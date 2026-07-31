Vingroup lãi lớn

Nửa đầu năm 2026, Vingroup đạt lợi nhuận sau thuế 20.375 tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ, qua đó hoàn thành khoảng 58% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Lợi nhuận nửa đầu năm 2026 của Vingroup tăng gấp 4,5 lần. Ảnh: VIC.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất vừa công bố, Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 222.300 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026, tăng 73% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của tập đoàn theo đó đạt 20.375 tỷ đồng , gấp 4,5 lần cùng kỳ.

Năm nay, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 485.000 tỷ đồng và 35.000 tỷ. Như vậy, sau nửa đầu năm, tập đoàn đã hoàn thành khoảng 46% kế hoạch doanh thu và 58% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Ở mảng công nghệ - công nghiệp, Vingroup cho biết VinFast tiếp tục là thương hiệu ôtô điện có thị phần lớn nhất tại Việt Nam với 115.916 xe được bàn giao trong 6 tháng đầu năm, tăng 72% so với cùng kỳ năm 2025. Theo doanh nghiệp, 6 trong 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường trong kỳ này đều thuộc thương hiệu VinFast, gồm Limo Green, VF 3, VF 5, VF 6 và VF MPV 7.

Trên phạm vi toàn cầu, VinFast đã bàn giao 128.662 ôtô điện trong 6 tháng, tăng 78% so với cùng kỳ năm ngoái. Hãng hiện vận hành 474 showroom trên thế giới, tập trung chủ yếu tại các thị trường châu Á.

Đối với mảng xe máy điện, VinFast bàn giao gần 429.175 xe, gấp 3,7 lần so với cùng kỳ năm trước.

VINGROUP LÃI KỶ LỤC CHỈ SAU NỬA ĐẦU NĂM 2026 Kết quả kinh doanh những năm gần đây của Vingroup. Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 6T2026 Doanh thu Tỷ đồng 130036 110490 125688 101794 161428 189068 331838 222300 Lợi nhuận sau thuế

7717 4546 -7558 2044 2056 5276 11065 20375

Trong quý II, VinFast cũng hoàn tất việc chuyển nhượng hoạt động sản xuất tại Việt Nam cho đối tác. Theo doanh nghiệp, động thái này nhằm tinh gọn cơ cấu vận hành, tối ưu cấu trúc vốn và tài sản, đồng thời tập trung nguồn lực cho hoạt động nghiên cứu, phát triển (R&D), công nghệ, xây dựng thương hiệu và mở rộng kinh doanh tại Việt Nam cũng như các thị trường quốc tế.

Ở trụ cột thương mại - dịch vụ, Vinhomes ghi nhận doanh thu quy đổi 134.200 tỷ đồng trong nửa đầu năm, gấp 3 lần cùng kỳ. Doanh nghiệp cho biết kết quả này đến từ hoạt động bàn giao và hợp tác trong các giao dịch bán lô lớn tại dự án Vinhomes Green Paradise, Vinhomes Global Gate Hạ Long và Vinhomes Saigon Park.

Trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, Vingroup cho biết lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm đạt 12,3 triệu lượt, tăng 15% so với cùng kỳ. Theo doanh nghiệp, lượng khách từ các thị trường như Nga, Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) và Ấn Độ tiếp tục tăng, qua đó giúp tỷ lệ lấp đầy tại hệ thống khách sạn và khu nghỉ dưỡng Vinpearl đạt 64%, tăng gần 11 điểm % so với cùng kỳ năm trước.

Đối với lĩnh vực hạ tầng, liên danh Vinhomes - VinSpeed được giao làm tổng thầu EPC (thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công) cho dự án 5 tuyến metro tại Hà Nội với tổng chiều dài khoảng 306 km, kết nối sân bay Nội Bài, ga Hà Nội và các đô thị vệ tinh, hướng tới mục tiêu hoàn thành vào năm 2030.

Ở lĩnh vực năng lượng, VinEnergo ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với SunAsia Energy để phát triển các dự án điện mặt trời tại Philippines với tổng công suất 420 MWp, dự kiến đưa vào vận hành trong giai đoạn 2027-2028. Theo doanh nghiệp, các dự án khi hoàn thành có thể cung cấp điện cho khoảng 278.000 hộ gia đình và giảm hơn 460.000 tấn phát thải carbon mỗi năm.

Với mảng y tế, Vinmec đã đưa vào hoạt động hệ thống Trung tâm Phẫu thuật Robot Công nghệ cao với nền tảng robot phẫu thuật tiên tiến hàng đầu thế giới.