Lộ diện 'ông lớn' gom vàng vượt cả các ngân hàng trung ương

Chỉ trong một quý, Tether, công ty phát hành USDT, stablecoin đã gom hơn 14 tấn vàng, qua đó nâng lượng vàng dự trữ vượt các tổ chức khác trên thế giới.

Tether đã mua thêm 14 tấn vàng để bổ sung vào kho dự trữ trong quý II/2026, qua đó trở thành tổ chức nắm giữ vàng lớn nhất thế giới. Ảnh: Reuters.

Tether đã mua thêm 14 tấn vàng để bổ sung vào kho dự trữ trong quý II/2026, qua đó đưa công ty này trở thành tổ chức nắm giữ vàng lớn nhất thế giới, trong trường hợp không tính các ngân hàng và các quốc gia, theo Bloomberg. Đây cũng là một trong những động thái đáng chú ý nhất trong chiến lược đa dạng hóa tài sản dự trữ của công ty.

Theo báo cáo xác nhận dự trữ quý II của Tether, lượng vàng công ty nắm giữ đã tăng lên 146 tấn và có trị giá khoảng 18,8 tỷ USD vào cuối tháng 6. Con số này vượt xa lượng vàng dự trữ 80 tấn của ngân hàng trung ương Australia và chỉ thấp hơn ngân hàng trung ương Singapore (197 tấn) hay ngân hàng trung ương Anh (khoảng 310 tấn).

Tether là công ty phát hành USDT, stablecoin neo theo USD lớn nhất thế giới, với khoảng 185 tỷ USD đang lưu hành. Công ty kiếm tiền bằng cách nhận USD để đổi lấy USDT, sau đó đầu tư số tiền này vào trái phiếu Kho bạc Mỹ và các tài sản khác, trong đó có vàng.

Trong hơn một năm qua, Tether là một trong những nhà đầu tư mua vàng lớn nhất trên thị trường. Tuy nhiên, tốc độ mua vào đã chậm lại trong quý I/2026, khi công ty chỉ bổ sung 6 tấn, giảm mạnh so với hơn 21 tấn trong quý IV/2025.

Đáng chú ý, quy mô và tốc độ mua vàng của Tether một phần phụ thuộc vào tốc độ phát hành USDT. Do đó, sang đến cuối quý II, tình hình đã đảo ngược khi lượng USDT do Tether lưu hành đạt hơn 184 tỷ token, tăng khoảng 446 triệu USD so với cuối quý I, dù tổng vốn hóa thị trường stablecoin giảm. Thị phần của USDT cũng tăng lên hơn 60% toàn thị trường stablecoin.

Ngoài việc mua vàng vật chất, Tether còn phát hành một loại tiền số mang tên Tether Gold (XAUT), với mỗi đơn vị đại diện cho quyền sở hữu một ounce vàng vật chất đang được cất giữ ở Thụy Sĩ. Trong quý II, lượng XAUT được nắm giữ đã tăng 9,5%, tương đương khoảng 1,66 tấn vàng.

Hay thậm chí vào cuối năm ngoái, Tether từng tuyển 2 nhà giao dịch kim loại quý cấp cao từ HSBC Holdings nhằm xây dựng "sàn giao dịch vàng tốt nhất thế giới". Tuy nhiên chỉ vài tháng sau đó, công ty đã cắt giảm 2 vị trí này.

Kể từ đó, Tether bắt đầu tìm cách cho thuê một phần lượng vàng dự trữ khổng lồ của mình. Hồi tháng 2, Gold.com, công ty kinh doanh kim loại quý tại Mỹ mà Tether đang nắm giữ cổ phần, đã công bố chương trình cho thuê vàng với quy mô ban đầu ít nhất 100 triệu USD .

Gold.com còn ký các thỏa thuận với Tether về lưu trữ và giao dịch kim loại quý. Theo báo cáo tài chính quý của Gold.com, tính đến ngày 31/3, tổng giá trị các hợp đồng cho thuê vàng còn hiệu lực và khoản tiền khách hàng ứng trước đạt 363 triệu USD .

Cũng trong báo cáo xác nhận dự trữ quý II/2026, Tether nêu rõ kho dự trữ của công ty tiếp tục tập trung vào các tài sản có chất lượng, kỳ hạn ngắn và tính thanh khoản cao.

Chiến lược trên giúp lợi nhuận ròng của công ty đạt khoảng 1,5 tỷ USD trong quý II, chủ yếu nhờ danh mục trái phiếu Kho bạc Mỹ và giao dịch Repo (hợp đồng mua lại). Ở thời điểm hiện tại, Tether tiếp tục là một trong những tổ chức mua và nắm giữ trái phiếu Kho bạc Mỹ lớn nhất thế giới.

Bên cạnh đó tính đến cuối quý II, tổng tài sản của công ty đạt 187,75 tỷ USD , trong khi tổng nợ phải trả là 183,64 tỷ USD , tức tài sản vượt nghĩa vụ nợ khoảng 4,11 tỷ USD . Ngoài ra, công ty cũng cắt giảm 2,38 tỷ USD , tương đương 15%, lượng vốn cho vay có tài sản bảo đảm.

Ông Paolo Ardoino, CEO Tether, cho biết quý II cho thấy sức mạnh của chiến lược dự trữ của Tether, đặc biệt trong điều kiện thị trường phải chịu nhiều áp lực.

Phần lớn tài sản dự trữ của Tether hiện vẫn được phân bổ vào các công cụ được chính phủ Mỹ bảo đảm và các cơ chế thanh khoản ngắn hạn, giúp công ty có đủ nguồn lực để đáp ứng nhu cầu mua lại USDT trong các điều kiện thị trường khác nhau.

Với việc số lượng người dùng trên toàn cầu tiếp tục tăng thêm hơn 30 triệu người trong quý II, công ty khẳng định sẽ tiếp tục duy trì cơ cấu dự trữ có tính thanh khoản cao và đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng USDT trên quy mô lớn.