Hơn 2.400 căn thấp tầng tại dự án Làng Vân đủ điều kiện mở bán

Phối cảnh dự án Vinhomes Hải Vân Bay. Ảnh: VPL.
Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết sau khi kiểm tra hồ sơ do Công ty CP Vinpearl cung cấp và ý kiến các cơ quan, Sở này đã đồng ý cho chủ đầu tư mở bán 2.437 căn nhà hình thành trong tương lai tại Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân (tên thương mại là Vinhomes Hải Vân Bay).
Đây là quỹ căn nhà ở thấp tầng thuộc khu 1 của dự án. Số lượng căn được phép bán lần này tương đương 41% tổng nguồn cung nhà thấp tầng tại đây.
Chủ đầu tư đang thế chấp quyền tài sản liên quan đến khu phức hợp gồm nhà ở hình thành trong tương lai và các công trình khác tại ngân hàng MB. Doanh nghiệp có thể bán số căn trên sau khi được nhà băng này giải chấp.
Cũng theo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, Vinhomes Hải Vân Bay thuộc khu vực không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở. Chủ đầu tư chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán nhà ở.
Khu phức hợp Vinhomes Hải Vân Bay có quy mô hơn 512 ha, tổng vốn khoảng 44.000 tỷ đồng. Dự án được khởi công vào tháng 6 năm ngoái tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, nay là phường Hải Vân, TP Đà Nẵng. Theo kế hoạch, dự án sẽ được đưa vào vận hành các hạng mục đầu tiên từ năm 2027. Quy mô dân số khoảng 19.000 người.
