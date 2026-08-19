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Kinh doanh

Giá vàng thế giới, dầu thô diễn biến trái chiều

  • Thứ tư, 19/8/2026 09:06 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Giá vàng thế giới đã lùi sâu về sát 4.300 USD, sau khi có thời điểm vượt 4.400 USD/ounce. Trong khi đó, giá dầu thô lại bật tăng mạnh khi tình hình Trung Đông tiếp tục căng thẳng.

Kim loại quý hiện đã nhích tăng nhẹ trở lại trên 4.340 USD/ounce nhưng mức này vẫn thấp hơn 2% so với vùng đỉnh thiết lập gần đây. Ảnh: Reuters.

Sau khi trải qua 2 phiên đầu tuần đầy triển vọng với các mức tăng mạnh trên 4.400 USD, giá vàng đã quay đầu giảm mạnh gần 80 USD xuống 4.328 USD/ounce. Dù hiện tại, kim loại quý đã nhích tăng nhẹ trở lại trên 4.340 USD/ounce nhưng mức này vẫn thấp hơn 2% so với vùng đỉnh thiết lập gần đây trên biểu đồ giá hàng ngày.

Nối tiếp xu hướng, hợp đồng vàng tương lai giao tại Mỹ cũng giảm 0,6%, xuống 4.396,3 USD/ounce.

Đà giảm mạnh còn lan rộng sang các kim loại khác, với giá bạc giao ngay giảm 0,5% xuống 62,99 USD/ounce, bạch kim tăng 0,3% lên 1.717,03 USD/ounce, trong khi palladium giảm 0,3% xuống 1.286,73 USD/ounce.

Mặt khác, thị trường dầu thô lại trải qua một ngày giao dịch "không mấy dễ chịu" khi tình hình xung đột ngày càng trở nên khó đoán.

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra với Iran và khẳng định eo biển Hormuz vẫn mở cửa, trái ngược với tuyên bố của Iran rằng tuyến đường thủy quan trọng này vẫn bị đóng đối với hoạt động vận chuyển.

Triển vọng đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 6 tháng suy giảm và đẩy giá dầu tăng. Cập nhật trên TradingEconomics cho thấy giá dầu Brent chuẩn toàn cầu và dầu WTI tại Mỹ đồng loạt tăng 1%, lên lần lượt 92 USD/thùng và sát 86 USD/thùng.

Nhiều chuyên gia nhận định giá năng lượng tăng có thể củng cố lập luận duy trì hoặc nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát, bất chấp các chỉ số kinh tế gần đây của Mỹ cho thấy việc làm giảm bất ngờ, lạm phát hạ nhiệt và doanh số bán lẻ tháng 7 yếu.

Trái ngược hoàn toàn với thị trường dầu thô, Phố Wall lại đóng cửa chìm trong sắc đỏ, dẫn đầu là nhóm công nghệ và bán dẫn. Cụ thể, chỉ số S&P 500 giảm 48,42 điểm (-0,63%) xuống 7.696,64 điểm, Dow Jones mất 87,51 điểm (-0,16%) xuống 53.372,27 điểm, trong khi Nasdaq Composite giảm đến 355,20 điểm (-1,33%) xuống 26.289,72 điểm.

Hiện tại, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm khỏi các mức cao trước đó, đảo chiều trong bối cảnh thị trường trái phiếu toàn cầu bán tháo, khiến chi phí vay dài hạn tại các nền kinh tế lớn tiến gần mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng dự kiến công bố biên bản cuộc họp gần nhất của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cơ quan hoạch định chính sách tiền tệ của Fed, vào ngày 19/8.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện dự báo 65% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất và 35% khả năng tăng lãi suất vào tháng 9.

Trong khi đó, theo khảo sát của Reuters, đại đa số các chuyên gia kinh tế cho rằng Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75% trong phần còn lại của năm.

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Anh Nguyễn

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  • Dow Jones

    Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) là một chỉ số thị trường chứng khoán được tạo ra bởi Charles Dow, chủ báo The Wall Street Journal. Chỉ số này được xác định dựa trên giá cổ phiếu trung bình của 30 công ty lớn nhất nước Mỹ, khi đã giao dịch trong một phiên giao dịch chuẩn trên thị trường chứng khoán.

  • NASDAQ

    NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation System) là sàn giao dịch chứng khoán điện tử Mỹ với khoảng 3.200 công ty niêm yết và số lượng cổ phiếu giao dịch bình quân nhiều hơn bất kỳ sàn giao dịch khác ở Mỹ. NASDAQ có giá trị vốn hoá thị trường đứng thứ 3 trên thế giới.

    • Thành lập: 4/2/1971
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    S&P 500 (Standard & Poor's 500 Stock Index) là một chỉ số cổ phiếu dựa trên cổ phiếu phổ thông của 500 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất niêm yết trên NYSE hoặc NASDAQ. S&P 500 được phát triển và cập nhật bởi S&P Dow Jones Indices. chủ sở hữu lớn nhất là tập đoàn McGraw Hill Financial,

    • Thành lập: 1957
    • Sáng lập: S&P Dow Jones Indices

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