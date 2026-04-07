Khu đô thị 3,5 tỷ USD của Vinhomes ở Tây Ninh sau nửa năm khởi công

Dự án được bao bọc bởi sông Cần Giuộc và sông Rạch Ván. Trong ảnh là cầu Cần Giuộc bắc qua sông Cần Giuộc khánh thành ngày 30/8/2023, kinh phí 150 tỷ đồng giúp thay thế phà Tân Thanh, kết nối với TP.HCM. Đây là 1 trong 3 cây cầu kết nối tới khu đô thị Phước Vĩnh Tây.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào thời điểm đầu tháng 4, công trường đang trong giai đoạn san lấp mặt bằng, với hàng loạt máy xúc hoạt động liên tục.

Theo kế hoạch, từ quý I/2026 đến quý IV/2027, Vingroup sẽ tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng, bố trí tái định cư và chuẩn bị cho các hạng mục công trình chính.

Đến cuối năm 2025, dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây do liên danh Vinhomes (thuộc Tập đoàn Vingroup) và CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (VIG) làm chủ đầu tư đã giải phóng mặt bằng được 3.181/6.131 trường hợp hộ dân bị ảnh hưởng, với số tiền trên 6.865 tỷ đồng .

Theo quy hoạch, dự án sẽ cung cấp 7.050 căn liền kề, gần 8.200 biệt thự, 13.440 căn nhà ở xã hội và 2.370 căn nhà ở tái định cư thấp tầng. Quy mô dân số gần 90.000 người.

Dự án có tổng chi phí thực hiện trên 80.000 tỷ đồng , chi phí giải phóng mặt bằng gần 10.700 tỷ đồng , tương đương tổng mức đầu tư khoảng 3,5 tỷ USD . Khu đô thị này giáp ranh TP.HCM, có vị trí chiến lược khi tuyến đường Vành đai 4 đi qua, kết nối cảng Hiệp Phước (TP.HCM) với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long .

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền số... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.