Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Gelex cải chính mục đích sử dụng vốn của 14 lô trái phiếu

  • Thứ năm, 9/7/2026 00:04 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Gelex điều chỉnh thông tin công bố về việc sử dụng vốn của các lô trái phiếu phát hành giai đoạn 2019-2021, khẳng định việc cải chính không làm thay đổi quyền lợi của trái chủ.

Thực hiện văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước liên quan đến công bố thông tin về tình hình sử dụng vốn của một số lô trái phiếu đã phát hành trong giai đoạn trước, CTCP Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX) vừa thực hiện cải chính thông tin các lô trái phiếu này.

Nội dung cải chính liên quan đến việc rà soát, cập nhật thông tin tại các báo cáo công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu giai đoạn 2020-2024.

Dữ liệu bóc tách từ văn bản cải chính cho thấy tổng quy mô mệnh giá của các lô trái phiếu phải điều chỉnh thông tin là 4.150 tỷ đồng, được phát hành từ cuối năm 2019 đến năm 2021.

Trong số các mã trái phiếu thuộc diện điều chỉnh, lô trái phiếu GELEXH1929001 có tổng giá trị phát hành 1.150 tỷ đồng, đáo hạn vào năm 2029, là mã duy nhất còn đang lưu hành.

Thông tin cũ công bố mục đích huy động vốn là để cơ cấu nợ và đầu tư dự án điện mặt trời 50 MW tại Ninh Thuận. Sau cải chính, mục đích sử dụng vốn được bóc tách cụ thể thành 3 nội dung: giải ngân 368 tỷ đồng để tái tài trợ vốn góp chủ sở hữu vào Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex Ninh Thuận; chi 737,5 tỷ đồng cho đơn vị này vay để cơ cấu nợ ngân hàng liên quan đến dự án; và 44,5 tỷ đồng còn lại phục vụ các hoạt động khác của tập đoàn.

Đối với nhóm 13 lô trái phiếu phát hành trong giai đoạn 2020-2021 có tổng quy mô mệnh giá 3.500 tỷ đồng, văn bản mới cũng cập nhật lại thông tin theo hướng chi tiết hóa các mục mục chi tiêu cụ thể.

Doanh nghiệp ban đầu cho biết số tiền huy động từ các lô trái phiếu sẽ được sử dụng để mua nguyên vật liệu, thanh toán thư tín dụng (L/C) cho nhà cung cấp và chi trả các chi phí sản xuất kinh doanh thông thường. Còn theo văn bản cải chính, ngoài các mục đích trên, một phần nguồn vốn được dùng để thanh toán nợ gốc, lãi đến hạn và cho các công ty thành viên trong hệ thống vay bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động vận hành.

Trước đó, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt Gelex 175 triệu đồng do công bố sai lệch thông tin về tình hình sử dụng vốn từ một số lô trái phiếu trong các báo cáo giai đoạn 2020-2025. Doanh nghiệp đồng thời bị buộc cải chính hoặc hủy bỏ thông tin sai lệch.

Phía Gelex cho biết việc điều chỉnh nhằm làm rõ thông tin đã công bố, không làm phát sinh nghĩa vụ tài chính mới hoặc thay đổi quyền lợi của trái chủ.

Hiện tại, toàn bộ 13 lô trái phiếu nằm trong danh sách đính chính thông tin giai đoạn 2020-2021 đều đã hết hạn và được doanh nghiệp thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi đúng quy định cho nhà đầu tư. Lô trái phiếu còn lại duy nhất được bảo lãnh bởi Quỹ bảo lãnh tín dụng và đầu tư (CGIF) đáo hạn vào năm 2029 vẫn đang được tập đoàn thực hiện đúng và đầy đủ các cam kết với trái chủ.

Phía doanh nghiệp nhìn nhận việc nâng cao chất lượng công bố thông tin, tăng cường kiểm soát nội bộ và chuẩn hóa dữ liệu tài chính là yêu cầu bắt buộc trong bối cảnh quy mô hoạt động của tập đoàn ngày càng mở rộng. Từ sự việc lần này, doanh nghiệp cho biết đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy trình nội bộ, tăng cường phối hợp giữa các bộ phận liên quan nhằm nâng cao chất lượng công bố thông tin và tính minh bạch với thị trường.

Loạt doanh nghiệp bị phạt do vi phạm liên quan đến phát hành trái phiếu

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt loạt doanh nghiệp do những vi phạm công bố thông tin liên quan đến các lô trái phiếu đã phát hành.

08:42 6/7/2026

Gelex rót hơn 8.000 tỷ vào dự án sân bay Gia Bình, đẩy mạnh vay nợ

Gelex rót hơn 8.000 tỷ vào dự án sân bay Gia Bình trong quý I, đồng thời tăng mạnh vay nợ. Doanh nghiệp hoàn thành khoảng 1/4 kế hoạch doanh thu và hơn 20% mục tiêu lợi nhuận năm.

17:18 30/4/2026

Ông Nguyễn Văn Tuấn làm Chủ tịch Gelex, lãnh đạo 9X giữ ghế CEO

Gelex kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhiệm kỳ mới khi ông Nguyễn Văn Tuấn được bầu làm Chủ tịch HĐQT, còn vị trí Tổng giám đốc được giao cho lãnh đạo sinh năm 1994.

12:03 2/4/2026

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Thủy Tiên

gelex Ninh Thuận CTCP Thiết bị điện Việt Nam gelex cải chính trái phiếu gelex gelex bị phạt

  • CTCP Thiết bị điện Việt Nam (GELEX)

    CTCP Thiết bị điện Việt Nam (GELEX)

    Tiền thân là Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện chuyên kinh doanh, sản xuất thiết bị điện, xây dựng công trình công ích, công trình kỹ thuật dân dụng,...

    • Thành lập: 10/7/1990
    • Mã cổ phiếu: GEX

Đọc tiếp

Ha Noi ngay cang nhieu van phong hang A hinh anh

Hà Nội ngày càng nhiều văn phòng hạng A

1 giờ trước 00:00 9/7/2026

0

Nguồn cung văn phòng Hà Nội đang tăng tốc mạnh, không ít chủ đầu tư buộc phải cạnh tranh về giá và nâng cấp chất lượng tòa nhà.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý