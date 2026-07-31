Bán tháo kim cương lúc này: Cẩn thận bị ép giá

Theo các chuyên gia, việc bán tháo tài sản trong giai đoạn thị trường hoảng loạn luôn dẫn đến nguy cơ bị ép giá rất sâu, gây ảnh hưởng tới tài chính cá nhân.

Làn sóng bán lại kim cương vẫn đang gây sức ép thanh khoản cho ngành này tại TP.HCM. Ảnh: Hoài Bảo.

Làn sóng bán lại vàng trang sức, kim cương vẫn đang gây sức ép về thanh khoản cho ngành kim hoàn, đá quý TP.HCM thời gian gần đây.

Chị Thanh Huyền, người tiêu dùng tại phường Bàn Cờ (TP.HCM) cho biết đang muốn bán ra một chiếc nhẫn kim cương mua tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) tại đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bàn Cờ).

"Tuy nhiên hơn 5 ngày qua, khách giao dịch tại trụ sở rất đông. Tôi lại không có nhiều thời gian để bốc số rồi ngồi chờ hàng tiếng đồng hồ, nên tới bây giờ vẫn chưa thể bán ra”, chị Huyền nói.

"Ngồi trên đống lửa" vì kim cương

Ghi nhận tại một số cửa hàng SJC khu vực TP.HCM, lượng khách hàng đến giao dịch đông hơn ngày thường. Khách hàng chủ yếu mang vàng miếng, vàng nhẫn và kim cương đến bán lại. Diễn biến này xuất hiện sau thông tin liên quan hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu được đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC từ năm 2022-2024, khiến tâm lý thận trọng lan rộng trên thị trường.

Tương tự, tại cửa hàng Mi Hồng trên đường Bùi Hữu Nghĩa thuộc phường Gia Định (TP.HCM) giao dịch mua vào và bán ra khá sôi động. Tại quầy thu mua sản phẩm của Mi Hồng, ngay cả khi giá vàng đang giảm thì khách hàng vẫn có nhu cầu bán vàng nhẫn và vàng miếng.

Thị trường vàng, kim cương tại TP.HCM diễn ra sôi động hơn ngày thường. Ảnh: An Hà.

Làn sóng bán ra tăng cao cũng được Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) thừa nhận ngay sau những diễn biến liên quan đến vụ án buôn lậu 28.000 viên kim cương. Trong đó nguyên lãnh đạo P-Lab, đơn vị thành viên của PNJ bị khởi tố. Tính từ đầu tháng 7 tới nay, tổng giá trị PNJ mua lại sản phẩm từ khách hàng đã vượt 7.000 tỷ đồng .

Tránh bán tháo khi thị trường hoảng loạn

Đứng trước làn sóng bán tháo nói trên, Tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, cho rằng điều này phản ánh sự lo ngại sâu sắc trong tâm lý tiêu dùng.

Chuyên gia kinh tế Huỳnh Thanh Điền khuyến cáo người tiêu dùng cần giữ sự bình tĩnh và không nên vội vàng bán ra bằng mọi giá. Việc bán tháo tài sản trong giai đoạn thị trường hoảng loạn luôn dẫn đến nguy cơ bị ép giá rất sâu, gây thiệt hại tài chính nghiêm trọng cho chính chủ sở hữu.

Nếu sản phẩm nắm giữ có nguồn gốc hợp pháp và chất lượng thực sự, việc giữ lại chờ thị trường ổn định sẽ giúp bảo toàn giá trị tài sản tốt hơn nhiều so với quyết định bán tháo.

Nhìn nhận dưới góc độ quản trị tài sản, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Cố vấn tài chính cấp cao, Công ty CP Tư vấn đầu tư và quản lý tài sản FIDT, đồng tình và cho rằng quyết định đưa ra dưới tác động của một cú sốc niềm tin thị trường thường là những quyết định kém hiệu quả nhất.

Sự cố vừa qua chủ yếu ảnh hưởng đến niềm tin và thanh khoản ngắn hạn, hoàn toàn không làm thay đổi chất lượng vật lý, độ hiếm hay các chứng thư kiểm định của những viên kim cương hợp pháp.

Phân tích thị trường sở hữu kim cương tại TP.HCM, bà Hương nhận định có hai thái cực, một là sở hữu kim cương từ các doanh nghiệp còn hoạt động và hai là mua sản phẩm từ các đơn vị đang hoặc tạm đóng cửa.

Do đó, tùy vào hoàn cảnh sở hữu mà người tiêu dùng cần có sự chuẩn bị khác nhau. Theo Cố vấn tài chính cấp cao của FIDT, đối với những khách hàng đang sở hữu kim cương mua từ các doanh nghiệp còn hoạt động bình thường, giải pháp phù hợp nhất là chủ động rà soát lại toàn bộ hồ sơ, hóa đơn, chứng thư kiểm định và chính sách thu đổi đã thỏa thuận. Người tiêu dùng nên trực tiếp làm việc với doanh nghiệp để xác định khả năng thực thi cam kết. Quyết định bán chỉ nên cân nhắc khi xuất phát từ nhu cầu tái cơ cấu danh mục tài sản hoặc mục tiêu cá nhân thay đổi, thay vì bị chi phối bởi thông tin tiêu cực khi giá trị thực của tài sản không thay đổi.

Đối với người sở hữu sản phẩm từ các doanh nghiệp đã đóng cửa hay tạm dừng hoạt động, sức ép thị trường thứ cấp là rất lớn. Tuy nhiên, theo bà Hương việc vội vàng chấp nhận bán bằng mọi giá là điều nên tránh. Chủ sở hữu có thể tăng tính xác thực cho tài sản bằng cách tìm đến các đơn vị thẩm định độc lập uy tín để định giá khách quan, tránh bị ép giá quá thấp trong giai đoạn thị trường hoảng loạn.

Trường hợp sản phẩm không đạt chuẩn chất lượng hoặc nguồn gốc không rõ ràng, nhà đầu tư cũng cần chuẩn bị tâm lý chấp nhận thua lỗ như một rủi ro khi đầu tư vào tài sản mình không nắm rõ.

“Với các sản phẩm kim cương phân khúc nhỏ, bản chất thực sự là hàng hóa tiêu dùng và thanh khoản chủ yếu phụ thuộc vào thỏa thuận dân sự thu mua lại giữa người dân với doanh nghiệp.

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 hoàn toàn bảo vệ người mua nếu chứng minh được doanh nghiệp cung cấp sản phẩm không đúng cam kết tư vấn ban đầu. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất khiến người tiêu dùng đang chịu phần thiệt là họ thường không chủ động chuẩn bị các kịch bản rủi ro. Điều này dẫn đến thiếu hụt hồ sơ, hóa đơn hay bằng chứng ghi âm tư vấn khi phát sinh tranh chấp", bà Hương bày tỏ lo ngại.

Cần định vị kim cương trong danh mục đầu tư

Từ thực tiễn kinh nghiệm quản lý tài sản, bà Nguyễn Thị Thu Hương cho rằng kim cương thường được xếp vào nhóm tài sản thay thế, không phải nên là tài sản đầu tư cốt lõi.

Cần định vị lại kim cương trong danh mục đầu tư. Ảnh: Reuters.

Do đó, tài sản này chỉ nên chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng tài sản cá nhân, nhằm phục vụ sở thích cá nhân, nhu cầu sưu tầm hoặc khi nhà đầu tư có lợi thế am hiểu sâu sắc về thị trường này.

Bản chất của kim cương song hành hai vai trò là tài sản tiêu dùng và tài sản đầu tư. Trong đó, tính chất tiêu dùng xa xỉ chiếm ưu thế lớn hơn. Người mua kim cương phần lớn hướng tới giá trị thẩm mỹ, quà tặng hoặc di sản truyền đời.

Ở khía cạnh đầu tư, đây là thị trường rất ngách và khắt khe. Bà Hương nhấn mạnh chỉ những viên kim cương độc bản cỡ lớn từ 20 carat trở lên mới có thị trường giao dịch, đấu giá quốc tế mang lại lợi nhuận cao, đòi hỏi nhà đầu tư phải có chuyên môn vượt trội.

Ngược lại, các sản phẩm nhỏ lẻ tại thị trường nội địa chủ yếu vận hành dựa trên cam kết thu mua dân sự giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng.

“Do đó với một tài sản có giá trị cao như kim cương, điều quan trọng nhất là mua đúng và hiểu rõ mình đang sở hữu điều gì”, bà Hương nói.

Mở rộng hơn trong vấn đề quản lý vĩ mô, TS Huỳnh Thanh Điền bày tỏ sự ủng hộ trong công tác điều tra thị trường kim cương. Ông Điền cho rằng sự việc vừa qua cũng là dịp chấn chỉnh lại kỷ cương thị trường đá quý và kim cương, nhằm loại bỏ triệt để các hành vi buôn lậu, làm giả giấy tờ.

Dù vậy, TS Điền kỳ vọng cơ quan quản lý Nhà nước sớm phát ra các tín hiệu chính thức để trấn an thị trường. Việc làm rõ quan điểm xử lý đúng người, đúng vi phạm và bảo vệ các hoạt động kinh doanh lành mạnh sẽ giúp người dân định hình lại tâm lý.

Chuyên gia kinh tế Huỳnh Thanh Điền cũng chia sẻ thêm rằng các doanh nghiệp chân chính cần chủ động hơn nữa trong việc công khai minh bạch giấy tờ chứng minh nguồn gốc, chất lượng kiểm định và cam kết đồng hành cùng khách hàng. Điều này giúp thị trường sớm lấy lại niềm tin từ người tiêu dùng.