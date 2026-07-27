Hơn 30 doanh nghiệp bán kim cương ở TP.HCM đã đóng cửa?

Đây là ước tính của ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý TP.HCM (VGJA) qua khảo sát trong hai tuần gần đây, giữa lúc thị trường đối diện khủng hoảng lớn.

Trao đổi với Tri Thức - Znews sáng 27/7, ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý TP.HCM (VGJA) cho biết qua khảo sát sơ bộ từ trung tuần tháng 7 đến nay, trên địa bàn thành phố có hơn 30 doanh nghiệp và cửa hàng kinh doanh kim cương, vàng bạc, đá quý tạm ngừng hoạt động, thậm chí số lượng thực tế có thể còn cao hơn.

Theo Chủ tịch VGJA, có hai lý do chính dẫn đến tình trạng này.

Đầu tiên là áp lực thanh khoản. Hiện nay, lượng khách hàng tìm đến các cửa hàng để bán lại trang sức, kim cương và vàng tăng cao đáng kể. Áp lực dòng tiền quá lớn khiến nhiều cửa hàng không đủ khả năng thanh toán ngay cho người tiêu dùng, buộc phải chọn giải pháp tạm thời đóng cửa.

Mặt khác, một số doanh nghiệp đóng cửa do có liên quan đến vụ án buôn lậu kim cương mà cơ quan công an vừa khởi tố điều tra gần đây, như Kim Lý, Ngọc Châu Âu, Ngọc Tâm.

Đồng thời, ông thừa nhận nhiều cửa hàng tạm dừng hoạt động chưa rõ lý do cụ thể.

Nhiều cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý tại TP.HCM thông báo đóng cửa với lý do tái cấu trúc toàn diện. Ảnh: An Hà.

Ở góc độ cá nhân, ông Dưng đánh giá đây là một cuộc thanh lọc đối với ngành mỹ nghệ kim hoàn. Ông cho rằng trong bối cảnh niềm tin của khách hàng là yếu tố sống còn, chỉ những doanh nghiệp thực sự minh bạch, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và giữ uy tín với người tiêu dùng mới có thể tiếp tục tồn tại và phát triển sau khi mở cửa trở lại.

Trước đó, đầu tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành. Theo tài liệu điều tra, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng .

Đáng chú ý, trong số các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam có ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc P-Lab - công ty con của PNJ. Sau vụ việc, PNJ khẳng định toàn bộ kim cương bán tại hệ thống đều là hàng nhập khẩu chính ngạch và nhấn mạnh không có viên kim cương nào trong số hơn 28.000 viên bị cáo buộc buôn lậu được phân phối qua các kênh bán hàng của PNJ.

Đến ngày 12/7, tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can, trong đó có 3 chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Châu Âu, Ngọc Tâm và 1 nhân viên tại P-Lab.

Chưa dừng tại đó, ngày 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khởi tố thêm 4 bị can, xác định từ năm 2022 đến năm 2024 đã có hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu được đưa vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) để tiêu thụ, thu lợi bất chính.

Sau các thông tin liên tiếp được công bố liên quan chuyên án này, nhiều cửa hàng kinh doanh kim cương cho biết chịu áp lực thanh khoản bởi lượng khách bán lại tăng mạnh, trong khi doanh nghiệp không đủ nguồn lực tài chính để thu mua, buộc phải tạm dừng hoạt động hoặc đóng cửa.