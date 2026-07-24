Một 'cá mập' gom mạnh hơn 10 tấn vàng

Trong bối cảnh giá vàng thế giới suy yếu, quỹ SPDR Gold Trust gom mạnh hơn 10 tấn vàng sau 4 phiên giao dịch liên tiếp.

Sau 4 phiên giao dịch liên tiếp, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust gom ròng hơn 10 tấn vàng. Ảnh: Reuters.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng hơn 1,4 tấn vàng trong ngày 23/7. Tổng cộng, sau 4 phiên liên tiếp, SPDR đã gom thêm khoảng 10,3 tấn vàng, qua đó nâng lượng nắm giữ lên hơn 1.000 tấn.

Động thái gom vàng của quỹ này gây chú ý, đặc biệt trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tục giảm sâu, Bloomberg. Trong phiên mới nhất, giá vàng giao ngay có thời điểm giảm 0,7% xuống quanh 4.020 USD /ounce, sau khi đã mất 2% trong phiên trước đó. Xét trên biểu đồ hàng ngày, sự sụt giảm này gần như xóa sạch phần lớn mức tăng đạt được hồi đầu tuần, chủ yếu đến từ lực mua bắt đáy của nhà đầu tư.

Kể từ cuối tháng 6, giá vàng chủ yếu dao động quanh 4.000 USD /ounce, mức được nhiều nhà đầu tư coi là ngưỡng hỗ trợ quan trọng.

Xung đột Trung Đông đã bước sang một giai đoạn leo thang mới sau khi lệnh ngừng bắn được ký kết vào tháng trước gần như đổ vỡ. Trong bối cảnh đó, giá dầu Brent chuẩn quốc tế đã vượt 100 USD /thùng lần đầu tiên kể từ tháng 5, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng phiên thứ 6 liên tiếp.

Giá năng lượng tăng, cùng với thị trường lao động Mỹ vẫn cho thấy sức chống chịu tốt, làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nâng lãi suất. Thông thường, chi phí vay cao hơn gây bất lợi cho vàng do kim loại quý này không mang lại lợi suất.

Theo thị trường hoán đổi lãi suất, các nhà giao dịch hiện đánh giá 34% khả năng Fed sẽ nâng lãi suất ngay trong cuộc họp diễn ra vào tuần tới. Thị trường cũng đã phản ánh kỳ vọng sẽ có ít nhất một đợt tăng lãi suất vào tháng 9, và khả năng xuất hiện thêm một đợt tăng nữa trước thềm cuối năm.

Mặt khác mới đây, Mỹ cũng thông báo sẽ áp mức thuế 10-12,5% đối với hàng nhập khẩu từ các đối tác thương mại lớn, với cáo buộc các chuỗi cung ứng của họ có sử dụng lao động cưỡng bức. Đây được xem là bước đi mạnh mẽ nhất của ông Trump nhằm khôi phục chính sách bảo hộ thương mại kể từ khi các mức thuế trước đó bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ.