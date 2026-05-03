Tân Sơn Nhất đông nghịt người ngày cuối kỳ nghỉ lễ

Ngày 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, sân bay Tân Sơn Nhất bước vào cao điểm khai thác với gần 800 chuyến bay và hơn 136.000 hành khách.

Người dân quay lại TP.HCM sau kỳ nghỉ dài. Ảnh: TIA.

Theo Trung tâm Điều hành sân bay, tổng số chuyến bay trong ngày dự kiến đạt 795 chuyến, phục vụ 136.802 lượt hành khách, nằm trong nhóm ngày cao điểm nhất của dịp lễ khi dòng người từ các điểm du lịch quay trở lại TP.HCM.

Trong đó, sân bay khai thác 397 chuyến bay đi (gồm 247 chuyến nội địa và 150 chuyến quốc tế) và 398 chuyến bay đến (245 chuyến nội địa, 153 chuyến quốc tế). Mật độ khai thác duy trì ở mức cao xuyên suốt trong ngày, đặc biệt vào khung giờ chiều tối khi lượng khách tăng mạnh, gây quá tải cục bộ tại một số khu vực.

Về sản lượng hành khách, lượng khách đi đạt 61.754 lượt người, gồm 36.151 lượt khách nội địa và 25.603 lượt khách quốc tế. Ở chiều ngược lại, có 75.048 lượt hành khách đến TP.HCM, trong đó khách nội địa chiếm 46.587 lượt người và khách quốc tế đạt 28.461 lượt người.

Tại các nhà ga, lượng khách phân bổ tương đối đồng đều nhưng đều ở mức cao. Nhà ga T1 phục vụ hơn 36.000 lượt khách hai chiều, nhà ga T3 ghi nhận trên 46.000 lượt, trong khi nhà ga T2 (quốc tế) tiếp tục duy trì sản lượng lớn với hơn 54.000 lượt khách.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết việc nhiều hành khách chủ động trở lại sớm sau kỳ nghỉ đã phần nào giúp giảm áp lực dồn vào ngày 3/5 - thời điểm được dự báo căng thẳng nhất.

Để đảm bảo hoạt động thông suốt, sân bay đã tăng cường công tác điều hành bay, liên tục cập nhật thông tin chuyến bay và phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm phân bổ nguồn lực hợp lý trong giờ cao điểm, đảm bảo an ninh, an toàn và chất lượng phục vụ.

Trong dịp lễ, từ ngày 29/4 đến hết 4/5, ngành hàng không áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh tăng cường cấp độ 1 trên toàn quốc. Các hãng hàng không cũng được yêu cầu bố trí đầy đủ nhân sự tại quầy làm thủ tục và cửa ra máy bay, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh như chậm, hủy chuyến.