Vinpearl muốn huy động 8.000 tỷ đồng

Vinpearl chuẩn bị chào bán riêng lẻ tối đa 100 triệu cổ phiếu ưu đãi với giá 80.000 đồng/đơn vị, dự kiến huy động 8.000 tỷ đồng để rót vốn vào hàng loạt dự án du lịch, giải trí.

Vinpearl huy động 8.000 tỷ đồng qua chào bán cổ phiếu ưu đãi. Ảnh: VPL.

CTCP Vinpearl (HoSE: VPL) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc ký kết và triển khai hợp đồng chào bán cổ phiếu ưu đãi cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Đây là bước tiếp theo trong kế hoạch chào bán riêng lẻ cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua trước đó.

Theo phương án được cổ đông phê duyệt, Vinpearl dự kiến chào bán tối đa 100 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức với giá 80.000 đồng/đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu này có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông theo các điều kiện đã được công bố.

Mức cổ tức ưu đãi được xác định là 6%/năm trên giá chào bán. Đợt phát hành dự kiến thực hiện trong năm 2026 sau khi nhận được chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của Vinpearl sẽ tăng lên tối đa 18.933 tỷ đồng .

Với quy mô phát hành tối đa 100 triệu cổ phiếu, doanh nghiệp có thể huy động khoảng 8.000 tỷ đồng . Nguồn vốn thu được dự kiến được sử dụng để triển khai nhiều dự án hợp tác kinh doanh và đầu tư trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí.

Trong đó, hơn 3.100 tỷ đồng sẽ được dùng để hợp tác kinh doanh với Tập đoàn Vingroup tại khu vui chơi giải trí VinWonders Vũ Yên. Bên cạnh đó, Vinpearl dự kiến chi 1.200 tỷ đồng để thuê khách sạn Sheraton Vinh, hơn 500 tỷ đồng cho hoạt động hợp tác kinh doanh khách sạn tại Tuyên Quang và khoảng 2.800 tỷ đồng để đầu tư khu vui chơi giải trí tại địa phương này.

Về tình hình kinh doanh, Vinpearl ghi nhận kết quả tích cực trong quý I/2026 khi thị trường du lịch tiếp tục hưởng lợi từ đà phục hồi mạnh của lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Trong 3 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 3.485 tỷ đồng , tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế đạt 1.509 tỷ đồng, gấp hơn 16 lần cùng kỳ khi quý I/2025 chỉ ghi nhận 90 tỷ đồng .

Theo doanh nghiệp, kết quả tăng trưởng đột biến chủ yếu đến từ khoản thu nhập 1.737 tỷ đồng phát sinh từ hoạt động thanh lý tài sản cố định.

Năm 2026, Vinpearl đặt mục tiêu đạt 16.000 tỷ đồng doanh thu và 3.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau quý đầu năm, công ty đã hoàn thành khoảng 22% kế hoạch doanh thu và hơn 50% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Vinpearl hiện là công ty thành viên của Vingroup với tỷ lệ sở hữu khoảng 85% vốn điều lệ. Doanh nghiệp đang vận hành hệ thống gồm 60 cơ sở tại 20 tỉnh, thành phố trên cả nước, bao gồm 35 khách sạn và khu nghỉ dưỡng với hơn 17.500 phòng cùng 15 tổ hợp công viên chủ đề, khu vui chơi giải trí.