Tân Sơn Nhất đón lượng khách cao kỷ lục mùng 6 Tết

Ngày 22/2 (mùng 6 Tết), Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác hơn 1.060 chuyến bay với gần 178.000 hành khách, chủ yếu tập trung ở chiều khách trở lại TP.HCM.

Từ mùng 3 Tết, lưu lượng hành khách qua sân bay Tân Sơn Nhất đã duy trì ở mức rất cao, chủ yếu theo chiều các địa phương quay lại TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, ngày 22/2 (tức mùng 6 Tết) sân bay dự kiến có khoảng 1.069 chuyến bay đi và đến, trong đó 988 chuyến chở khách với gần 178.000 lượt hành khách. Con số này tăng gần 60.000 lượt người so với ngày thường và cao hơn khoảng 13.000 lượt người so với dự báo trước đó cho ngày cao điểm nhất dịp Tết Nguyên đán 2026.

Trong đó, chiều đến tiếp tục chiếm ưu thế với khoảng 540 chuyến bay, đưa hơn 104.700 lượt hành khách về TP.HCM, vượt mức hơn 101.000 lượt khách đến của ngày mùng 5 Tết.

Từ mùng 3 Tết trước đó, lưu lượng qua sân bay Tân Sơn Nhất đã duy trì ở mức rất cao, chủ yếu theo chiều hành khách quay lại TP.HCM. Ngày 22/2 (mùng 6 Tết) là ngày thứ 3 liên tiếp sân bay thiết lập kỷ lục mới về sản lượng hành khách, vượt cả mức đỉnh ghi nhận vào mùng 4 và mùng 5 Tết.

Trong cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhà ga T3 đảm nhận sản lượng lớn nhất với bình quân hơn 450 chuyến bay mỗi ngày. Toàn bộ chuyến bay của Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO, Bamboo Airways, Vietravel Airlines và Sun Phu Quoc Airways đã được chuyển sang đây, trong khi ga T1 hiện chủ yếu do VietJet Air khai thác.

Ở khu vực quốc tế, nhà ga T2 cũng ghi nhận lưu lượng hành khách rất cao, bình quân hơn 60.000 lượt khách/ngày. Riêng mùng 6 Tết, ga này phục vụ hơn 64.700 lượt khách với 334 chuyến bay, trong đó khoảng 33.100 lượt khách đến và 31.500 lượt khách đi.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết dù lượng khách đông nhưng các hoạt động tại sân bay vẫn ổn định. Các phương án điều hành, phối hợp đã được các đơn vị thống nhất từ trước để triển khai. Dự kiến, lượng khách tới TP.HCM qua sân bay đông nhất là khung giờ từ chiều tối đến đêm muộn ngày 22/2.

Bên cạnh đó, sân bay đã ứng dụng công nghệ định danh, nhận diện sinh trắc học nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục. Các lực lượng an ninh, điều hành tăng cường nhân sự, linh hoạt điều phối quầy check-in và băng chuyền hành lý, bảo đảm hoạt động thông suốt trong bối cảnh lượng khách tăng đột biến.