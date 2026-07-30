Nửa đầu năm 2026, Vinpearl ghi nhận lợi nhuận sau thuế 2.140 tỷ đồng, tăng hơn 8 lần so với cùng kỳ. Kết quả này giúp doanh nghiệp hoàn thành hơn 71% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Vinpearl đang vận hành 35 khách sạn và khu nghỉ dưỡng trên cả nước: Ảnh: VPL.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất vừa công bố của CTCP Vinpearl (HoSE: VPL), doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup này đã ghi nhận doanh thu hợp nhất 6.795 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026. Trong đó, hoạt động kinh doanh cốt lõi tiếp tục là động lực tăng trưởng chính với doanh thu tăng 33% so với cùng kỳ.

Khấu trừ thuế và chi phí, doanh nghiệp báo lãi ròng 2.140 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng gấp 8 lần so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, Vinpearl đặt mục tiêu đạt 16.000 tỷ đồng doanh thu và 3.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau 6 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 42% kế hoạch doanh thu và 71% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

VINPEARL LÃI ĐỘT BIẾN SAU NỬA ĐẦU NĂM 2026 KQKD theo năm của Vinpearl. Dữ liệu: BCTC DN. Nhãn 2022 2023 2024 2025 6T/2026 Doanh thu thuần tỷ đồng 7173 9254 14376 15539 6795 Lãi ròng

4230 671 2550 1102 2140

Riêng quý II, Vinpearl ghi nhận doanh thu thuần 3.310 tỷ đồng , tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 632 tỷ đồng , gấp gần 4 lần cùng kỳ.

Trong quý gần nhất, mảng kinh doanh khách sạn và khu nghỉ dưỡng mang về 1.596 tỷ đồng doanh thu cho doanh nghiệp. Theo Vinpearl, động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ các tổ hợp điểm đến tại Nha Trang, với doanh thu tăng 51% nhờ nhu cầu du lịch bùng nổ trong mùa cao điểm hè. Công suất phòng bình quân của toàn hệ thống khách sạn do Vinpearl sở hữu và quản lý vận hành đạt 63%.

Kết quả này còn được hỗ trợ bởi lượng khách quốc tế tăng trưởng tích cực, đặc biệt từ Nga và các nước CIS, Ấn Độ, Mỹ và Canada, cùng nhu cầu ổn định của phân khúc khách lưu trú dài ngày.

Ở mảng vui chơi giải trí, VinWonders tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khi ghi nhận doanh thu 1.561 tỷ đồng trong quý II, tăng 26%. Trong mùa cao điểm hè, toàn hệ thống đón khoảng 3,3 triệu lượt khách. Mức chi tiêu bình quân trên mỗi du khách cũng được cải thiện nhờ việc bổ sung nhiều sản phẩm và dịch vụ mới tại các điểm đến.

Vinpearl hiện là công ty thành viên của Vingroup với tỷ lệ sở hữu 85%. Doanh nghiệp đang vận hành hệ thống gồm 60 cơ sở tại 20 tỉnh, thành phố trên cả nước, bao gồm 35 khách sạn và khu nghỉ dưỡng với hơn 17.500 phòng cùng 16 tổ hợp công viên chủ đề, khu vui chơi giải trí.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của Vinpearl đạt 119.200 tỷ đồng , tăng 37% so với cuối năm 2025. Vốn chủ sở hữu đạt 45.300 tỷ đồng , tăng 24%.