Từng ghét đọc sách, vị CEO này lại thay đổi cả sự nghiệp nhờ sách

Nhà sáng lập kiêm CEO Permanent Equity cho biết từng ghét đọc sách và xem đây là việc tầm thường. Tuy nhiên, khi khởi nghiệp, ông dần nhận ra sách là nguồn kiến thức quý giá.

Trong một bài viết trên Forbes, ông Brent Beshore - CEO và nhà sáng lập Permanent Equity (tên cũ adventur.es) - cho biết đến giữa tuổi 20, ông từng rất ghét đọc sách.

Theo ông, hệ thống giáo dục khi đó luôn vận hành theo cách giáo viên yêu cầu học sinh đọc những tác phẩm khó hiểu của những tác giả đã qua đời từ lâu.

"Có những cuốn tôi thấy khá thú vị, nhưng phần lớn thời gian, tôi chỉ cố đọc cho xong, tìm một vài ý có vẻ đủ sâu sắc để phát biểu trong giờ thảo luận rồi nhắc lại những điều giáo viên cho là quan trọng. Đó là luật chơi và tôi chơi khá tốt", ông kể.

Cách học này giúp Beshore đạt điểm cao, có thành tích tốt và nhận được những lời mời công việc hấp dẫn. Nhưng mặt khác, nó cũng khiến ông dần mất hứng thú với việc đọc và học hỏi.

Bước ngoặt khi khởi nghiệp

Beshore cho biết ông thậm chí không nhớ mình từng chủ động đọc một cuốn sách nào trong khoảng thời gian từ 16 đến 25 tuổi, nếu đó không phải là sách được yêu cầu.

Có lần, ông nghe một người hào hứng kể về "cuốn sách tuyệt vời" mà anh ta đang đọc và bản thân ông cảm thấy khó hiểu. Với ông khi ấy, thật khó tưởng tượng tại sao một người có thể thích thú với thứ có vẻ "tầm thường" như vậy.

Mọi chuyện thay đổi khi Beshore rời trường học và bắt đầu khởi nghiệp. Theo ông, bước vào kinh doanh giống như đi vào một thế giới hoàn toàn khác.

"Trước đây, công thức để thành công khá đơn giản: Đọc những gì được giao, nghe giáo viên giải thích tại sao chúng quan trọng rồi nhắc lại quan điểm của họ. Nhưng khi kinh doanh, không ai giao tôi đọc gì, giải thích các quy tắc hay kiểm tra xem tôi có nhớ quan điểm của họ hay không", ông chia sẻ.

Lần đầu tiên Beshore phải tự tìm câu trả lời cho hàng loạt vấn đề mà trước đó ông chưa từng nghĩ đến: Làm thế nào để tạo giá trị? Những người khác đã làm điều đó ra sao? Một logo được tạo ra như thế nào? Thuế thu nhập là gì?

Trước quá nhiều điều chưa biết, phản ứng đầu tiên của ông là làm theo cách mình từng được dạy ở trường: Tìm một chuyên gia để hỏi. Tuy nhiên, Beshore nhanh chóng nhận ra những lời khuyên mình nhận được không thực sự hữu ích. Việc tìm được một chuyên gia có thể đưa ra lời giải đáp thỏa đáng cũng không hề dễ dàng.

Cuối cùng, ông quay lại với lựa chọn mà mình từng ghét nhất, đó là đọc sách. Và cũng từ đây, Beshore nhận ra mình đã nhìn việc đọc theo một cách hoàn toàn khác.

"Trong sách, những người thông minh nhất thế giới đang chia sẻ bí quyết của họ, trình bày cách họ tư duy và giải thích cách thế giới vận hành", ông viết.

Đọc thế nào để sách thực sự có giá trị?

Sau một thời gian, Beshore dần hình thành thói quen đọc khoảng 2 giờ mỗi ngày. Ông nhận ra sách không chỉ giúp lấp đầy những khoảng trống kiến thức mà còn mở ra cách nhìn mới về nhiều vấn đề trong cuộc sống.

Theo Beshore, một trong những cách đơn giản để tìm được sách hay là bắt đầu từ lời giới thiệu của những người mà mình tin tưởng. Một gợi ý phù hợp đôi khi có giá trị hơn hàng loạt bài đánh giá của các nhà phê bình.

Ông cũng thường tìm đến những người đọc nhiều để mở rộng danh sách. Họ có xu hướng chia sẻ những cuốn sách, bài viết hoặc nguồn tài liệu hữu ích trên mạng xã hội hay blog cá nhân. Từ những người này, độc giả có thể tiếp tục tìm hiểu các tác giả, chuyên gia hoặc nguồn tài liệu mà họ thường nhắc đến. Một cái tên có thể dẫn đến nhiều mối liên hệ khác, qua đó giúp danh sách đọc ngày càng phong phú.

Để duy trì việc đọc, Beshore cho biết điều quan trọng là dành riêng một khoảng thời gian trong ngày cho hoạt động này, thay vì chờ đến lúc rảnh. Đó có thể là buổi sáng, giờ nghỉ trưa hoặc bất kỳ thời điểm nào phù hợp, miễn là việc đọc được duy trì đều đặn và ít bị gián đoạn.

Theo ông, người đọc cũng không nên gắn mình với một thể loại hay cách đọc cố định. Có những lúc ông thích đọc nhanh vài bài viết ngắn, nhưng cũng có khi muốn dành hàng giờ cho một cuốn sách dài và khó. Vì vậy, việc có sẵn nhiều loại tài liệu sẽ giúp người đọc dễ lựa chọn hơn tùy vào thời điểm và tâm trạng.

Trong quá trình đọc, Beshore đề cao việc chủ động tương tác với nội dung. Ông ví đọc sách như một cuộc trò chuyện với tác giả, trong đó những ghi chú, câu hỏi hay ý kiến phản biện là cách người đọc phản hồi. Việc ghi lại suy nghĩ giúp nội dung được tiếp nhận sâu hơn, thay vì đọc xong rồi nhanh chóng quên đi.

Sau khi đọc, ông cho rằng người đọc cũng cần dành thời gian suy nghĩ về những gì vừa tiếp nhận. Theo Beshore, nhiều ý tưởng mới thực chất được hình thành từ việc kết nối những điều tưởng như không liên quan. Mỗi cuốn sách có thể mang đến một mảnh ghép mới, nhưng giá trị của nó chỉ thực sự được phát huy khi người đọc biết liên hệ với những gì mình đã biết.

Việc đọc cũng không nhất thiết phải đi đến trang cuối. Nếu một cuốn sách không phù hợp hoặc không còn mang lại giá trị, Beshore cho rằng người đọc hoàn toàn có thể dừng lại. Có quá nhiều sách hay trên thế giới, nên tiếp tục dành thời gian cho một cuốn sách không phù hợp cũng đồng nghĩa bỏ lỡ những nội dung khác.

Ông cũng lưu ý không nên biến việc đọc thành một cuộc đua về số lượng. Việc đếm xem mình đã đọc bao nhiêu cuốn có thể tạo cảm giác đang làm điều có ích, nhưng con số đó không nói lên nhiều thứ. Quan trọng hơn là những gì người đọc nhận được sau mỗi cuốn sách, cách suy nghĩ có thay đổi, hiểu biết có được mở rộng hay không.

Brent Beshore cho rằng đọc sách không phải là cuộc đua về số lượng. Ảnh: Phương Lâm.

Beshore đồng thời khuyến khích người đọc bước ra khỏi những chủ đề quen thuộc. Việc chỉ tìm đến những lĩnh vực mình vốn đã biết hoặc chạy theo những chủ đề đang được quan tâm có thể khiến phạm vi hiểu biết trở nên hạn chế. Những chủ đề mới, ngược lại, có thể mang đến những góc nhìn và ý tưởng mà trước đó người đọc chưa từng nghĩ tới.

Cùng với đó là sự tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin. Một cuốn sách phi hư cấu có thể đưa ra những quan điểm, lập luận hoặc cách lý giải thuyết phục, nhưng điều đó không có nghĩa mọi thông tin trong sách đều đúng. Ngay cả với những tác giả nổi tiếng, người đọc vẫn cần đặt câu hỏi, xem xét lập luận và tự đánh giá những gì mình tiếp nhận.

Beshore còn cho rằng người đọc có thể chủ động tìm cách liên hệ với tác giả. Nhiều tác giả sẵn sàng lắng nghe phản hồi từ độc giả, vì vậy nếu thực sự quan tâm đến một vấn đề, có thể tìm họ qua mạng xã hội hoặc website cá nhân để đặt câu hỏi. Phần lớn có thể không trả lời, nhưng đôi khi một cuộc trao đổi như vậy lại mở ra những mối quan hệ thú vị.

Cuối cùng, việc đọc sẽ trở nên giá trị hơn khi có người cùng chia sẻ. Hai người có thể cùng đọc một cuốn sách, trao đổi suy nghĩ hoặc tranh luận về những điều vừa đọc. Qua những cuộc trò chuyện như vậy, mỗi người có thể nhận ra những góc nhìn mà bản thân dễ bỏ qua khi chỉ đọc một mình.