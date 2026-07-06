Em trai bà Cao Thị Ngọc Dung đăng ký mua 300.000 cổ phiếu PNJ

Em trai Chủ tịch HĐQT PNJ đăng ký mua 300.000 cổ phiếu trong bối cảnh cổ phiếu này đã giảm sàn 2 phiên liên tiếp giữa lùm xùm vụ án buôn lậu kim cương.

Giá cổ phiếu PNJ chạm đáy 9 tháng. Ảnh: PNJ.

Theo thông báo từ CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ), ông Cao Ngọc Duy vừa đăng ký mua 300.000 cổ phiếu PNJ nhằm cơ cấu danh mục đầu tư cá nhân.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 10/7-7/8 theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Trước giao dịch, ông Duy đang sở hữu hơn 13,53 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 2,64% vốn điều lệ doanh nghiệp. Nếu hoàn tất thương vụ, tỷ lệ sở hữu của ông sẽ tăng lên hơn 13,83 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,7% vốn điều lệ.

Đáng chú ý, ông Cao Ngọc Duy là em trai bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT PNJ. Theo công bố của doanh nghiệp, bà Dung hiện nắm giữ hơn 15,02 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 2,93% vốn điều lệ.

Động thái gia tăng sở hữu của người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu PNJ chịu áp lực bán mạnh sau thông tin cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc P-Lab - công ty con của PNJ - để điều tra liên quan đến vụ án buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương.

Hôm nay, thị giá PNJ tiếp tục lao dốc, giảm 6,98% xuống còn 54.600 đồng/cổ phiếu. Đây là mức giá thấp nhất của mã chứng khoán này kể từ tháng 10/2025. Chỉ sau 2 phiên giao dịch, vốn hóa của PNJ đã thu hẹp hơn 4.000 tỷ, xuống còn khoảng 28.000 tỷ đồng .

Sáng nay, PNJ đã tổ chức buổi gặp gỡ nhà đầu tư để giải đáp các vấn đề liên quan đến vụ việc xảy ra tại P-Lab.

Chia sẻ về nguồn hàng, bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ khẳng định toàn bộ kim cương của doanh nghiệp đều được nhập khẩu theo đường chính ngạch. PNJ chỉ kinh doanh kim cương nhập khẩu từ Thái Lan và Hong Kong (Trung Quốc), không mua kim cương trên thị trường nội địa.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, P-Lab không có chức năng kinh doanh kim cương mà chỉ thực hiện hoạt động kiểm định, do đó không phát sinh hoạt động mua bán tại đơn vị này.

Giữa PNJ và P-Lab cũng chỉ có hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm định, không có hợp đồng giao dịch mua bán. Trên cơ sở đó, ban lãnh đạo khẳng định không có sản phẩm nào trong số hơn 28.000 viên kim cương bị cáo buộc liên quan đến vụ buôn lậu được bán qua các kênh phân phối của PNJ.

Trước diễn biến trên, nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi về các giải pháp hỗ trợ giá cổ phiếu, trong đó có phương án mua cổ phiếu quỹ.

Bà Cao Thị Ngọc Dung cho biết HĐQT đang cân nhắc, đánh giá lại kế hoạch mua cổ phiếu quỹ - phương án đã được cổ đông thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hồi tháng 4. Theo bà, đây có thể là một công cụ để bảo vệ giá trị doanh nghiệp và lợi ích của cổ đông khi cần thiết. Tuy nhiên, HĐQT vẫn phải rà soát, đánh giá các quy định pháp lý trước khi triển khai.

Về việc cá nhân Chủ tịch và lãnh đạo mua cổ phiếu PNJ, bà Dung cho biết các thành viên nội bộ cũng đang có kế hoạch mua vào, trong đó có em trai của bà.