Loạt doanh nghiệp bị phạt do vi phạm liên quan đến phát hành trái phiếu

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt loạt doanh nghiệp do những vi phạm công bố thông tin liên quan đến các lô trái phiếu đã phát hành.

Theo quyết định xử phạt của Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành, Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (HOSE: GEX) bị phạt tiền 175 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.

Theo cơ quan thanh tra chứng khoán, GELEX đã công bố thông tin sai lệch đối với hàng loạt báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu trong các năm từ 2020 đến 2025. Các báo cáo này có một số nội dung chi sử dụng tiền từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của một số mã trái phiếu không đúng với thực tế.

Ngoài phạt tiền, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước còn buộc GELEX áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là: Buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin sai lệch.

Nhiều doanh nghiệp vi phạm về việc công bố thông tin đối với các lô trái phiếu đã phát hành.

Liên quan đến quyết định này, trong phản hồi sau đó, GELEX cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý để thực hiện việc cải chính thông tin theo yêu cầu.

Doanh nghiệp này cũng khẳng định các nội dung trên liên quan đến việc ghi nhận lại thông tin trong báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu, không làm thay đổi nghĩa vụ thanh toán và quyền lợi của nhà đầu tư trái phiếu. Các lô trái phiếu liên quan hiện đã được tất toán đầy đủ.

Một doanh nghiệp khác cũng vừa bị Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt là Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (HOSE: SBT). Doanh nghiệp này cũng bị phạt tiền 175 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch liên quan đến mã trái phiếu SBTH2327001 (giá trị 200 tỷ đồng , phát hành ngày 26/6/2023, đáo hạn ngày 29/1/2027).

Theo phương án phát hành, bản công bố thông tin trước phát hành, mục đích, kế hoạch sử dụng vốn: "Sau khi trừ đi các chi phí có liên quan đến việc phát hành sẽ được dùng cho việc mua lại một phần trái phiếu SBTB2120001 (có giá trị 700 tỷ đồng , kỳ hạn 3 năm, được phát hành ngày 21/01/2021 và đáo hạn ngày 26/01/2024) và một phần trái phiếu SBTB2124002 (có giá trị 1.200 tỷ đồng , kỳ hạn 3 năm được phát hành ngày 13/4/2021 và đáo hạn ngày 13/4/2024).

Tại các báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu, Công ty đang ghi nhận số tiền từ phát hành trái phiếu đã được sử dụng để mua lại cả hai mã trái phiếu SHTB2124001 và SHTB2124002.

Tuy nhiên, qua kiểm tra Thanh tra Chứng khoán Nhà nước nhận thấy 200 tỷ đồng từ phát hành mã trái phiếu SBTH2327001 chỉ được Công ty sử dụng để mua lại trái phiếu SBTB2124002; không được bố trí để mua lại trái phiếu SBTB2124001 theo nội dung đã công bố thông tin. Các báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu Công ty công bố thông tin là không chính xác, không đúng thực tế.

Ngoài phạt tiền, SBT cũng bị buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch nêu trên.

Ngoài Thành Thành Công Biên Hòa, một doanh nghiệp liên quan đến "hệ sinh thái" Thành Thành Công là Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công mới đây cũng nhận quyết định xử phạt 92,5 triệu đồng do hành vi thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy định.

Một doanh nghiệp khác là Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và dịch vụ Việt Mỹ A&V cũng chịu mức phạt tiền 92,5 triệu đồng do có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, Công ty không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội hoặc công bố thông tin không đúng thời hạn hàng loạt tài liệu Báo cáo tình hình thực hiện cam kết, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu trong các năm 2022, 2023 và 2024.

Công ty cổ phần Đầu tư Rox Energy cũng bị phạt số tiền tương tự do chậm công bố thông tin nhiều tài liệu liên quan đến phát hành trái phiếu.