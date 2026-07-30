Gelex đạt doanh thu kỷ lục, rót gần 18.000 tỷ vào các công ty liên kết

Gelex ghi nhận doanh thu quý II tăng 43%, lên 14.480 tỷ đồng. Tập đoàn đồng thời đẩy mạnh đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết với tổng giá trị gần 18.000 tỷ.

Tập đoàn Gelex đạt doanh thu kỷ lục trong quý II/2026. Ảnh: GEX.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 của CTCP Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX) ghi nhận doanh thu thuần đạt 14.480 tỷ đồng , tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức doanh thu cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp này.

Doanh thu cao kỷ lục

Trong đó, mảng thiết bị điện tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của Gelex khi đóng góp 9.518 tỷ đồng doanh thu, tăng 45% và chiếm khoảng 65% tổng doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn. Theo sau là mảng vật liệu xây dựng với 2.429 tỷ và mảng bất động sản, khu công nghiệp, khách sạn cùng các dịch vụ phụ trợ với đóng góp 2.164 tỷ.

Đà tăng trưởng doanh thu đi kèm với sự gia tăng của hàng loạt khoản chi phí vận hành và chi phí tài chính. Riêng quý II, chi phí lãi vay của doanh nghiệp này đã tăng 109%, chi phí bán hàng tăng 4%, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 23%, tiêu tốn của doanh nghiệp hàng trăm tỷ đồng.

Kết quả, doanh nghiệp của Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn báo lãi ròng 1.354 tỷ đồng quý II, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

GELEX ĐẠT DOANH THU KỶ LỤC QUÝ II/2026 Nguồn: BCTC DN. Nhãn IV/2022 I/2203 II III IV I/2204 II III IV I/2025 II III IV I/2026 II Doanh thu tỷ đồng 7361 6410 7996 7487 8105 6660 8248 8709 10135 7916 10119 9841 11636 10722 14480 Lãi sau thuế

247 34 652 258 -80 253 1103 297 1016 436 1197 781 541 579 1354

Đáng chú ý, trong khi lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ giảm 18%, xuống còn 539 tỷ đồng , lợi nhuận thuộc về cổ đông không kiểm soát lại tăng 51%, lên 816 tỷ đồng . Điều này cho thấy một phần đáng kể lợi nhuận hợp nhất của tập đoàn đến từ các công ty con mà Gelex không sở hữu toàn bộ vốn.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất của Gelex đạt 25.202 tỷ đồng , tăng 40%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.933 tỷ đồng , tăng 18%. Trong đó, lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 784 tỷ đồng , giảm 12%, còn lợi nhuận thuộc về cổ đông không kiểm soát đạt 1.149 tỷ đồng , tăng 55%.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của Gelex đạt 85.749 tỷ đồng , tăng 17% so với đầu năm.

Rót gần 18.000 tỷ vào các công ty liên doanh, liên kết

Một trong những thay đổi đáng chú ý trong kỳ kinh doanh này là việc Gelex mở rộng đáng kể danh mục đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết. Giá trị khoản mục này đã tăng từ 2.947 tỷ đồng đầu năm lên 17.865 tỷ đồng vào cuối tháng 6, tương đương mức tăng ròng gần 15.000 tỷ đồng .

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, khoản đầu tư lớn nhất của Gelex là hơn 8.083 tỷ đồng vào CTCP Hạ tầng Hàng không Masterise. Đây cũng là khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục các công ty liên doanh, liên kết của tập đoàn.

Trong đó, CTCP Hạ tầng Hàng không Masterise là doanh nghiệp được tách từ CTCP Tập đoàn Masterise nhằm tiếp nhận và triển khai dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (tổng vốn khoảng 196.378 tỷ đồng ). Theo cơ cấu cổ đông Hạ tầng Hàng không Masterise, Tập đoàn Masterise nắm giữ 80% vốn điều lệ, trong khi CTCP Hạ tầng Gelex nắm giữ 20% vốn còn lại.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH FIH Việt Nam trở thành công ty liên kết sau khi CTCP Hạ tầng Gelex hoàn tất thương vụ chuyển nhượng 51% vốn điều lệ. Giá trị khoản đầu tư này được ghi nhận ở mức 3.327 tỷ đồng .

Ngoài ra, Gelex còn rót vốn vào một số doanh nghiệp bất động sản như CTCP Bất động sản Citynest với giá trị 1.726 tỷ đồng và CTCP Bất động sản Landora với giá trị 735 tỷ đồng .