VNG ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý II đạt 467 tỷ đồng nhờ hoạt động kinh doanh cốt lõi cải thiện và khoản lãi từ thoái vốn. Sau nửa năm, doanh nghiệp lãi kỷ lục 592 tỷ đồng.

Sau nửa năm, VNG đã hoàn thành gần một nửa kế hoạch doanh thu và vượt mục tiêu lợi nhuận. Ảnh: VNG.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 mới công bố, CTCP Tập đoàn VNG (UPCOM: VNZ) ghi nhận doanh thu thuần 3.087 tỷ đồng trong quý gần nhất, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp cho biết tăng trưởng chủ yếu đến từ doanh thu dịch vụ trò chơi trực tuyến, dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và Internet, cùng mảng công nghệ tài chính.

Lãi kỷ lục sau nửa năm

Trong quý, VNG tiếp tục cải thiện hiệu quả vận hành khi tốc độ tăng chi phí thấp hơn đáng kể so với tăng trưởng doanh thu. Cụ thể, giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ chỉ tăng 19%, chi phí bán hàng tăng 22%, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 9%.

Tổng chi phí hoạt động doanh nghiệp theo đó tăng 18%, thấp hơn mức tăng 26% của doanh thu thuần, qua đó giúp lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi tăng 216 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính trong quý II cũng tăng mạnh nhờ ghi nhận khoản lãi 319 tỷ đồng từ việc thanh lý CTCP VNG Data Center (VNG DC). Trong đó, khoảng 310 tỷ đã được ghi nhận vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của các năm trước, phát sinh từ các giao dịch vốn khi VNG DC vẫn còn là công ty con của tập đoàn.

Nhờ đó, sau khi khấu trừ thuế và chi phí, VNG báo lãi ròng đạt 467 tỷ đồng trong quý II, tăng hơn 30 lần so với mức lãi 15 tỷ cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt doanh thu thuần 5.872 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 592 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 302 triệu đồng.

VNG LÃI KỶ LỤC KQKD theo năm của VNG. Dữ liệu: BCTC DN. Nhãn 2022 2023 2024 2025 6T/2026 Doanh thu thuần tỷ đồng 7800 7593 9273 10894 5872 Lãi ròng

-1534 -2317 -1180 -326 592

Năm 2026, VNG đặt mục tiêu doanh thu thuần trong khoảng 12.500- 13.500 tỷ đồng , tăng 15-25% so với năm trước, đồng thời kỳ vọng lợi nhuận trước thuế phục hồi lên 300- 450 tỷ đồng , đánh dấu năm đầu tiên có lãi kể từ khi cổ phiếu VNZ giao dịch trên UPCOM.

Như vậy, sau nửa năm, doanh nghiệp đã hoàn thành gần một nửa kế hoạch doanh thu và vượt chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Ông Kelly Wong, Tổng giám đốc VNG Group cho biết kết quả quý II cho thấy tập đoàn đang đi đúng định hướng đề ra.

"Các mảng kinh doanh lõi tăng trưởng ấn tượng nhờ hiệu quả vận hành và ứng dụng sâu AI. AI là yếu tố có thể tạo ra nhiều đột biến trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo tại VNG và chúng tôi đang thúc đẩy tiến trình đó nhanh nhất có thể", ông Kelly Wong nhấn mạnh.

Doanh thu Zalopay tăng gần gấp đôi

Xét theo từng mảng kinh doanh, VNG cho biết mảng trò chơi trực tuyến (VNGGames) ghi nhận tổng bookings 2.359 tỷ đồng trong quý II, tăng 22% so với cùng kỳ, với gần 62 triệu người dùng hoạt động hàng quý. Trong đó, bookings từ thị trường quốc tế đạt 362 tỷ, tăng 11%.

Mảng Zalo & AI đạt doanh thu 639 tỷ đồng , tăng 63%. Trong đó, nền tảng Zalo duy trì 81,3 triệu người dùng hoạt động hàng tháng và ghi nhận hơn 2,2 tỷ tin nhắn được gửi mỗi ngày.

Đến cuối tháng 6, số lượng tài khoản chính thức (Official Account) đang hoạt động đạt gần 30.000 tài khoản, tăng 24% so với cùng kỳ. Trong khi đó, tính năng Zalo Video thu hút khoảng 40 triệu người dùng hàng tháng với trung bình 180 triệu lượt xem mỗi tháng.

AI tiếp tục được tích hợp sâu trên nền tảng. Khoảng 24 triệu người dùng, tương đương gần 1/3 tổng số người dùng hàng tháng của Zalo, đang sử dụng các tính năng nhắn tin và gọi thoại có tích hợp AI mỗi tháng.

Trong khi đó, nền tảng thanh toán và tài chính Zalopay ghi nhận doanh thu 241 tỷ đồng trong quý II, tăng 90% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng doanh thu từ dịch vụ tài chính tăng tới 456%, qua đó chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong cơ cấu doanh thu của nền tảng