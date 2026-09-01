Nữ tỷ phú cho đi 26 tỷ USD theo một lời khuyên trong sách

Trước khi ký Giving Pledge và bắt đầu hành trình cho đi khối tài sản ròng 36 tỷ USD, MacKenzie Scott đã tìm lại một đoạn văn trong cuốn sách bà từng đọc khi còn học đại học.

Theo Fortune, MacKenzie Scott - nữ tỷ phú, nhà văn và một trong những nhà từ thiện hào phóng nhất thế giới - đã cho đi hơn 26 tỷ USD trong 6 năm qua. Ít ai biết rằng cách bà sử dụng khối tài sản khổng lồ này bắt đầu từ một đoạn văn trong cuốn sách từng được đọc và gạch chân khi còn học đại học.

Áp dụng lời khuyên từ sách vào chính khối tài sản đang sở hữu

Trước khi ký Giving Pledge - cam kết tự nguyện dành phần lớn tài sản cho hoạt động từ thiện, Scott cho biết đã tìm lại những cuốn sách cũ của mình. Bà muốn đọc lại một đoạn trong The Writing Life (Tạm dịch: Cuộc đời viết lách) của nhà văn Annie Dillard, nơi từng được bà "gạch chân và đánh dấu sao".

Đó là thời điểm Scott chuẩn bị ký Giving Pledge vào ngày 25/5/2019, chỉ vài tháng sau khi cuộc hôn nhân với tỷ phú Jeff Bezos kết thúc và bà nhận khoảng 4% cổ phần Amazon.

Trong bức thư gửi Giving Pledge, Scott không nói nhiều về các quỹ từ thiện hay chiến lược thuế. Là một nhà văn, bà bắt đầu câu chuyện bằng văn học và lời khuyên mà Dillard dành cho những người cầm bút.

Dillard cho rằng các nhà văn không nên cất giữ những chất liệu hay nhất để dành cho một chương nào đó trong tương lai. Theo nữ nhà văn, thôi thúc muốn dành một điều gì đó tốt đẹp cho "một nơi tốt đẹp hơn sau này" chính là dấu hiệu cho thấy bạn nên sử dụng nó ngay bây giờ.

Bởi nếu cứ chờ đợi, Dillard cảnh báo đến một ngày người ta có thể "mở két sắt và thấy tro tàn".

Với Scott, lời khuyên ấy không chỉ dành cho những trang viết. Bà áp dụng nó vào chính khối tài sản mà mình đang sở hữu.

Cách nữ tỷ phú "làm trống két sắt"

6 năm sau khi ký Giving Pledge, Scott vẫn đang làm đúng điều mình viết trong bức thư năm nào: không chờ đợi để cho đi.

Thông qua tổ chức từ thiện Yield Giving, bà đã trao hơn 26 tỷ USD qua hơn 2.700 khoản đóng góp. Riêng năm 2025, số tiền bà cho đi lên tới 7,2 tỷ USD .

Quy mô này thậm chí lớn hơn tổng số tiền Jeff Bezos và vợ ông - Lauren Sánchez Bezos - đã quyên góp trong suốt cuộc đời, theo ước tính của Forbes. Tạp chí này cũng xếp Scott là nhà từ thiện hào phóng thứ 3 thế giới trong năm nay, khi bà đã cho đi khoảng 46% tài sản ròng.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở số tiền, mà còn ở cách Scott trao đi. Thay vì giữ quyền kiểm soát chặt chẽ khoản tiền sau khi chuyển giao, bà thường trao các khoản tài trợ không bị ràng buộc, không yêu cầu tổ chức nhận tiền phải nộp đơn hay báo cáo tiến độ.

Cách làm này giúp các tổ chức nhận tài trợ tự quyết định cách sử dụng nguồn tiền dựa trên nhu cầu thực tế. Scott cũng gần như không quảng bá những khoản đóng góp của mình trên truyền thông.

Sự lựa chọn này phần nào phản ánh nền tảng của Scott. Trước khi trở thành một trong những nhà từ thiện lớn nhất thế giới, bà đã là một nhà văn.

Tiểu thuyết đầu tay The Testing of Luther Albright (Tạm dịch: Thử thách của Luther Albright), xuất bản năm 2005, mang về cho Scott giải American Book Award. Con đường văn chương của bà bắt đầu từ Đại học Princeton, nơi bà học chuyên ngành tiếng Anh và viết sáng tạo dưới sự hướng dẫn của Toni Morrison, nhà văn đoạt giải Nobel Văn học.

Morrison không chỉ là giáo sư hướng dẫn luận văn tốt nghiệp mà còn có ảnh hưởng lớn đến con đường sau này của Scott. Bà từng gọi Scott là "một trong những sinh viên giỏi nhất tôi từng có trong các lớp viết sáng tạo".

Trong thời gian Morrison viết tiểu thuyết Jazz năm 1992, Scott còn làm trợ lý nghiên cứu cho bà. Sau khi Scott tốt nghiệp Princeton, một lời giới thiệu của Morrison giúp bà có được công việc tại quỹ phòng hộ D.E. Shaw - nơi bà sau đó gặp Jeff Bezos.

Morrison cũng giới thiệu Scott với đại diện văn học của mình, Amanda Urban và viết lời giới thiệu cho cuốn tiểu thuyết đầu tay của Scott.

Mối quan hệ ấy tiếp tục được Scott nhắc lại thông qua hoạt động từ thiện. Trong năm nay, tổng số tiền bà dành cho các trường đại học và cao đẳng dành cho người da đen có lịch sử lâu đời (HBCU) đã vượt 1 tỷ USD .

Năm 2022, Scott trao 3 triệu USD cho Đại học Howard để thành lập Toni Morrison Endowed Chair in Arts and Humanities. Khoản tài trợ trở thành một cách để bà tri ân người cố vấn đã qua đời năm 2019.

Dẫu vậy, chiếc "két sắt" của Scott vẫn chưa trống. Nhờ diễn biến của cổ phiếu Amazon, tài sản ròng của bà hiện vẫn trên 36 tỷ USD , bất chấp hơn 26 tỷ USD đã được trao đi. Điều đó đồng nghĩa hành trình cho đi của Scott có thể còn kéo dài nhiều năm nữa.

Và có lẽ đó cũng chính là điều bà đã dự liệu ngay từ đầu. Trong bức thư ký Giving Pledge, Scott viết rằng cách tiếp cận của bà với hoạt động từ thiện sẽ cần thời gian, công sức và sự quan tâm. "Nhưng tôi sẽ không chờ đợi. Và tôi sẽ tiếp tục cho đến khi két sắt trống rỗng", bà nói thêm.