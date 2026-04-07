Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Khu đô thị 3,5 tỷ USD của Vinhomes ở Tây Ninh sau nửa năm khởi công

  • Thứ ba, 7/4/2026 08:29 (GMT+7)
Liên danh chủ đầu tư Vinhomes - VIG đang triển khai thi công san lấp mặt bằng dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây (Tây Ninh) với hàng trăm nhân công và máy móc.

Dự án Khu đô thị Phước Vĩnh Tây của Vinhomes rầm rộ thi công Dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây (Tây Ninh) đang triển khai thi công san lấp mặt bằng, hiện các trục giao thông chính cũng đã dần thành hình.
Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây có quy mô gần 1.090 ha, nằm tại xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh. Đây là khu vực có vị trí đẹp với 3 mặt giáp sông, cách trung tâm TP.HCM khoảng 25 km.
Vị trí Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây.
Dự án được bao bọc bởi sông Cần Giuộc và sông Rạch Ván. Trong ảnh là cầu Cần Giuộc bắc qua sông Cần Giuộc khánh thành ngày 30/8/2023, kinh phí 150 tỷ đồng giúp thay thế phà Tân Thanh, kết nối với TP.HCM. Đây là 1 trong 3 cây cầu kết nối tới khu đô thị Phước Vĩnh Tây.
Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào thời điểm đầu tháng 4, công trường đang trong giai đoạn san lấp mặt bằng, với hàng loạt máy xúc hoạt động liên tục.
Các phương tiện cơ giới được bố trí thành nhiều mũi thi công, vừa đào, vừa vận chuyển đất.
Các trục giao thông chính đã dần thành hình với nhiều máy xúc hoạt động dọc tuyến, liên tục đào, đắp và tạo hình mặt bằng.
Theo kế hoạch, từ quý I/2026 đến quý IV/2027, Vingroup sẽ tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng, bố trí tái định cư và chuẩn bị cho các hạng mục công trình chính.
Đến cuối năm 2025, dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây do liên danh Vinhomes (thuộc Tập đoàn Vingroup) và CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (VIG) làm chủ đầu tư đã giải phóng mặt bằng được 3.181/6.131 trường hợp hộ dân bị ảnh hưởng, với số tiền trên 6.865 tỷ đồng.
Hiện trên tuyến đường chính kéo dài xuyên suốt khu đô thị Phước Vĩnh Tây còn nhiều nhà dân chưa bàn giao mặt bằng.
Khu vực giáp cầu Cần Giuộc có tiến độ bàn giao mặt bằng nhanh hơn.
Theo quy hoạch, dự án sẽ cung cấp 7.050 căn liền kề, gần 8.200 biệt thự, 13.440 căn nhà ở xã hội và 2.370 căn nhà ở tái định cư thấp tầng. Quy mô dân số gần 90.000 người.

Dự án có tổng chi phí thực hiện trên 80.000 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng gần 10.700 tỷ đồng, tương đương tổng mức đầu tư khoảng 3,5 tỷ USD. Khu đô thị này giáp ranh TP.HCM, có vị trí chiến lược khi tuyến đường Vành đai 4 đi qua, kết nối cảng Hiệp Phước (TP.HCM) với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Quỳnh Danh

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý