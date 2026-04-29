Điều gì giúp Vinpearl lãi gấp 17 lần quý I

Vinpearl ghi nhận doanh thu quý I tăng 17% nhờ công suất phòng tăng, nhưng hoạt động thanh lý tài sản mới là động lực chính giúp công ty lãi đậm.

CTCP Vinpearl (HoSE: VPL) vừa công bố báo cáo tài chính quý I với doanh thu tăng trưởng trong bối cảnh lượng khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục gia tăng.

Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận 3.485 tỷ đồng doanh thu, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo ban lãnh đạo, đà tăng trưởng đến từ mảng dịch vụ khách sạn khi toàn hệ thống ghi nhận mức tăng tới 45% so với quý I/2025. Công suất phòng bình quân đạt 65%, tăng 12 điểm %.

Bên cạnh đó, hệ thống vui chơi giải trí VinWonders duy trì tăng trưởng ổn định so với cùng kỳ. Ở mảng golf, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng khi khởi công sân golf Bãi Tre 19 hố trên đảo Hòn Tre. Đồng thời, 9 hố của sân Nam tại Vinpearl Golf Léman đã đi vào hoạt động từ tháng 3.

Tuy nhiên, bức tranh tài chính cũng cho thấy áp lực chi phí tăng mạnh. Trong kỳ, Vinpearl ghi nhận 2.308 tỷ đồng chi phí tài chính, gấp hơn 5 lần so với mức 429 tỷ cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, lãi vay chỉ chiếm khoảng 17% tổng chi phí này.

Nguyên nhân chính đến từ khoản mục Chi phí tài chính khác lên tới 1.912 tỷ đồng , nhưng doanh nghiệp không đưa ra thuyết minh chi tiết.

Ở chiều ngược lại, doanh thu tài chính cũng tăng mạnh, đạt 1.975 tỷ đồng , so với 515 tỷ cùng kỳ. Ngoài khoản 416 tỷ đồng thu từ lãi tiền gửi, cho vay và các khoản đặt cọc, phần lớn còn lại đến từ Thu nhập tài chính khác.

Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Vinpearl đạt 91 tỷ đồng , giảm mạnh so với cùng kỳ.

Dù vậy, kết quả lợi nhuận sau thuế lại ghi nhận mức tăng đột biến, đạt 1.509 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ năm trước chỉ đạt 90 tỷ đồng . Động lực chính đến từ khoản thu nhập 1.737 tỷ đồng từ thanh lý tài sản cố định.

Năm nay, Vinpearl kỳ vọng đạt doanh thu 16.000 tỷ đồng và lãi sau thuế 3.000 tỷ. Như vậy, sau quý đầu năm, công ty đã đạt 22% kế hoạch doanh thu và hơn 50% kế hoạch lợi nhuận năm.

Vinpearl là đơn vị thành viên của Vingroup với tỷ lệ sở hữu khoảng 85% vốn. Doanh nghiệp hiện vận hành hệ thống gồm 60 cơ sở tại 20 tỉnh, thành phố, bao gồm 35 khách sạn, khu nghỉ dưỡng với hơn 17.500 phòng và 15 tổ hợp công viên chủ đề, vui chơi giải trí.

Tại thời điểm 31/3, tổng tài sản của Vinpearl đạt trên 91.000 tỷ đồng , tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Về cơ cấu tài chính, Vinpearl đã giảm đáng kể dư nợ vay. Tại thời điểm 31/3, tổng vay nợ của doanh nghiệp ở mức 9.231 tỷ đồng , giảm so với 11.592 tỷ đồng hồi đầu năm và mức 12.055 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.