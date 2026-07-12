Kế hoạch 'giải cứu' cổ phiếu PNJ

Động thái đăng ký mua cổ phiếu của loạt lãnh đạo và người nhà cùng phương án mua cổ phiếu quỹ của PNJ cho thấy nỗ lực khôi phục niềm tin nhà đầu tư sau vụ lùm xùm tại P-Lab.

PNJ cùng các lãnh đạo doanh nghiệp đang lên kế hoạch "giải cứu" cổ phiếu. Ảnh: PNJ.

Thông tin cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab) - công ty thành viên của Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) - bị khởi tố liên quan vụ buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương đã đẩy cổ phiếu PNJ vào một trong những đợt bán tháo lớn nhất kể từ khi niêm yết.

Chỉ trong ít phiên giao dịch, cổ phiếu PNJ đã lao dốc hàng chục %, vốn hóa "bốc hơi" hàng nghìn tỷ đồng khi nhà đầu tư đồng loạt bán tháo vì lo ngại ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh.

Trong bối cảnh đó, một kế hoạch "giải cứu" cổ phiếu đang được đưa ra, từ việc Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung lên tiếng trấn an nhà đầu tư, cổ đông, khách hàng cho tới loạt lãnh đạo và người nhà đăng ký mua vào cổ phiếu.

Lãnh đạo và người nhà đăng ký mua vào

Người đầu tiên phát đi tín hiệu "giải cứu" cổ phiếu PNJ là ông Cao Ngọc Duy, em trai Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung.

Trong đó, ông Duy đã đăng ký mua 300.000 cổ phiếu PNJ, với giá trị ước tính khoảng 23 tỷ đồng theo thị giá thời điểm công bố thông tin. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 10/7-7/8 theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Trước giao dịch, ông Duy đang sở hữu hơn 13,53 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 2,64% vốn doanh nghiệp. Nếu hoàn tất thương vụ, tỷ lệ sở hữu của ông sẽ tăng lên hơn 13,83 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,7% vốn PNJ.

Ít ngày sau thông báo mua vào của ông Duy, ông Phan Quốc Công, Tổng giám đốc PNJ cũng đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu PNJ.

Giao dịch của ông Công sẽ được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 17/7 đến 14/8. Mục đích được ông Công đưa ra là cơ cấu danh mục đầu tư cá nhân.

Trước giao dịch, Tổng giám đốc PNJ chưa sở hữu cổ phiếu nào của doanh nghiệp. Nếu hoàn tất mua vào toàn bộ số lượng đăng ký, ông sẽ nắm giữ khoảng 0,2% vốn doanh nghiệp.

Ước tính, ông Công cần chi 47 tỷ đồng để thực hiện giao dịch này.

Tự "giải cứu" thông qua kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ

Bên cạnh những cam kết cá nhân của thành viên ban lãnh đạo PNJ và người nhà, sau những phiên giảm sàn liên tục của cổ phiếu, HĐQT PNJ đã thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án mua lại cổ phiếu quỹ.

HĐQT PNJ cho biết việc mua lại cổ phiếu quỹ là một trong những giải pháp được xem xét triển khai trong bối cảnh hiện nay nhằm bảo vệ giá trị của công ty, cũng như cam kết đồng hành cùng lợi ích lâu dài của cổ đông.

Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, trước khi công ty có thể thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ, PNJ cần xử lý lượng cổ phiếu quỹ đang sở hữu. Do đó hội HĐQT đã thống nhất bán 169.559 cổ phiếu quỹ hiện có.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết và được cổ đông thông qua, HĐQT PNJ cho biết sẽ tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của phương án mua lại cổ phiếu quỹ.

Các động thái liên tiếp kể trên được đưa ra trong bối cảnh cổ phiếu PNJ đã ghi nhận 5/6 phiên giảm gần nhất, trong đó có 3 phiên giảm sàn liên tiếp và một phiên giảm gần giá sàn.

Diễn biến này xảy ra sau khi ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc P-Lab - công ty con của PNJ - bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra liên quan vụ buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương.

Phải đến phiên 8/7, sau 3 phiên giảm sàn liên tiếp, dòng tiền mới nhập cuộc "giải cứu" cổ phiếu PNJ thoát cảnh trắng bên mua.

Ước tính, chỉ riêng phiên giao dịch 8/7, đã có hơn 25,6 triệu cổ phiếu PNJ đổi chủ với giá trị lên tới hơn 1.200 tỷ đồng , cao gấp nhiều lần khối lượng và giá trị giao dịch bình quân các phiên trước đó.

Thanh khoản cao đột biến đã hấp thụ phần lớn lượng cổ phiếu bị nhà đầu tư bán tháo trước đó, góp phần giúp mã chứng khoán này chấm dứt chuỗi ngày giảm sàn. Hiện tại, cổ phiếu PNJ đang tạm dừng ở mức 46.600 đồng/đơn vị, tức thấp hơn 35% so với trước thời điểm vụ việc diễn ra.