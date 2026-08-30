Các tỷ phú bắt đầu mê sách từ khi nào?

Nhiều tỷ phú nổi tiếng đã hình thành thói quen đọc từ rất sớm. Bill Gates từng bị bố mẹ cấm mang sách lên bàn ăn, còn Warren Buffett đọc sách về đầu tư từ năm 10 tuổi.

Tỷ phú Bill Gates đã bắt đầu đọc rất nhiều từ khi còn nhỏ. Cha ông từng kể rằng cậu bé Gates đọc đủ loại sách, từ bách khoa toàn thư đến tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Ông đọc nhiều đến mức bố mẹ phải đặt ra một quy định là không được mang sách lên bàn ăn.

Sách xuất hiện trong tuổi thơ của những người giàu nhất hành tinh

Gates sau này vẫn duy trì thói quen đọc. Ông từng cho biết khi còn nhỏ đã đọc hết bộ bách khoa toàn thư World Book. Những cuốn tiểu sử về các nhân vật lịch sử cũng giúp ông mở rộng hiểu biết từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Tỷ phú Jeff Bezos cũng có một tuổi thơ gắn với sách. Khi học lớp 4, ông tham gia một cuộc thi đọc sách do trường tổ chức và đọc khoảng 30 tác phẩm từng đoạt giải Newbery trong một năm. Bezos đặc biệt yêu thích thể loại khoa học viễn tưởng, trong đó có A Wrinkle in Time của Madeleine L'Engle và bộ The Lord of the Rings của J.R.R. Tolkien.

Tỷ phú Elon Musk cũng dành phần lớn tuổi thơ cho sách. Ông từng nói mình được “nuôi dưỡng bởi sách” và đọc rất nhiều truyện khoa học viễn tưởng. Các cuốn sách về công nghệ, tên lửa và tương lai sau này cũng góp phần hình thành những mối quan tâm gắn với sự nghiệp của Musk.

Bill Gates duy trì thói quen đọc khoảng 50 cuốn sách mỗi năm. Ảnh: Forbes.

Một số nguồn từng dẫn lại rằng Musk đọc toàn bộ Encyclopedia Britannica khi mới 9 tuổi và có thời điểm dành tới 10 giờ mỗi ngày cho tiểu thuyết khoa học viễn tưởng.

Huyền loại đầu tư Warren Buffett thì bắt đầu tìm hiểu về đầu tư thậm chí còn sớm hơn. Khi khoảng 10 tuổi, ông đã tìm đọc những cuốn sách về đầu tư tại thư viện công cộng ở Omaha. Buffett từng kể rằng ông đọc nhiều cuốn tới 2 lần để hiểu kỹ hơn.

Đến năm 19 tuổi, Buffett tìm thấy The Intelligent Investor của Benjamin Graham. Cuốn sách trở thành một cột mốc quan trọng trong quá trình hình thành tư duy đầu tư của ông. Buffett sau này cho rằng đây là một trong những cuốn sách có ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp của mình.

Từ thói quen đọc đến cách nhìn về thế giới

Điểm chung trong những câu chuyện trên là sách xuất hiện trước khi những nhân vật này trở thành tỷ phú.

Buffett không bắt đầu đọc hàng trăm trang mỗi ngày sau khi gây dựng Berkshire Hathaway. Thói quen này đã hình thành từ thời ông còn là một cậu bé tò mò về đầu tư. Tương tự, Gates đọc bách khoa toàn thư khi còn nhỏ, Bezos say mê những câu chuyện khoa học viễn tưởng và Musk tìm đến sách để tự học về những lĩnh vực mình quan tâm.

Về sau, việc đọc của họ cũng thay đổi theo công việc và những câu hỏi họ muốn tìm lời giải.

Elon Musk từng nói mình được “nuôi dưỡng bởi sách”. Ảnh: Hack Spirit.

Buffett chủ yếu đọc các báo cáo doanh nghiệp, tài liệu tài chính và sách về đầu tư. Gates thường xuyên chia sẻ danh sách sách ông đọc, trải rộng từ khoa học, lịch sử đến y tế và xã hội. Bezos vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho tiểu thuyết và khoa học viễn tưởng, trong khi Musk thường tìm đọc về công nghệ, vật lý và tương lai.

Điều đáng chú ý là các tỷ phú không coi đọc sách chỉ là một hoạt động để giải trí hay tích lũy kiến thức. Với Buffett, đọc giúp ông có thêm dữ kiện trước khi đưa ra quyết định. Với Gates, sách là cách tìm hiểu những lĩnh vực nằm ngoài chuyên môn. Còn với Bezos và Musk, những cuốn sách từng đọc từ nhỏ cũng góp phần định hình những mối quan tâm theo họ trong nhiều năm.