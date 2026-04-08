Công ty con của Vinhomes làm chủ đầu tư dự án hơn 200 ha ở Điện Biên

CTCP Phát triển Thành phố Xanh (thuộc Vinhomes) trúng thầu dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía tây bắc tại tỉnh Điện Biên.

Phối cảnh dự án. Nguồn: Trung tâm Thông tin Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Điện Biên.

UBND tỉnh Điện Biên vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía tây bắc, tại phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa. Theo đó, CTCP Phát triển Thành phố Xanh (thuộc Vinhomes) là nhà đầu tư trúng thầu.

Theo quy hoạch, quy mô dân số của dự án vào khoảng 12.000 người. Tổng diện tích sử dụng đất gần 229 ha, trong đó khoảng 88 ha (38%) sẽ được đầu tư hạ tầng và bàn giao lại cho Nhà nước; phần còn lại hơn 141 ha sẽ được nhà đầu tư khai thác kinh doanh.

Dự án dự kiến cung cấp khoảng 2.812 căn nhà ở thấp tầng, gồm 1.836 căn liền kề và 975 căn biệt thự. Ngoài ra, quỹ đất khoảng 9,9 ha được bố trí để phát triển nhà ở xã hội với các khối chung cư cao tối đa 8 tầng. Bên cạnh đó, gần 87 ha đất được quy hoạch cho khu sân golf 18 hố, đường golf và sân tập.

Tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 23.700 tỷ đồng . Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Dự kiến dự án sẽ được triển khai trong khoảng 54 tháng kể từ khi được chấp thuận nhà đầu tư. Giai đoạn 1 (từ quý IV/2026 đến quý IV/2028), chủ đầu tư sẽ tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sân golf 18 hố và các công trình dịch vụ, thương mại; giai đoạn 2 (từ quý IV/2028 đến quý IV/2030), chủ đầu tư hoàn thiện các hạng mục kiến trúc còn lại.