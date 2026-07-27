Ngân hàng Nhà nước: Cần bình tĩnh khi mua bán vàng, kim cương

Phó giám đốc NHNN Khu vực 2 khuyên người tiêu dùng bình tĩnh, tuân thủ đúng quy định khi giao dịch mua bán vàng, đặc biệt là vàng trang sức mỹ nghệ trong bối cảnh hiện nay.

Đại diện NHNN Khu vực 2 cho rằng không nên đồng nhất vụ việc của một số cá nhân, tổ chức với toàn bộ hoạt động của ngành trên địa bàn. Ảnh: Hoài Bảo.

Theo bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 (trụ sở tại TP.HCM), thông tin liên quan đến một số vụ việc vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh kim cương, đá quý đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật đã tác động đến tâm lý một bộ phận người tiêu dùng khi giao dịch sản phẩm vàng trang sức, đá quý trên thị trường.

Bà lưu ý việc điều tra, xác minh hành vi vi phạm và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định của pháp luật. Do đó, người dân và doanh nghiệp cần có đánh giá đầy đủ, dựa trên các thông tin chính thống, đáng tin cậy.

"Không nên đồng nhất vụ việc của một số cá nhân, tổ chức với toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn", bà khuyến nghị.

Hiện nay, bà cho biết thị trường có đông đảo doanh nghiệp đang hoạt động và tuân thủ pháp luật, chịu sự quản lý, cấp phép và kiểm tra định kỳ của nhiều cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 232/2025/NĐ-CP.

Để bảo đảm quyền lợi hợp pháp và tránh những thiệt hại không đáng có, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ. Song song đó, doanh nghiệp cần công khai, minh bạch chính sách bán hàng, thu mua lại sản phẩm, chủ động cung cấp thông tin cho khách hàng và phối hợp, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi có yêu cầu theo quy định.

Đối với người tiêu dùng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 khuyến nghị cần bình tĩnh, cân nhắc kỹ trước khi quyết định mua, bán sản phẩm; ưu tiên giao dịch tại các cơ sở kinh doanh hợp pháp, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ; lưu giữ phiếu bảo hành, chứng thư kiểm định (nếu có).

Người dân cũng nên tìm hiểu rõ chính sách thu mua lại trước khi giao dịch, kịp thời phản ánh đến cơ quan quản lý thị trường hoặc trình báo cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 nhấn mạnh trong thời gian tới, cơ quan này sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường và nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý, từ đó tổng hợp, đánh giá các tác động phát sinh để kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp quản lý phù hợp.

Đơn vị cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng theo chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm thị trường vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn hoạt động ổn định, đúng quy định pháp luật.