Tạm dừng xuất cảnh tự động ở sân bay Tân Sơn Nhất trong 2 tháng

Hệ thống cổng kiểm soát xuất cảnh tự động (autogate) sẽ tạm dừng hoạt động trong khoảng 2 tháng để phục vụ công tác lắp đặt, nâng cấp hệ thống mới.

Thông tin từ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết trong thời gian này, đơn vị vẫn bố trí cán bộ thường trực tại khu vực đăng ký autogate để tiếp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng hệ thống và hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho hành khách.

Đối với hành khách đã đăng ký sử dụng autogate, lực lượng chức năng sẽ ưu tiên giải quyết thủ tục xuất cảnh tại các quầy kiểm soát truyền thống. Nhóm được ưu tiên gồm hành khách có thẻ doanh nhân APEC (ABTC), người nước ngoài có thẻ tạm trú tại Việt Nam và các trường hợp đủ điều kiện sử dụng autogate.

Trong khi đó, hệ thống autogate phục vụ nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất vẫn hoạt động bình thường. Cơ quan chức năng cũng đã bổ sung thêm 5 cổng tự động nhằm nâng cao năng lực phục vụ hành khách nhập cảnh, đặc biệt trong bối cảnh lưu lượng khách quốc tế qua sân bay lớn nhất cả nước liên tục tăng.

Autogate sử dụng công nghệ sinh trắc học như nhận diện khuôn mặt, quét hộ chiếu điện tử và xác thực vân tay để xác minh danh tính hành khách. Thay vì xếp hàng tại quầy kiểm soát truyền thống, hành khách có thể hoàn tất thủ tục chỉ trong khoảng 30 giây đến 1 phút nếu đáp ứng điều kiện sử dụng hệ thống.

Hiện nay, công dân Việt Nam có hộ chiếu gắn chip có thể sử dụng autogate khi nhập cảnh mà không cần đăng ký trước. Trong khi đó, người mang hộ chiếu chưa gắn chip cần đăng ký thông tin sinh trắc học tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc tại sân bay. Đối với người nước ngoài, việc sử dụng Autogate vẫn còn giới hạn, chủ yếu áp dụng cho những trường hợp có thẻ tạm trú hoặc thường trú tại Việt Nam.

Theo cơ quan quản lý, việc triển khai hệ thống này là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa quy trình kiểm soát biên giới và giảm ùn tắc tại các sân bay lớn, trong bối cảnh lưu lượng hành khách hàng không liên tục tăng những năm gần đây.

Autogate tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất bắt đầu được triển khai và vận hành từ ngày 1/8/2023 bởi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an). Hành khách có thể đăng ký sử dụng ngay tại sân bay hoặc sử dụng trực tiếp nếu đáp ứng điều kiện.

