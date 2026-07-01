Vietnam Airlines gây bất ngờ

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (HoSE: HVN) ghi nhận lợi nhuận hợp nhất 3.852 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, dù riêng quý II thua lỗ do chi phí nhiên liệu.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của Vietnam Airlines tích cực hơn dự báo của ban lãnh đạo. Ảnh: VNA.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 vừa công bố, doanh thu quý gần nhất của Vietnam Airlines đạt 38.365 tỷ đồng , tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, giá vốn bán hàng tăng gần 59%, lên hơn 36.600 tỷ, chủ yếu do giá nhiên liệu bay Jet A1 leo thang từ cuối tháng 2, khiến lợi nhuận gộp giảm hơn 3.200 tỷ xuống còn khoảng 1.700 tỷ đồng . Sau khi trừ các khoản chi phí, hãng bay ghi nhận lỗ hợp nhất hơn 600 tỷ đồng trong quý II.

Dù vậy, nhờ khoản lãi hơn 4.500 tỷ đồng trong quý I, Vietnam Airlines vẫn đạt lợi nhuận hợp nhất 3.852 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm. Doanh thu hợp nhất lũy kế đạt 75.312 tỷ đồng , tăng hơn 28% so với cùng kỳ. Riêng công ty mẹ Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu 56.274 tỷ đồng , tăng gần 19%, cùng lợi nhuận 2.877 tỷ đồng .

Đáng chú ý, đây là kết quả tích cực hơn dự báo trước đó của ban lãnh đạo hãng bay. Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông hồi tháng 6, Vietnam Airlines từng ước tính có thể lỗ khoảng 2.000 tỷ đồng trong quý II và lợi nhuận nửa đầu năm có nguy cơ chuyển sang âm do giá nhiên liệu tăng cao.

Trong 6 tháng đầu năm, Vietnam Airlines thực hiện hơn 80.000 chuyến bay, vận chuyển trên 13 triệu lượt hành khách, tăng 4% so với cùng kỳ.

Sản lượng hàng hóa đạt hơn 180.000 tấn, tăng 10%. Hãng cũng mở thêm các đường bay quốc tế như Amsterdam (Hà Lan) và Phuket (Thái Lan), đồng thời tăng tần suất trên nhiều đường bay trọng điểm. Theo dữ liệu của OAG tháng 7, Vietnam Airlines đứng đầu Đông Nam Á về tải cung ứng với 2,84 triệu ghế.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, Vietnam Airlines xác định tiếp tục bám sát diễn biến thị trường và giá nhiên liệu để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh linh hoạt, kiên định với mục tiêu tăng trưởng hai chữ số.

Tổng công ty sẽ chủ động tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường quốc tế, triển khai quyết liệt các giải pháp quản trị chi phí, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng các hệ thống phần mềm và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và tối ưu trải nghiệm khách hàng.

Song song với đó, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm như dự án đầu tư 50 tàu bay thân hẹp thế hệ mới và các dự án đầu tư tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tạo nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong giai đoạn tới.