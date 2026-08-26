CEO chuỗi nhà sách lớn nhất nước Mỹ chưa bao giờ đọc hết cuốn sách yêu thích

James Daunt, CEO Barnes & Noble đã nhiều lần đọc cuốn sách yêu thích Anna Karenina nhưng ông luôn dừng trước phần kết.

Là người đứng đầu chuỗi bán lẻ sách lớn nhất nước Mỹ, James Daunt có thói quen không bao giờ đọc đến trang cuối của cuốn tiểu thuyết kinh điển yêu thích nhất đời mình.

Dù đã đọc Anna Karenina của Lev Tolstoy nhiều lần, James Daunt - CEO Barnes & Noble - luôn dừng lại trước phần kết. Ông nắm rõ kết cục của từng nhân vật nhưng chủ động lựa chọn không đọc trang cuối, cất cuốn sách đi và đọc lại từ đầu sau một thời gian.

“Tôi khá đa cảm. Tôi luôn nghĩ mình không cần phải đọc hết”, Daunt chia sẻ. Với ông, câu chuyện càng về cuối càng trở nên bi kịch, và việc không đọc trang cuối giúp tác phẩm giữ nguyên giá trị cảm xúc mỗi lần ông tiếp cận lại ở từng giai đoạn khác nhau của cuộc đời.

Từ nhân viên ngân hàng đến ông chủ chuỗi nhà sách lớn nhất nước Mỹ

Trước khi bước chân vào ngành xuất bản, James Daunt tốt nghiệp ngành lịch sử tại Đại học Cambridge và làm việc tại bộ phận ngân hàng đầu tư của JPMorgan. Năm 1990, ông rời ngành tài chính để mở hiệu sách đầu tiên tại London, sau này mở rộng thành chuỗi Daunt Books gồm 9 cửa hàng độc lập.

Năm 2011, Daunt được bổ nhiệm làm CEO Waterstones - chuỗi nhà sách lớn của Anh đang chịu áp lực nặng nề từ các nền tảng thương mại điện tử như Amazon. Tại đây, ông đưa ra chiến lược tái cấu trúc bằng cách trao quyền tự chủ tối đa cho quản lý từng chi nhánh. Mỗi cửa hàng tự quyết định danh mục nhập sách và cách trưng bày theo thị hiếu cư dân địa phương, thay vì phân phối đồng loạt từ trụ sở chính. Mô hình này giúp Waterstones cắt lỗ và kinh doanh có lãi trở lại.

Đến năm 2019, sau khi quỹ đầu tư Elliott Management mua lại Barnes & Noble - chuỗi bán lẻ thành lập từ năm 1886 với hơn 600 cửa hàng tại Mỹ, Daunt tiếp tục được giao ghế CEO. Ông áp dụng triệt để mô hình phân quyền từng thành công tại Anh để vực dậy chuỗi nhà sách lớn nhất nước Mỹ.

Quan điểm không bắt buộc đọc hết

James Daunt cho biết bản thân đọc nhiều tiểu thuyết, một phần vì đây cũng là dòng sách bán chạy nhất tại các cửa hàng ông điều hành. Ông đặc biệt thích những tác phẩm mới, nhất là tiểu thuyết đầu tay của các nhà văn. Cảm giác khám phá một tác giả chưa được biết đến là điều khiến ông hứng thú.

Bên cạnh tiểu thuyết, Daunt đọc nhiều sách lịch sử, tiểu sử và các tác phẩm phi hư cấu. Trong số những cuốn ông thường quay lại có Middlemarch của George Eliot và các tác phẩm của Dostoevsky cùng nhiều nhà văn Nga.

Trong một podcast gần đây, Daunt nhắc đến nhiều cuốn sách ông đọc hoặc yêu thích, từ The Savage War of Peace, Madame Bovary, Middlemarch đến 1929 của Andrew Ross Sorkin. Nhưng Anna Karenina vẫn giữ vị trí đặc biệt.

Daunt từng nói ông thường đọc lại sách vào những thời điểm khác nhau trong đời. Có những tác phẩm từng gây ấn tượng mạnh nhưng khi đọc lại nhiều năm sau, ông không còn cảm nhận chúng giống trước. Ngược lại, những cuốn sách từng khó hiểu hoặc chưa gây nhiều ấn tượng có thể trở nên đáng đọc hơn khi người đọc đã có thêm trải nghiệm.