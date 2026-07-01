Gelex cải chính mục đích sử dụng vốn của 14 lô trái phiếu

Gelex điều chỉnh thông tin công bố về việc sử dụng vốn của các lô trái phiếu phát hành giai đoạn 2019-2021, khẳng định việc cải chính không làm thay đổi quyền lợi của trái chủ.

Thực hiện văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước liên quan đến công bố thông tin về tình hình sử dụng vốn của một số lô trái phiếu đã phát hành trong giai đoạn trước, CTCP Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX) vừa thực hiện cải chính thông tin các lô trái phiếu này.

Nội dung cải chính liên quan đến việc rà soát, cập nhật thông tin tại các báo cáo công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu giai đoạn 2020-2024.

Dữ liệu bóc tách từ văn bản cải chính cho thấy tổng quy mô mệnh giá của các lô trái phiếu phải điều chỉnh thông tin là 4.150 tỷ đồng , được phát hành từ cuối năm 2019 đến năm 2021.

Trong số các mã trái phiếu thuộc diện điều chỉnh, lô trái phiếu GELEXH1929001 có tổng giá trị phát hành 1.150 tỷ đồng , đáo hạn vào năm 2029, là mã duy nhất còn đang lưu hành.

Thông tin cũ công bố mục đích huy động vốn là để cơ cấu nợ và đầu tư dự án điện mặt trời 50 MW tại Ninh Thuận. Sau cải chính, mục đích sử dụng vốn được bóc tách cụ thể thành 3 nội dung: giải ngân 368 tỷ đồng để tái tài trợ vốn góp chủ sở hữu vào Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex Ninh Thuận; chi 737,5 tỷ đồng cho đơn vị này vay để cơ cấu nợ ngân hàng liên quan đến dự án; và 44,5 tỷ đồng còn lại phục vụ các hoạt động khác của tập đoàn.

Đối với nhóm 13 lô trái phiếu phát hành trong giai đoạn 2020-2021 có tổng quy mô mệnh giá 3.500 tỷ đồng , văn bản mới cũng cập nhật lại thông tin theo hướng chi tiết hóa các mục mục chi tiêu cụ thể.

Doanh nghiệp ban đầu cho biết số tiền huy động từ các lô trái phiếu sẽ được sử dụng để mua nguyên vật liệu, thanh toán thư tín dụng (L/C) cho nhà cung cấp và chi trả các chi phí sản xuất kinh doanh thông thường. Còn theo văn bản cải chính, ngoài các mục đích trên, một phần nguồn vốn được dùng để thanh toán nợ gốc, lãi đến hạn và cho các công ty thành viên trong hệ thống vay bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động vận hành.

Trước đó, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt Gelex 175 triệu đồng do công bố sai lệch thông tin về tình hình sử dụng vốn từ một số lô trái phiếu trong các báo cáo giai đoạn 2020-2025. Doanh nghiệp đồng thời bị buộc cải chính hoặc hủy bỏ thông tin sai lệch.

Phía Gelex cho biết việc điều chỉnh nhằm làm rõ thông tin đã công bố, không làm phát sinh nghĩa vụ tài chính mới hoặc thay đổi quyền lợi của trái chủ.

Hiện tại, toàn bộ 13 lô trái phiếu nằm trong danh sách đính chính thông tin giai đoạn 2020-2021 đều đã hết hạn và được doanh nghiệp thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi đúng quy định cho nhà đầu tư. Lô trái phiếu còn lại duy nhất được bảo lãnh bởi Quỹ bảo lãnh tín dụng và đầu tư (CGIF) đáo hạn vào năm 2029 vẫn đang được tập đoàn thực hiện đúng và đầy đủ các cam kết với trái chủ.

Phía doanh nghiệp nhìn nhận việc nâng cao chất lượng công bố thông tin, tăng cường kiểm soát nội bộ và chuẩn hóa dữ liệu tài chính là yêu cầu bắt buộc trong bối cảnh quy mô hoạt động của tập đoàn ngày càng mở rộng. Từ sự việc lần này, doanh nghiệp cho biết đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy trình nội bộ, tăng cường phối hợp giữa các bộ phận liên quan nhằm nâng cao chất lượng công bố thông tin và tính minh bạch với thị trường.