VinFast thu gần 3,6 tỷ USD một năm

Doanh thu VinFast năm 2025 tăng hơn 100% so với năm liền trước khi sản lượng xe điện bàn giao tăng mạnh. Biên lợi nhuận cũng cải thiện dù vẫn ghi nhận khoản lỗ ròng trong năm.

Năm 2025, VinFast đã bàn giao gần 197.000 ôtô điện, tăng gấp đôi so với năm trước. Ảnh: Việt Linh.

VinFast vừa công bố kết quả tài chính chưa kiểm toán quý IV và cả năm 2025, ghi nhận mức tăng trưởng mạnh về doanh thu và lượng xe bàn giao, đồng thời cải thiện đáng kể biên lợi nhuận so với năm trước.

Theo báo cáo, trong quý IV/2025, nhà sản xuất xe điện của Việt Nam đã bàn giao 86.557 ôtô điện, tăng 127% so với quý trước và tăng 63% so với cùng kỳ năm 2024. Các thị trường quốc tế đóng góp khoảng 18% tổng lượng xe bàn giao trong kỳ.

Tính chung cả năm, hãng đã bàn giao 196.919 ôtô điện, tăng 102% so với năm trước và vượt mục tiêu ít nhất gấp đôi sản lượng năm 2024.

Ở mảng xe máy điện và xe đạp điện, VinFast đã bàn giao 171.962 xe trong quý IV năm ngoái, tăng 43% so với quý liền trước và tăng 452% so với cùng kỳ. Cả năm 2025, tổng lượng xe điện hai bánh được bàn giao đạt 406.498 chiếc, tăng 473%.

Với số lượng xe bàn giao tăng kỷ lục, doanh thu quý IV/2025 của VinFast đạt 39.412 tỷ đồng (tương đương 1,57 tỷ USD quy đổi), tăng 139% so với cùng kỳ năm trước và tăng 118% so với quý III cùng năm. Doanh thu cả năm đạt 90.428 tỷ đồng (khoảng 3,6 tỷ USD ), tăng hơn 105% so với năm 2024.

Biên lợi nhuận gộp trong quý IV của nhà sản xuất xe điện này vẫn ở mức âm 39,9%, tuy nhiên đã cải thiện đáng kể so với mức âm 79,1% cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp cả năm theo đó đạt âm 42,5%, cũng tích cực hơn mức âm 57,4% của năm 2024.

Tính đến cuối năm 2025, hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vận hành 424 showroom trên toàn cầu. Tại Việt Nam, doanh nghiệp ước tính chiếm khoảng 36% thị phần ôtô trong năm 2025, tăng so với khoảng 22% của năm trước.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, công ty cũng cho biết đang tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm với 3 dòng thương hiệu ôtô chiến lược, đồng thời phát triển các mẫu xe mới như MPV 7 chỗ VF MPV 7 và Limo Green. Thế hệ tiếp theo của các mẫu VF 6 và VF 7 dự kiến bắt đầu sản xuất trong nửa cuối năm 2026.

Về năng lực sản xuất, đến cuối năm 2025, VinFast vận hành 4 nhà máy trên toàn cầu với tổng công suất tối đa khoảng 600.000 ôtô điện mỗi năm, gồm 2 nhà máy tại Việt Nam và 2 nhà máy ở Indonesia và Ấn Độ.

Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ, mở rộng sản xuất và hợp tác với các đối tác công nghệ để phát triển hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao và các giải pháp di chuyển tự hành trong thời gian tới.