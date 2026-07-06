Bóc gỡ những đường dây cá độ nghìn tỷ mùa World Cup

Thời gian diễn ra World Cup 2026 là thời điểm các loại tội phạm liên quan đến đánh bạc và cá độ bóng đá tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ, nhất là trên không gian mạng.

Trước tình hình đó, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương mở đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc và cá độ bóng đá trước và trong thời gian diễn ra giải đấu.

Số tiền giao dịch đánh bạc lên đến hơn 1.000 tỷ đồng

Đại tá Bùi Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), cho biết các lực lượng đã triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá trong mùa World Cup.

Ngày 4/7, Công an TP Hà Nội thông tin Phòng CSHS phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã triệt phá thành công một ổ nhóm tội phạm có tổ chức chuyên cá độ bóng đá quy mô lớn. Đối tượng Nguyễn Tá Hợp (SN 1992, trú tại Trung Thanh - Hữu Từ, xã Đại Thanh, Hà Nội) đã liên hệ với một đối tượng trên mạng để lấy tài khoản cá độ cấp Agent trên trang web 365cacuoc.com. Sau đó, Hợp chia nhỏ thành các tài khoản Member rồi giao lại cho các con bạc tham gia sát phạt với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây này.

Công an TP Cần Thơ khám xét, bắt giữ các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc hơn 1.000 tỷ đồng .

Trước đó, rạng sáng 28/6, Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ đã phối hợp đồng loạt khám xét khẩn cấp 8 địa điểm, triệu tập 26 đối tượng liên quan, thu giữ 45 điện thoại di động, iPad, máy tính cùng nhiều tài liệu. Bước đầu, cơ quan Công an xác định số tiền giao dịch đánh bạc của nhóm này từ khi hoạt động đến khi bị triệt phá lên đến hơn 1.000 tỷ đồng .

Ngày 26/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố 4 bị can về hành vi "Đánh bạc", gồm: Lê Văn Sơn, Lê Văn Trường, Hoàng Văn Điệp và Phạm Văn Cường, cùng trú tại phường Mỹ Lâm. Kết quả đấu tranh và khai thác dữ liệu điện tử, Công an tỉnh Tuyên Quang xác định: Lê Văn Sơn và Lê Văn Trường đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ các trận bóng đá World Cup với nhau.

Bên cạnh đó, Lê Văn Sơn còn tổ chức bán số lô, số đề trái phép cho Phạm Văn Cường, Hoàng Văn Điệp để hưởng hoa hồng; đồng thời, mở rộng giao dịch với nhiều đối tượng khác ở các tỉnh, thành phố lân cận chưa rõ nhân thân. Tổng số tiền giao dịch bất hợp pháp trong đường dây này bước đầu được xác định là trên 70 triệu đồng.

Trước đó, Phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt ra quân tại Lâm Đồng, An Giang và TP.HCM, triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua trang web www.bong88ag.com do 5 đối tượng điều hành. Các đối tượng khai nhận đã mua tài khoản Master trên ứng dụng Telegram, sau đó phân tách thành nhiều tài khoản cấp dưới để bán cho các con bạc. Số tiền giao dịch trong đường dây này lên tới 5 tỷ đồng .

Cuối tháng 6, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của 10 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ World Cup 2026. Chỉ tính từ ngày 22/6 đến 29/6, số tiền các đối tượng sử dụng để sát phạt nhau hơn 10 tỷ đồng .

Các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2026.

Không ít trường hợp người tham gia cá độ là cán bộ, nhân viên

Qua công tác đấu tranh, triệt phá các đường dây đánh bạc, Cục Cảnh sát hình sự và hệ lực lượng đã cảnh báo nhiều hệ lụy phức tạp của việc cá cược bóng đá, trực tiếp đe dọa đến ANTT.

Tại các giải bóng đá lớn diễn ra, vòng xoáy "đỏ đen" không chỉ làm cạn kiệt kinh tế của người chơi mà còn là ngòi nổ kích hoạt hàng loạt chuỗi tội phạm nghiêm trọng khác, trong đó có nhiều vụ nguyên nhân xuất phát từ áp lực nợ nần.

Hệ lụy đầu tiên và trực tiếp nhất từ các con bạc thua cá độ phải kể đến là bùng phát tội phạm "tín dụng đen". Khi cạn kiệt tiền và muốn gỡ gạc, người chơi dễ dàng tìm đến các dịch vụ cho vay tiền nhanh hoặc các đối tượng cho vay nặng lãi (tín dụng đen) do chính các chân rết của đường dây cá độ móc nối.

Và khi người chơi mất khả năng chi trả, các băng nhóm sẽ sử dụng các thủ đoạn khủng bố tinh thần, ném chất bẩn, đe dọa người thân, cưỡng đoạt tài sản, thậm chí bắt giữ người trái pháp luật hoặc cố ý gây thương tích để siết nợ, gây mất ANTT nghiêm trọng tại địa phương.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, một hệ lụy nghiêm trọng khác của hoạt động cá độ bóng đá là sự gia tăng các loại tội phạm xâm phạm sở hữu. Để có tiền tham gia cá độ hoặc thanh toán các khoản nợ chồng chất, nhiều người sẵn sàng bất chấp pháp luật, thực hiện các hành vi như trộm cắp, cướp giật, thậm chí cướp tài sản. Trên thực tế, các vụ trộm cắp tài sản (xe máy, tài sản có giá trị), cướp giật và cướp tài sản thường có xu hướng gia tăng rõ rệt trong những mùa giải bóng đá lớn.

Tang vật các đối tượng sử dụng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2026.

Không ít trường hợp người tham gia cá độ là cán bộ, nhân viên có công việc và thu nhập ổn định. Tuy nhiên, do rơi vào vòng xoáy nợ nần, họ đã bất chấp hậu quả, lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc sự tin tưởng của đồng nghiệp, người thân để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Nhiều vụ việc ghi nhận số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng tỷ đồng và được sử dụng để phục vụ hoạt động cá độ.

Cục Cảnh sát hình sự cũng cảnh báo về nguy cơ mất an toàn thông tin và gia tăng các hành vi lừa đảo công nghệ cao liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá trực tuyến. Theo cơ quan chức năng, các đường dây cá độ hiện nay sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi trên không gian mạng để dụ dỗ người chơi cung cấp thông tin cá nhân và dữ liệu nhạy cảm như số điện thoại, tài khoản ngân hàng, hình ảnh căn cước công dân, thậm chí cả mã OTP. Những thông tin này sau đó có thể bị các đối tượng xấu mua bán, trao đổi hoặc trực tiếp sử dụng để chiếm đoạt tài khoản, thực hiện hành vi lừa đảo tài chính và các vi phạm pháp luật khác mà nạn nhân không hề hay biết.

Bên cạnh đó, áp lực từ những khoản nợ khổng lồ không chỉ khiến người chơi rơi vào khủng hoảng tài chính, mà còn gây tổn hại nghiêm trọng đến các mối quan hệ gia đình và xã hội. Nhiều gia đình lâm vào cảnh mâu thuẫn, đổ vỡ; thậm chí phát sinh bạo lực gia đình do tranh chấp tiền bạc hoặc do người tham gia cá độ giấu giếm, chiếm đoạt tài sản của người thân để cầm cố, trả nợ. Nghiêm trọng hơn, áp lực từ "giang hồ" siết nợ, cùng sự bế tắc khi lâm vào cảnh trắng tay đã dẫn đến không ít vụ án mạng đau lòng hoặc người chơi tìm đến những kết cục cực đoan như tự tử để trốn nợ.

Nâng cao hiệu quả áp dụng Bộ luật Hình sự

Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đã quy định tương đối đầy đủ về tội đánh bạc (Điều 321) và tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc (Điều 322). Trong đó, hành vi sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội là tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng pháp luật hiện nay vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc do thiếu hướng dẫn cụ thể trong việc xác định "tiền dùng đánh bạc", "thu lợi bất chính", cũng như việc xử lý các hành vi cá cược trực tuyến biến tướng.

Để nâng cao hiệu quả áp dụng Bộ luật Hình sự năm 2015 trong đấu tranh phòng, chống tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đặc biệt, cần sớm ban hành hướng dẫn thống nhất về việc xác định hành vi đánh bạc trên không gian mạng, cách tính tiền dùng đánh bạc, xử lý tài sản điện tử, tiền ảo và chứng cứ điện tử nhằm tháo gỡ khó khăn cho các cơ quan tiến hành tố tụng, đồng thời cần nghiên cứu, bổ sung các quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự về biện pháp phong tỏa tài sản số, tiền điện tử và cơ chế xử lý đối với các loại tài sản mới phát sinh trong nền kinh tế số.

Bên cạnh đó, cần quy định rõ trách nhiệm phối hợp của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp viễn thông và các nền tảng xuyên biên giới trong việc quản lý chặt chẽ các giao dịch trên không gian mạng. Đồng thời, khẩn trương xây dựng và hoàn thiện Nghị quyết hướng dẫn áp dụng Điều 321 về tội đánh bạc và Điều 322 về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc của Bộ luật Hình sự năm 2015 để thay thế, bổ sung Nghị quyết số 01/2010, thống nhất cách xác định tiền dùng để đánh bạc.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của người dân về hậu quả, tác hại của tệ nạn đánh bạc. Đặc biệt, cần chú trọng tuyên truyền trên không gian mạng, nhất là đối với thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên nhằm hạn chế tình trạng tham gia cá cược trực tuyến và các trò chơi đổi thưởng trá hình.

Việc nâng cao hiệu quả áp dụng Bộ luật Hình sự năm 2015 và hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc là yêu cầu cấp thiết trong tình hình hiện nay. Chỉ khi thực hiện đồng bộ các giải pháp về pháp luật, nghiệp vụ, công nghệ và tuyên truyền phòng ngừa mới có thể kiềm chế, đẩy lùi loại tội phạm này, góp phần bảo đảm ANTT và xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh.

World Cup 2026 đã đi qua hơn nửa chặng đường, để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an và sự hoàn thiện của hệ thống pháp luật, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tham gia cá độ bóng đá dưới bất kỳ hình thức nào. Đồng thời, cần chủ động phát hiện, tố giác các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc và cá độ bóng đá với cơ quan chức năng để góp phần ngăn chặn tội phạm ngay từ sớm, giữ vững ANTT, bảo đảm một mùa World Cup thực sự là ngày hội thể thao văn minh, an toàn và lành mạnh.

Ngày 29/6, Cục Cảnh sát hình sự đã tổ chức Hội ý nghiệp vụ "Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lợi dụng không gian mạng tổ chức đánh bạc và đánh bạc". Tại buổi hội ý, các đại biểu tham dự đã đánh giá tình hình nổi lên và kết quả công tác đấu tranh với tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc nói chung, cũng như tội phạm lợi dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc nói riêng; trao đổi, nhận diện các phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm; phân tích những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả và thống nhất các giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý loại tội phạm này trong thời gian tới. Tính đến ngày 5/7, Công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, triệt phá hơn 75 vụ với trên 350 đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc và cá độ bóng đá, thu giữ nhiều tài sản và phương tiện phạm tội.