Sau khi bán hơn 3 triệu cổ phiếu PNJ trong phiên 8/7, nhóm quỹ do VinaCapital quản lý đã giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới 5%, qua đó không còn là cổ đông lớn của doanh nghiệp này.

Sau khi bán hơn 3 triệu cổ phiếu, nhóm quỹ VinaCapital không còn là cổ đông lớn của PNJ. Ảnh: PNJ.

Theo báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), nhóm nhà đầu tư liên quan VinaCapital vừa bán tổng cộng hơn 3 triệu cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận.

Trước giao dịch, nhóm này nắm giữ 6,35 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 1,241% vốn doanh nghiệp. Sau khi bán ra hơn 3 triệu cổ phiếu trong phiên 8/7, lượng sở hữu giảm còn 3,26 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,6379% vốn.

Trong đợt thoái vốn này, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam và Quỹ đầu tư cổ phiếu cơ hội tiên phong VinaCapital đã bán toàn bộ số cổ phiếu PNJ nắm giữ. Quỹ đầu tư cổ phiếu doanh nghiệp hàng đầu VinaCapital cũng gần như thoái sạch vốn khi chỉ còn sở hữu 61 cổ phiếu PNJ sau giao dịch.

Hiện hai quỹ còn tiếp tục nắm giữ cổ phiếu PNJ là Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng chiến lược VinaCapital với gần 1,58 triệu cổ phiếu (khoảng 0,3% vốn) và Quỹ đầu tư cổ phiếu kinh tế hiện đại VinaCapital với gần 1,68 triệu cổ phiếu (khoảng 0,33% vốn).

Ngoài ra, các tổ chức khác có liên quan trong hệ sinh thái VinaCapital vẫn nắm giữ lượng cổ phần đáng kể tại doanh nghiệp.

Theo báo cáo, Asia Value Investment Limited, Vietnam Investment Limited, VOF Investment Limited, Vietnam Investment Property Limited cùng Chubb Việt Nam, Hanwha Life Việt Nam và Quỹ đầu tư cân bằng gắn kết VinaCapital hiện sở hữu tổng cộng hơn 22,32 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 4,362% vốn điều lệ.

Cộng với 3,26 triệu cổ phiếu còn lại của nhóm quỹ vừa giao dịch, tổng lượng cổ phiếu do toàn bộ nhóm có liên quan VinaCapital nắm giữ đạt 25,59 triệu cổ phiếu PNJ, tương ứng khoảng 4,9999% vốn doanh nghiệp trang sức này.

Việc tỷ lệ sở hữu giảm xuống dưới ngưỡng 5% đồng nghĩa nhóm quỹ do VinaCapital quản lý không còn là cổ đông lớn của PNJ theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu PNJ chịu áp lực bán mạnh sau thông tin cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc P-Lab - công ty con của PNJ - để điều tra liên quan đến vụ án buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương.

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư để giải đáp các vấn đề liên quan đến vụ việc xảy ra tại P-Lab ngày 6/7, bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ khẳng định toàn bộ kim cương của doanh nghiệp đều được nhập khẩu theo đường chính ngạch và kim cương mua lại theo cam kết với khách hàng. Trong đó, PNJ có kinh doanh kim cương nhập khẩu từ Thái Lan và Hong Kong (Trung Quốc).

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, P-Lab không có chức năng kinh doanh kim cương mà chỉ thực hiện hoạt động kiểm định, do đó không phát sinh hoạt động mua bán tại đơn vị này.

Giữa PNJ và P-Lab cũng chỉ có hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm định, không có hợp đồng giao dịch mua bán. Trên cơ sở đó, ban lãnh đạo khẳng định không có viên nào trong số hơn 28.000 viên kim cương bị cáo buộc liên quan đến vụ buôn lậu được bán qua các kênh phân phối của PNJ.