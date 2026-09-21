Canh bạc xa xỉ giúp hãng bay Pháp vượt áp lực giá nhiên liệu

Trong bối cảnh giá nhiên liệu máy bay tăng mạnh và chiến sự Iran làm xáo trộn nhu cầu đi lại, Air France vẫn ghi nhận doanh thu từ nhóm khách hàng cao cấp tăng 11%.

Air France đầu tư vào các trải nghiệm xa xỉ để phục vụ nhóm khách hàng cao cấp. Ảnh: Reuters.

Giữa lúc nhiều hãng hàng không phải cắt giảm công suất và kiểm soát chi tiêu do chi phí nhiên liệu tăng cao, Air France đang hưởng lợi từ chiến lược tập trung vào nhóm khách hàng có khả năng chi trả cao.

Trao đổi với Reuters, ông Ben Smith, CEO Air France, cho biết doanh thu từ hạng nhất và các dịch vụ cao cấp của hãng đã tăng 11% trong năm nay. Lượng đặt chỗ ở các khoang Premium, Business và First Class cũng tăng trưởng.

Air France những năm gần đây tăng mạnh đầu tư vào các dịch vụ cao cấp, từ nâng cấp khoang hạng nhất đến thực đơn trên máy bay với các sản phẩm mang thương hiệu xa xỉ.

Theo CEO Ben Smith, lợi thế của Air France đến từ chính hình ảnh của Paris - một trong những trung tâm thời trang, ẩm thực và hàng xa xỉ lớn của thế giới.

"Tất cả thương hiệu xa xỉ đều có mặt tại Paris. Chúng tôi có nhiều nhà hàng được Michelin trao sao hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới", ông nói.

Air France cũng hưởng lợi từ sức hút của Paris đối với du khách quốc tế, trong đó có hiệu ứng từ bộ phim truyền hình "Emily in Paris".

Chiến lược tập trung vào khách hàng cao cấp đang trở thành xu hướng chung của các hãng hàng không lớn tại châu Âu. IAG, tập đoàn sở hữu British Airways, và Lufthansa đều đã giới thiệu các thiết kế khoang hạng nhất mới trong những năm gần đây để thu hút nhóm hành khách có mức chi tiêu cao, đặc biệt là khách Mỹ.

Đáng chú ý, Air France cho biết một số khách hàng từng sử dụng máy bay riêng đang chuyển sang bay hạng nhất. Theo ông Smith, một phần nguyên nhân là nhóm khách này muốn tránh sự chú ý liên quan đến lượng khí thải cao hơn của máy bay tư nhân.

Trong khi đó, các hãng hàng không trên toàn cầu vẫn chịu sức ép từ giá nhiên liệu tăng và những thay đổi trong hành vi đi lại do chiến sự Iran kéo dài gần 7 tháng. Một số hãng đã phải cắt giảm công suất và kiểm soát chi phí để ứng phó.

Air France đang chọn hướng ngược lại khi tiếp tục đầu tư vào phân khúc có biên lợi nhuận cao, với kỳ vọng nhóm khách hàng giàu có ít nhạy cảm hơn với giá vé.

Ông Smith cho biết Air France chưa nhận thấy tác động đáng kể từ lạm phát tại Mỹ đối với nhu cầu du lịch cao cấp. "Chúng tôi đã tăng giá vé đáng kể, nhưng nhu cầu vẫn khá vững. Kết quả tốt hơn những gì tôi kỳ vọng", CEO Air France nói.