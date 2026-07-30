PNJ lỗ gần 300 tỷ vì trích lập dự phòng mua lại kim cương, vàng

Dù doanh thu quý II tăng 12%, PNJ vẫn lỗ 283 tỷ đồng do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến, chủ yếu từ khoản dự phòng ước tính 865 tỷ đồng liên quan hoạt động mua lại.

Theo PNJ, việc trích lập được thực hiện dựa trên các thông tin và giả định hợp lý tại thời điểm lập báo cáo tài chính. Ảnh: PNJ.

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 với doanh thu thuần đạt 8.484 tỷ đồng , tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Dù doanh thu tăng trưởng tích cực, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp lại chịu tác động mạnh từ khoản chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến. Cụ thể, trong quý gần nhất, khoản chi phí này của PNJ lên tới gần 1.063 tỷ đồng , gấp hơn 5 lần cùng kỳ, trong đó hơn 865 tỷ đồng là khoản trích lập dự phòng ước tính liên quan đến hoạt động mua lại sản phẩm.

Theo PNJ, khoản dự phòng được ghi nhận trong quý II dù hoạt động mua lại thực tế phát sinh vào tháng 7/2026, tức sau ngày kết thúc kỳ kế toán. Việc trích lập được thực hiện dựa trên các thông tin và giả định hợp lý tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

Trong tổng giá trị hàng hóa mua lại, PNJ cho biết kim cương rời chiếm khoảng 30%, còn lại 70% là trang sức và vàng miếng. Khoản dự phòng được xác định trên cơ sở giá trị hàng hóa mua lại phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán, giá trị thu hồi ước tính theo diễn biến thị trường tại thời điểm đánh giá và tỷ lệ điều chỉnh đối với từng nhóm kích thước kim cương.

Kết quả, PNJ ghi nhận lỗ sau thuế 283 tỷ đồng trong quý II, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi gần 437 tỷ đồng . Đây cũng là khoản lỗ theo quý lớn nhất kể từ khi doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính.

PNJ LỖ QUÝ II/2026 VÌ TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG KQKD theo quý của PNJ. Dữ liệu: BCTC DN. Nhãn Qúy I/2024 II III IV Qúy I/2025 II III IV Qúy I/2026 II Lãi ròng tỷ đồng 738 429 216 733 678 437 496 1219 1467 -283

Lũy kế 6 tháng đầu năm, PNJ vẫn ghi nhận doanh thu thuần 25.729 tỷ đồng , tăng gần 49% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế vẫn đạt 1.184 tỷ đồng , tăng khoảng 6%.

Ở các mảng kinh doanh, doanh thu trang sức bán lẻ tăng 14% nhờ mở rộng tệp khách hàng mới, duy trì sức mua của khách hàng hiện hữu, danh mục sản phẩm linh hoạt, hiệu quả từ kênh bán hàng đa kênh cùng các chương trình bán hàng dịp Tết và các kỳ nghỉ lễ. Doanh thu trang sức bán sỉ tăng 28%, trong khi doanh thu vàng 24K tăng tới 170% so với cùng kỳ.

Việc tỷ trọng doanh thu vàng 24K tăng mạnh đã khiến biên lợi nhuận gộp bình quân 6 tháng đầu năm giảm còn 19,4%, thấp hơn mức 21,4% của cùng kỳ năm 2025.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của PNJ đạt trên 21.000 tỷ đồng , tăng khoảng 4% so với đầu năm. Doanh nghiệp đang nắm giữ 609 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, cùng 3.393 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng.

Hàng tồn kho của doanh nghiệp đạt 15.559 tỷ đồng , giảm nhẹ so với đầu năm. Đáng chú ý, dự phòng giảm giá hàng tồn kho tăng mạnh lên 410 tỷ đồng , gấp gần 9 lần mức 46 tỷ đầu năm. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, khoản dự phòng này được trích lập đối với các mặt hàng hư hỏng hoặc không còn đáp ứng yêu cầu kinh doanh.