Bà Cao Thị Ngọc Dung: 28.000 viên kim cương buôn lậu không vào PNJ

Sau vụ nguyên Giám đốc P-Lab bị khởi tố, Chủ tịch HĐQT PNJ khẳng định toàn bộ kim cương đều nhập khẩu chính ngạch, không có viên nào trong vụ án được bán qua hệ thống.

Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ tại buổi họp ĐHĐCĐ hồi tháng 4. Ảnh: PNJ.

Sau khi cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc P-Lab - công ty con của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) - để điều tra liên quan vụ buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương, sáng nay (6/7) PNJ đã tổ chức buổi gặp gỡ nhà đầu tư để giải đáp các vấn đề liên quan.

28.000 viên kim cương bị cáo buộc buôn lậu không vào hệ thống PNJ

Chia sẻ về nguồn hàng, bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ khẳng định toàn bộ kim cương của doanh nghiệp đều được nhập khẩu theo đường chính ngạch. PNJ chỉ kinh doanh kim cương nhập khẩu từ Thái Lan và Hong Kong (Trung Quốc), không mua kim cương trên thị trường nội địa.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, P-Lab không có chức năng kinh doanh kim cương mà chỉ thực hiện hoạt động kiểm định, do đó không phát sinh hoạt động mua bán tại đơn vị này.

Giữa PNJ và P-Lab cũng chỉ có hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm định, không có hợp đồng giao dịch mua bán. Trên cơ sở đó, ban lãnh đạo khẳng định không có viên nào trong số hơn 28.000 viên kim cương bị cáo buộc liên quan đến vụ buôn lậu được bán qua các kênh phân phối của PNJ.

Lãnh đạo PNJ thừa nhận lượng khách đến hệ thống tăng đột biến trong ngày 3/7, ngay sau khi thông tin vụ việc được công bố.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cho biết đã lập tức kích hoạt quy trình xử lý khủng hoảng, phát hành thông cáo báo chí chính thức và triển khai các biện pháp đảm bảo quyền lợi khách hàng. Nhờ đó, lượng khách trong hai ngày tiếp theo đã giảm đáng kể, lần lượt khoảng 50% và 70% so với ngày đầu.

Hiện toàn bộ hệ thống PNJ vẫn hoạt động bình thường. Các chính sách bán hàng, bảo hành, thu đổi, hậu mãi và các quyền lợi khác của khách hàng vẫn được duy trì như hiện hành.

Đối với hoạt động thu mua kim cương, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết việc mua lại sản phẩm từ khách hàng có làm tăng hàng tồn kho nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát. PNJ đã lên kế hoạch tận dụng lượng hàng thu mua hiện có để đưa vào các dòng sản phẩm phục vụ mùa kinh doanh cuối năm.

Liên quan đến mối quan hệ gia đình giữa nguyên Giám đốc P-Lab Đặng Ngọc Thảo và bà Đặng Thị Lài, Thành viên HĐQT PNJ, doanh nghiệp khẳng định luôn duy trì sự tách bạch giữa chức năng điều hành, kiểm soát và giám sát theo đúng nguyên tắc quản trị doanh nghiệp.

Gia đình Chủ tịch có kế hoạch mua vào cổ phiếu PNJ

Trên thị trường chứng khoán, sau thông tin tiêu cực liên quan đến P-Lab, cổ phiếu PNJ giảm hết biên độ xuống 58.700 đồng/cổ phiếu ngay khi mở cửa phiên giao dịch ngày 3/7.

Chốt phiên sáng nay (6/7), thị giá PNJ tiếp tục giảm xuống còn 54.600 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025. Diễn biến cung - cầu cho thấy áp lực bán vẫn áp đảo khi khối lượng dư bán giá sàn còn hơn 13,5 triệu cổ phiếu, trong khi lực cầu bắt đáy khá hạn chế. Thanh khoản khớp lệnh trong buổi sáng đạt hơn 338.000 cổ phiếu, tương ứng giá trị khoảng 18 tỷ đồng .

Đà giảm này khiến vốn hóa của PNJ thu hẹp xuống còn khoảng 28.000 tỷ đồng . Chỉ trong hai phiên gần nhất, doanh nghiệp đã "bốc hơi" hơn 4.200 tỷ đồng vốn hóa.

PNJ đang ghi nhận phiên giảm sàn thứ 2 liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Trước diễn biến trên, nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi về các giải pháp hỗ trợ giá cổ phiếu, trong đó có phương án mua cổ phiếu quỹ.

Bà Cao Thị Ngọc Dung cho biết HĐQT đang cân nhắc, đánh giá lại kế hoạch mua cổ phiếu quỹ - phương án đã được cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hồi tháng 4. Theo bà, đây có thể là một công cụ để bảo vệ giá trị doanh nghiệp và lợi ích của cổ đông khi cần thiết. Tuy nhiên, HĐQT vẫn phải rà soát, đánh giá các quy định pháp lý trước khi triển khai.

Về việc cá nhân Chủ tịch và lãnh đạo mua cổ phiếu PNJ, bà Dung cho biết các thành viên nội bộ cũng đang có kế hoạch mua vào, trong đó có em trai của bà. Tuy nhiên, việc này phải tuân thủ đầy đủ quy định về công bố thông tin nên cần hoàn tất các thủ tục theo quy định.

PNJ cũng khẳng định doanh nghiệp vẫn duy trì nền tảng tài chính vững chắc, được hỗ trợ bởi nguồn lực tài chính lành mạnh cùng mối quan hệ lâu năm với các ngân hàng, qua đó đảm bảo đủ nguồn lực để xử lý tình huống hiện tại.

Đối với hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cho biết chiến lược dài hạn đối với mảng kim cương không thay đổi. PNJ tiếp tục tập trung vào phân khúc trang sức thời trang phục vụ nhu cầu tiêu dùng, đồng thời hạn chế kinh doanh các sản phẩm kim cương kích thước lớn mang tính tích lũy.

Doanh nghiệp cũng khẳng định hoạt động kinh doanh hàng ngày vẫn diễn ra bình thường và tiếp tục giữ nguyên mục tiêu doanh thu, lợi nhuận sau thuế năm 2026 đã được cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hồi tháng 4.

Ban lãnh đạo cho biết kết quả sơ bộ quý II/2026 nhìn chung phù hợp với kế hoạch năm. Cả doanh thu và lợi nhuận sau thuế đều tăng trưởng hai chữ số so với cùng kỳ; doanh số bán lẻ tiếp tục tăng trưởng dương, trong khi biên lợi nhuận gộp diễn biến đúng kế hoạch đề ra. PNJ kỳ vọng nhu cầu tiêu dùng trong nửa cuối năm sẽ được hỗ trợ bởi mùa cưới, các dịp lễ hội và cao điểm mua sắm cuối năm.