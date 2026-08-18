Giá vàng miếng tăng trở lại, tiến sát mốc 145 triệu đồng/lượng

Trong phiên giao dịch sáng nay (18/8), giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tăng thêm 600.000 đồng ở cả hai chiều mua - bán, hiện niêm yết ở mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng.
Cùng thời điểm, các doanh nghiệp lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng cũng nâng giá giao dịch vàng miếng lên ngang bằng SJC, đều giao dịch sát mốc 145 triệu đồng/lượng.
Dù bật tăng trong phiên giao dịch sáng nay, nhưng nếu so với cùng thời điểm giao dịch của hôm qua (17/8), giá vàng miếng không thay đổi. Còn nếu xét trong một tuần gần nhất, giá vàng miếng vẫn ghi nhận mức tăng 700.000 đồng mỗi lượng.
|GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TĂNG SÁT MỐC 145 TRIỆU/LƯỢNG
|Nguồn: SJC.
|Nhãn
|29/3
|30/3
|31/3
|1/4
|2/4
|3/4
|4/4
|5/4
|6/4
|7/4
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|9/4
|10/4
|11/4
|12/4
|13/4
|14/4
|15/4
|16/4
|17/4
|18/4
|19/4
|20/4
|21/4
|22/4
|23/4
|24/4
|25/4
|26/4
|27/4
|28/4
|29/4
|30/4
|1/5
|2/5
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|5/5
|6/5
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|8/5
|9/5
|10/5
|11/5
|12/5
|13/5
|14/5
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|17/5
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|19/5
|20/5
|21/5
|22/5
|23/5
|24/5
|25/5
|26/5
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|28/5
|29/5
|30/5
|31/5
|1/6
|2/6
|3/6
|4/6
|5/6
|6/6
|7/6
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|11/6
|12/6
|13/6
|14/6
|15/6
|16/6
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|18/6
|19/6
|20/6
|21/6
|22/6
|23/6
|24/6
|25/6
|26/6
|27/6
|28/6
|29/6
|30/6
|1/7
|2/7
|3/7
|4/7
|5/7
|6/7
|7/7
|8/7
|9/7
|10/7
|11/7
|12/7
|13/7
|14/7
|15/7
|16/7
|17/7
|18/7
|19/7
|20/7
|21/7
|22/7
|23/7
|24/7
|25/7
|26/7
|27/7
|28/7
|29/7
|30/7
|31/7
|1/8
|2/8
|3/8
|4/8
|5/8
|6/8
|7/8
|8/8
|9/8
|10/8
|11/8
|12/8
|13/8
|14/8
|15/8
|16/8
|17/8
|18/8
|Giá mua vào
|triệu đồng/lượng
|169.8
|170.8
|171.9
|173.7
|170
|170
|171.5
|171.5
|170.1
|169.5
|171
|168.5
|169.7
|169.4
|169.4
|168.5
|170
|170
|167.7
|167.5
|168.5
|168.5
|168.3
|168.1
|167.5
|166.7
|165.5
|166.3
|166.3
|166.3
|164.5
|163
|163
|163
|163
|163
|163.3
|162
|163
|164.5
|164.5
|164.5
|164.5
|162.2
|162.5
|162
|162
|161
|161
|161
|160.5
|160.8
|158.5
|160.5
|159
|158.5
|158.5
|159
|158.5
|157.7
|154.5
|155.5
|156
|156
|155.5
|154.5
|154
|153
|149.2
|146.2
|146.2
|138.8
|138.8
|133.3
|133.4
|142.4
|144
|144
|147
|149.5
|148.8
|148.8
|143.7
|144.2
|144.2
|145.6
|144
|144
|143.2
|144
|145.5
|145.5
|145
|144
|143.4
|145.4
|148.4
|148.4
|148.4
|148
|147
|145.5
|145.5
|146.9
|146.9
|146.9
|145.4
|144.5
|145.5
|145.2
|143.6
|144.5
|144.5
|143
|143.4
|142
|135
|135.5
|137.5
|137.5
|139
|137.5
|137.5
|137.7
|137.9
|137
|137
|137.5
|137.5
|138.8
|139.7
|139.2
|141
|141
|141.1
|140.5
|141.3
|141.3
|140.3
|141
|141
|141.2
|141.8
|Giá bán ra
|172.8
|173.8
|174.9
|176.7
|173.5
|173.5
|174.5
|174.5
|173.1
|172.5
|175
|171.5
|172.7
|172.4
|172.4
|171.5
|173.5
|173.5
|171.2
|171
|172
|172
|171.3
|170.6
|170
|169.2
|168
|168.8
|168.8
|168.8
|167.5
|166
|166
|166
|166
|166
|166.3
|165
|166
|167.5
|167.5
|167.5
|167.5
|165.2
|165.5
|165
|165
|164
|164
|164
|163.5
|163.8
|161.5
|163.5
|162
|161.5
|161.5
|162
|161.5
|160.7
|157.5
|158.5
|159
|159
|158.5
|157.5
|157
|156
|153.2
|150.2
|150.2
|143.8
|143.8
|138.3
|138.4
|145.4
|147
|147
|150.5
|151.5
|151.3
|151.3
|146.7
|147.2
|147.2
|148.6
|147
|147
|146.2
|147
|148.5
|148.5
|148
|147
|146.4
|148.4
|151.4
|151.4
|151.4
|151
|150
|148.5
|148.5
|149.9
|149.9
|149.9
|148.4
|147.5
|148.5
|148.2
|146.6
|147.5
|147.5
|146
|146.4
|146
|140
|140.5
|141.5
|143
|141.5
|141.5
|141.7
|141.9
|141
|141
|141
|140.5
|141.8
|142.7
|142.2
|144
|144
|144.1
|143.5
|144.3
|144.3
|143.3
|144
|144
|144.2
|144.8
Cùng chung xu hướng tăng, giá vàng nhẫn 99,99% loại 1-5 chỉ sáng nay cũng được Công ty SJC niêm yết tăng thêm 600.000 đồng/lượng, hiện chấp nhận mua vào ở mức 141,3 triệu/lượng và bán ra ở 144,3 triệu đồng.
Cùng mức tăng hơn nửa triệu đồng/lượng, Phú Quý, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đã nâng giá giao dịch vàng nhẫn lên quanh vùng 140,9 - 145,8 triệu/lượng. Trong khi tại TP.HCM, chuỗi vàng Mi Hồng giao dịch vàng nhẫn ở 142 - 143,5 triệu đồng/lượng.
Trên thế giới, giá vàng giao ngay chứng kiến mức giảm nhẹ 9 USD (-0,2%) về 4.406 USD/ounce. Hiện quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 140,4 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, giá vàng thế giới vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 4-5 triệu đồng/lượng.
Trong báo cáo thị trường mới nhất, các chuyên gia nghiên cứu của Tập đoàn Phú Quý đánh giá trong tuần này, lịch kinh tế Mỹ không có nhiều dữ liệu đủ lớn để tạo biến động mạnh cho giá vàng.
Thị trường chủ yếu theo dõi các tín hiệu từ Fed qua biên bản cuộc họp FOMC tháng 7 và một số dữ liệu như đơn xin trợ cấp thất nghiệp, PMI để đánh giá thêm về sức khỏe nền kinh tế. Vì vậy, tác động từ yếu tố vĩ mô trong tuần có thể hạn chế hơn so với các tuần trước. Bên cạnh đó, diễn biến địa chính trị nhiều khả năng sẽ là yếu tố chi phối chính.
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