Vingroup nhanh chóng hỗ trợ khách hàng giảm áp lực giá xăng dầu

Trước diễn biến khó lường của giá xăng dầu thế giới, Vingroup công bố triển khai chương trình “Thu xăng - Đổi điện” đặc biệt tại Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia và Philippines.

Ngoài các chính sách ưu đãi hấp dẫn đang được triển khai, khách hàng chuyển đổi từ xe xăng cũ sang xe điện VinFast mới trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được ưu đãi thêm 3% giá đối với ôtô và 5% giá đối với xe máy. Chương trình áp dụng tại 4 thị trường Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia và Philippines.

Tiếp nối tinh thần tiên phong của VinFast, CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM cũng công bố giảm ngay 10% giá cước các dịch vụ di chuyển bằng xe điện trên nền tảng Xanh SM tại Việt Nam, Lào và Green SM tại Indonesia từ 11/3 đến hết 31/3, mang đến khách hàng thêm một lựa chọn di chuyển thân thiện, tiết kiệm chi phí.

Chương trình có thể được gia hạn tùy vào tình hình chiến sự tại Trung Đông và diễn biến giá xăng dầu trong thời gian tới.

Bà Dương Thị Thu Trang, Phó tổng giám đốc Kinh doanh VinFast toàn cầu, cho biết: “Chương trình ‘Thu xăng - Đổi điện’ đặc biệt triển khai trong tháng 3 tại 4 thị trường trọng điểm là hành động ứng phó khẩn cấp của VinFast trước biến động địa - chính trị đang gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình kinh tế - xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới”.

“Với vai trò là một trong những nhà sản xuất tiên phong dẫn dắt cuộc cách mạng xe điện trên toàn cầu, VinFast cùng các công ty trong hệ sinh thái xanh Vingroup mong muốn chung tay góp phần giảm thiểu tác động của giá xăng dầu đến cuộc sống người dân, giảm ô nhiễm môi trường thông qua những giải pháp di chuyển thông minh, bền vững và kinh tế hơn”, bà Thu Trang nói thêm.

Chương trình “Thu xăng - Đổi điện” đặc biệt sẽ được VinFast triển khai song song và áp dụng cộng dồn với các chính sách ưu đãi hấp dẫn khác tại từng thị trường. Với ưu đãi chồng ưu đãi, Vingroup và các thành viên trong hệ sinh thái mong muốn tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng nhanh chóng chuyển đổi sang xe điện để giảm phụ thuộc vào xăng dầu, góp phần ổn định cuộc sống, kiến tạo môi trường sống văn minh, trong lành hơn.