó.

TS Jenny Woo là nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Mind Brain Emotion. Ảnh: Jenny Woo.

Năm 2018, Jenny Woo bắt đầu kinh doanh trên Amazon với các bộ trò chơi thẻ bài phát triển kỹ năng trí tuệ cảm xúc. Vài năm sau, doanh thu của công việc này vượt 1,7 triệu USD /năm. Hiện cô có 5 nguồn thu nhập, theo CNBC.

Woo cho rằng thị trường luôn thay đổi và không có công việc tay trái nào chắc chắn tồn tại mãi. Vì vậy, bên cạnh việc xây dựng một nguồn thu nhập, mỗi người cần liên tục học hỏi, điều chỉnh và thích nghi.

Dưới đây là 3 cuốn sách cô cho rằng đã giúp mình thay đổi cách tư duy, đưa ra quyết định và tiếp tục tiến về phía trước.

Toán học của sự thịnh vượng - Scott Galloway

Nếu muốn xây dựng sự giàu có bền vững, bạn cần một khuôn khổ để đưa ra những quyết định tài chính và nghề nghiệp hợp lý. Trong Toán học của sự thịnh vượng, học giả và doanh nhân Scott Galloway tập trung vào 4 yếu tố gồm kỷ luật, sự kiên định, thời gian và đa dạng hóa.

Toán học của sự thịnh vượng của tác giả Scott Galloway. Ảnh: Fahasa.

Cuốn sách khiến Jenny Woo không chỉ đặt câu hỏi “Tôi có thể làm gì?”, mà còn phải suy nghĩ xem “Điều gì thực sự đáng để cô dành thời gian và năng lượng?”.

Đây là một khác biệt quan trọng, đặc biệt khi bạn phải cùng lúc cân bằng nhiều công việc và nguồn thu nhập. Nó giúp bà mẹ 3 con này nhìn lại cách mình đánh giá rủi ro, nhận diện cơ hội và phân bổ nguồn lực giữa các công việc.

Cô cho rằng dù ai đó đang hướng tới khoản thu nhập 6 con số đầu tiên hay muốn xây dựng thêm một nguồn thu nhập mới, những nguyên tắc trong cuốn sách sẽ giúp hình thành thói quen tài chính tốt hơn và đưa ra quyết định có chủ đích hơn.

Tư duy đặt cược - Annie Duke

Một trong những phần khó nhất khi khởi nghiệp và điều hành doanh nghiệp là phải đưa ra quyết định khi chưa có đầy đủ thông tin.

Cuốn sách Tư duy đặt cược. Ảnh: NXB Trẻ.

Trong Tư duy đặt cược, Annie Duke - cựu vận động viên poker chuyên nghiệp và chuyên gia về ra quyết định - hướng dẫn cách nhìn nhận lựa chọn dưới góc độ xác suất thay vì sự chắc chắn.

Cuốn sách giúp Jenny Woo phân biệt giữa may mắn và năng lực, giữa kết quả và quá trình. Một quyết định không thành công chưa chắc là một quyết định tồi. Ngược lại, một kết quả tốt cũng không đồng nghĩa quyết định ban đầu là sáng suốt.

Thay đổi góc nhìn này giúp cô bình tĩnh hơn khi đối mặt với rủi ro và có thể đưa ra những lựa chọn táo bạo hơn dựa trên lý trí thay vì cảm xúc.

Jenny Woo cho biết cô thường tự hỏi: Xác suất thành công của việc này là bao nhiêu? Nếu thất bại, rủi ro lớn nhất là gì?. Những câu hỏi đó giúp cô đối diện với sự không chắc chắn một cách tự tin hơn và giảm bớt cảm giác hối tiếc sau mỗi quyết định.

Ngày hôm sau: Chuyển tiếp, đổi thay và bước tới - Melinda French Gates

Làm thế nào để biết khi nào mình cần thay đổi hướng đi? Cuốn Ngày hôm sau: Chuyển đổi, thay đổi và bước tới của Melinda French Gates xoay quanh chính câu hỏi đó. Cuốn sách nhắc chúng ta dừng lại, lắng nghe tiếng nói bên trong và suy nghĩ về điều thực sự muốn làm giữa những áp lực và ồn ào xung quanh.

Cuốn sách Ngày hôm sau: Chuyển tiếp, đổi thay và bước tới. Ảnh: Netabook.

Trong kinh doanh cũng như cuộc sống, thay đổi thường đi kèm với sự khó chịu và bất định. Chúng ta dễ có xu hướng muốn nhanh chóng vượt qua những giai đoạn khó khăn mà không dành đủ thời gian để suy nghĩ xem điều gì nên được giữ lại và điều gì cần phải bỏ đi.

Nhưng “ngày hôm sau” của một quyết định lớn lại là thời điểm quan trọng để chúng ta chủ động lựa chọn con đường tiếp theo. Cuốn sách mang lại cho Jenny Woo sự an ủi và sáng suốt trong những giai đoạn có nhiều thay đổi, cả trong cuộc sống cá nhân lẫn sự nghiệp.

Nó nhắc người phụ nữ này rằng bắt đầu lại không có nghĩa là quay về vạch xuất phát. Bắt đầu lại vẫn là một cách tiến về phía trước. Và cách chúng ta đối diện với sự thay đổi có thể quyết định những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

TS Jenny Woo là nhà giáo dục được đào tạo tại Harvard, diễn giả về trí tuệ cảm xúc, nhà đầu tư, đồng thời là nhà sáng lập kiêm CEO Mind Brain Emotion. Cô tập trung cho việc phát triển các trò chơi thẻ bài giáo dục và công cụ sức khỏe tinh thần nhằm giúp trẻ em và người lớn rèn luyện kỹ năng mềm trong thời đại AI.