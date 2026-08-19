Giá vàng trong nước rớt xuống đáy hai tuần

Mức giảm sâu tới gần 2 triệu đồng/lượng đã kéo giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước về vùng đáy của hai tuần qua.

Sáng 19/8, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương đương giảm 1,6 triệu đồng ở chiều mua và chiều bán so với giá chốt phiên liền trước (18/8). Chênh lệch giữa giá mua - bán vàng miếng SJC vẫn được doanh nghiệp này giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, một loạt thương hiệu vàng lớn như CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cũng giảm mạnh giá giao dịch vàng miếng, đưa giá mặt hàng này về vùng dưới 143 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng giảm giá 600.000 đồng đối với vàng miếng SJC, hiện giao dịch quanh vùng 140,2 - 141,7 triệu đồng/lượng. Mức giá này giúp Mi Hồng là doanh nghiệp mua vào vàng miếng cao nhất thị trường nhưng bán ra với mức giá thấp nhất.

Đợt giảm mạnh trong phiên hôm nay đã xóa sạch toàn bộ mức tăng của vàng miếng trong hai tuần qua, đưa giá bán sản phẩm này xuống mức thấp nhất trong vòng 14 ngày.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GIẢM SÂU Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4 148.4 148.4 148.4 148 147 145.5 145.5 146.9 146.9 146.9 145.4 144.5 145.5 145.2 143.6 144.5 144.5 143 143.4 142 135 135.5 137.5 137.5 139 137.5 137.5 137.7 137.9 137 137 137.5 137.5 138.8 139.7 139.2 141 141 141.1 140.5 141.3 141.3 140.3 141 141 141.2 141.3 139.7 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4 151.4 151.4 151.4 151 150 148.5 148.5 149.9 149.9 149.9 148.4 147.5 148.5 148.2 146.6 147.5 147.5 146 146.4 146 140 140.5 141.5 143 141.5 141.5 141.7 141.9 141 141 141 140.5 141.8 142.7 142.2 144 144 144.1 143.5 144.3 144.3 143.3 144 144 144.2 144.3 142.7

Cũng chịu áp lực giảm mạnh, giá vàng nhẫn - mặt hàng vốn bám sát biến động của giá thế giới - cũng đồng loạt rơi mạnh trong sáng nay. Trong đó, Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ ở mức 139,2 - 142,2 triệu đồng/lượng, giảm 1,6 triệu đồng mỗi lượng so với phiên trước.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác cũng ghi nhận mức giảm mạnh tương tự. Sau điều chỉnh, vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng còn 140 - 144 triệu/lượng, trong khi nhẫn tròn trơn của Phú Quý giảm xuống 139,7 - 142,7 triệu/lượng.

Tại Công ty Mi Hồng, giá vàng nhẫn 999 còn 140,2 - 141,7 triệu/lượng; Bảo Tín Minh Châu đưa giá nhẫn tròn trơn về 140,2 - 144,1 triệu đồng/lượng.

Đà lao dốc mạnh của giá vàng trong nước hôm nay chủ yếu chịu ảnh hưởng của diễn biến trên thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay giảm sâu vào sáng nay, có thời điểm chỉ còn 4.324 USD /ounce trước khi hồi phục nhẹ về mốc 4.355 USD /ounce ở thời điểm hiện tại.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa gồm thuế, phí), giá thế giới hiện tương đương khoảng 138,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 4-6 triệu đồng/lượng.