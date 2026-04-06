Vinpearl tham vọng

Vinpearl đặt mục tiêu doanh thu 16.000 tỷ đồng, lãi 1.500 tỷ năm 2026, đồng thời đề xuất thay đổi nhân sự HĐQT.

Theo tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên dự kiến tổ chức ngày 24/4, Công ty CP Vinpearl (HoSE: VPL) đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 16.000 tỷ đồng , tăng khoảng 3% so với kết quả năm trước, đồng thời là kết quả cao nhất doanh nghiệp này từng đưa ra. Cùng với đó, doanh nghiệp kỳ vọng lợi nhuận sau thuế đạt 1.500 tỷ đồng , tăng 36%.

Vinpearl cũng dự kiến trình cổ đông phương án bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029, sau khi bà Lê Thúy Anh xin từ nhiệm. Ứng viên được đề cử là bà Ngô Thị Hương, hiện giữ chức Tổng giám đốc công ty.

Bà Hương sinh năm 1982, có bằng Thạc sĩ của University of London và sở hữu một số chứng chỉ chuyên môn trong lĩnh vực tài chính, kế toán. Trước khi gia nhập hệ sinh thái Vingroup, bà từng giữ vị trí Phó tổng giám đốc tại Công ty TNHH Tư vấn AASC giai đoạn 2013-2017.

Từ năm 2017 đến nay, bà đảm nhiệm nhiều vai trò quản lý trong hệ sinh thái Vingroup như Phó tổng giám đốc Khối hỗ trợ logistics Vincom, phụ trách tài chính – kế toán tại Vinpearl.

Về kết quả kinh doanh năm 2025, Vinpearl ghi nhận doanh thu 15.556 tỷ đồng , tăng hơn 8% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.100 tỷ đồng , giảm hơn một nửa, chủ yếu do sụt giảm nguồn thu từ hoạt động tài chính.

Vinpearl là đơn vị thành viên của Vingroup với tỷ lệ sở hữu khoảng 85% vốn. Doanh nghiệp hiện vận hành hệ thống gồm 60 cơ sở tại 20 tỉnh, thành phố, bao gồm 35 khách sạn, khu nghỉ dưỡng với hơn 17.500 phòng và 15 tổ hợp công viên chủ đề, vui chơi giải trí.