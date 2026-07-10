Việt Nam chi hàng nghìn tỷ nhập kim cương mỗi năm

6 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu gần 3.200 tỷ đồng giá trị kim cương. Trong đó, Thái Lan và Hong Kong (Trung Quốc) chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ.

Ấn Độ là nguồn cung kim cương lớn nhất của Việt Nam. Ảnh: Reuters.

Sau vụ nguyên Giám đốc P-Lab - công ty con của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) - bị khởi tố để điều tra liên quan vụ buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương, bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT PNJ đã lên tiếng cho biết toàn bộ kim cương doanh nghiệp sử dụng đều nhập khẩu chính ngạch, không có viên nào trong vụ buôn lậu được bán qua hệ thống.

Chia sẻ với nhà đầu tư, bà Dung cho biết toàn bộ kim cương của doanh nghiệp đều được nhập khẩu theo đường chính ngạch. PNJ chỉ kinh doanh kim cương nhập khẩu từ Thái Lan và Hong Kong (Trung Quốc), không mua kim cương trên thị trường nội địa.

Theo số liệu từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính), tổng kim ngạch nhập khẩu kim cương của Việt Nam đạt 241,2 triệu USD trong năm 2025 (tương đương hơn 6.300 tỷ đồng quy đổi). Riêng 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này ước đạt khoảng 121,5 triệu USD (tức gần 3.200 tỷ đồng ).

Trong đó, Ấn Độ là nguồn cung kim cương lớn nhất cho Việt Nam với kim ngạch 63,2 triệu USD trong nửa đầu năm nay, chiếm khoảng 52% tổng giá trị nhập khẩu. Xếp sau là Bỉ với kim ngạch gần 18 triệu USD ; Botswana đạt 7,7 triệu USD . Đáng chú ý, Israel đã vươn lên trở thành nhà cung cấp kim cương lớn thứ 3 của Việt Nam với kim ngạch hơn 9,1 triệu USD , cao gấp hơn 2 lần so với cả năm 2025.

Đáng chú ý, Thái Lan và Hong Kong (Trung Quốc) lại chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng kim ngạch nhập khẩu kim cương của cả nước, lần lượt đạt khoảng 5,1 triệu USD và 2,8 triệu USD trong 6 tháng đầu năm, tương ứng khoảng 4,2% và 2,3% tổng giá trị nhập khẩu.

Cục Hải quan cho biết việc quản lý hoạt động nhập khẩu kim cương thô được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 14/2009, đã được sửa đổi, bổ sung và hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 15 ngày 19/6/2023 của Bộ Công Thương.

Theo đó, kim cương thô chỉ được phép nhập khẩu từ các quốc gia là thành viên của Quy chế Chứng nhận Kimberley (Kimberley Process - KP). Mỗi lô hàng nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận KP hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp và phải thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục hải quan theo quy định.

Cơ quan hải quan có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa, cấp Giấy xác nhận kim cương thô nhập khẩu và thực hiện công tác quản lý theo quy định của pháp luật.

Đối với mặt hàng kim cương, việc giải quyết thủ tục hải quan được thực hiện trên cơ sở hồ sơ khai báo của doanh nghiệp, Giấy chứng nhận KP và các chứng từ liên quan theo quy định hiện hành.