Nhóm cổ đông mới nắm hơn 7.000 tỷ cổ phiếu Vingroup

  • Thứ ba, 17/3/2026 16:21 (GMT+7)
HSBC sẽ là đại diện lưu ký gần 49 triệu cổ phiếu VIC, giá trị ước tính hơn 7.100 tỷ, sau khi các trái chủ của Vinpearl chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu Vingroup.

VSDC vừa chuyển quyền sở hữu gần 49 triệu cổ phiếu Vingroup từ CTCP Vinpearl sang nhóm trái chủ của doanh nghiệp. Ảnh: VIC.

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) vừa thông báo thực hiện chuyển quyền sở hữu gần 49 triệu cổ phiếu VIC (Tập đoàn Vingroup) thuộc sở hữu của CTCP Vinpearl cho The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC). Ngày hiệu lực chuyển quyền là 16/3.

Cụ thể, khối lượng chuyển quyền sở hữu là 48.916.785 cổ phiếu VIC. Trên thị trường, mã chứng khoán này hiện giao dịch quanh mức 146.200 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá này, giá trị lô cổ phiếu chuyển quyền ước đạt khoảng 7.151 tỷ đồng.

Trong giao dịch kể trên, HSBC là đơn vị đại diện lưu ký, sau khi các trái chủ của Vinpearl hoàn tất việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu VIC theo thỏa thuận trước đó.

HSBC là một trong những tổ chức tài chính - ngân hàng lớn nhất thế giới, đồng thời từng tham gia nhiều thương vụ liên quan đến hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup. Số cổ phiếu chuyển đổi kể trên liên quan đợt huy động 150 triệu USD trái phiếu quốc tế của Công ty Vinpearl thực hiện năm 2024. Trong giao dịch này, HSBC tham gia với vai trò đồng bảo lãnh phát hành.

Về phía Vingroup, năm 2025, tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam ghi nhận 332.770 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất, tăng 76% so với năm trước và là mốc doanh thu cao nhất lịch sử của tập đoàn. Kết quả này cũng đưa Vingroup trở thành tập đoàn tư nhân Việt Nam đầu tiên đạt doanh thu trên 300.000 tỷ.

Với kết quả doanh thu kỷ lục, Vingroup đã thu về 11.146 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 111% và vượt kế hoạch cổ đông đặt ra từ đầu năm. Đây cũng là lần đầu tiên lợi nhuận của Vingroup đạt trên 10.000 tỷ.

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Vingroup đạt 1,12 triệu tỷ, tăng 34% so với thời điểm đầu năm.

Thủy Tiên

  • Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC





