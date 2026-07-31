PNJ tái bổ nhiệm nhân sự phụ trách quản trị

HĐQT PNJ vừa thông qua việc bổ nhiệm lại bà Đỗ Thị Ngọc Thanh giữ chức người phụ trách quản trị công ty với nhiệm kỳ 2 năm, kể từ ngày 1/8.

PNJ cho biết sau khi điều chỉnh quy trình thu đổi từ ngày 21/7, giá trị hàng mua lại giảm mạnh, phần lớn khách hàng lựa chọn chuyển đổi sản phẩm. Ảnh: Hoài Bảo.

Đây là thông tin vừa được CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) công bố. Theo nghị quyết HĐQT mới ban hành, bà Thanh sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí này sau khi kết thúc nhiệm kỳ trước. Trong thời gian giữ chức vụ, bà được hưởng lương, thưởng, phụ cấp, phúc lợi và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, quy chế nội bộ và các thỏa thuận với PNJ.

Bà Đỗ Thị Ngọc Thanh hiện không sở hữu cổ phiếu PNJ và các cá nhân có liên quan đến bà cũng không nắm giữ cổ phần tại doanh nghiệp.

Động thái tái bổ nhiệm diễn ra trong bối cảnh PNJ đang đối mặt với nhiều biến động sau khi cơ quan chức năng khởi tố ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc P-Lab (công ty con của PNJ), để điều tra liên quan đến vụ án buôn lậu 28.000 viên kim cương.

Trong thư gửi cổ đông và nhà đầu tư mới đây, PNJ cho biết từ ngày 1 đến 20/7, thị trường xuất hiện diễn biến bất thường khi nhu cầu bán lại trang sức kim cương của khách hàng tăng mạnh trong thời gian ngắn. Trong giai đoạn này, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 1.588 tỷ đồng , nhưng giá trị hàng hóa mua lại lên tới 5.900 tỷ đồng .

Sau khi rà soát toàn diện diễn biến thị trường và các chỉ số vận hành, từ ngày 21/7, PNJ đã điều chỉnh quy trình thu đổi, đồng thời đẩy mạnh các chương trình khuyến khích khách hàng chuyển đổi sang các sản phẩm khác trong danh mục của công ty.

Sau 7 ngày triển khai (21-27/7), doanh nghiệp ghi nhận những tín hiệu tích cực. Tổng doanh thu đạt 1.393 tỷ đồng , trong khi giá trị hàng mua lại là 1.162 tỷ đồng . Đáng chú ý, 95% khách hàng lựa chọn phương án chuyển đổi sản phẩm.

Song song với việc điều chỉnh phương thức thu đổi, doanh nghiệp đã thiết lập cơ chế giám sát, với sự tham gia của đơn vị tư vấn, báo cáo trực tiếp HĐQT, nhằm tăng cường kiểm soát và bảo đảm tính bền vững trong mô hình vận hành của công ty.

Về công tác quản trị hàng hóa, PNJ cho hay công ty đang kiểm soát chặt tính thanh khoản của hàng tồn kho, đồng thời triển khai nhiều giải pháp nhằm tối ưu vòng quay hàng tồn kho. Với năng lực sản xuất hiện có, doanh nghiệp cũng linh hoạt điều chỉnh kế hoạch sản xuất, tăng cường cung ứng các dòng sản phẩm phù hợp với thị hiếu thị trường trong bối cảnh hiện nay.

PNJ cho biết vẫn duy trì hạn mức tín dụng chưa sử dụng, đồng thời tối ưu chi phí vận hành, quản trị chặt chẽ nguồn vốn và ưu tiên nguồn lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong mùa cao điểm cuối năm.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 25.729 tỷ đồng , tăng gần 49% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.184 tỷ đồng , tăng khoảng 6%.

Riêng trong quý II, dù doanh thu thuần tăng 12%, PNJ ghi nhận khoản lỗ sau thuế 283 tỷ đồng do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc doanh nghiệp trích lập khoản dự phòng ước tính 865 tỷ đồng liên quan đến hoạt động mua lại kim cương và các sản phẩm khác theo chính sách thu đổi.

Đầu tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành. Theo tài liệu điều tra, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng . Đáng chú ý, trong số các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam có ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc P-Lab - công ty con của PNJ. Đến ngày 12/7, tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can, trong đó có 3 chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Châu Âu, Ngọc Tâm và 1 nhân viên tại P-Lab. Ngày 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khởi tố thêm 4 bị can, xác định từ năm 2022 đến năm 2024 đã có hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu được đưa vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) để tiêu thụ, thu lợi bất chính. Sau các thông tin liên tiếp được công bố liên quan chuyên án này, nhiều cửa hàng kinh doanh kim cương cho biết chịu áp lực thanh khoản bởi lượng khách bán lại tăng mạnh, trong khi doanh nghiệp không đủ nguồn lực tài chính để thu mua, buộc phải tạm dừng hoạt động hoặc đóng cửa.