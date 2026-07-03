Chủ tịch PNJ gửi tâm thư xin lỗi sau vụ kim cương lậu liên quan P-Lab

Chủ tịch HĐQT PNJ Cao Thị Ngọc Dung gửi thư tới cổ đông, nhà đầu tư và chuyên viên phân tích, khẳng định hoạt động doanh nghiệp vẫn ổn định sau vụ việc tại công ty con P-Lab.

Chủ tịch HĐQT PNJ Cao Thị Ngọc Dung. Ảnh: PNJ.

Chủ tịch HĐQT CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) Cao Thị Ngọc Dung vừa gửi tâm thư tới cổ đông, nhà đầu tư và chuyên viên phân tích sau vụ việc liên quan đến nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab) - công ty thành viên của PNJ.

Trong thư, bà Dung cho biết ngay khi ghi nhận thông tin về vụ việc, PNJ đã kích hoạt các kịch bản ứng phó theo quy trình xử lý khủng hoảng của công ty và sớm phát hành thông cáo báo chí chính thức, đồng thời tôn trọng quá trình điều tra của cơ quan chức năng và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, bà khẳng định PNJ luôn có nguồn lực tài chính dự phòng và được sự đồng hành của các đối tác tài chính. "Chúng tôi tin tưởng có đủ nguồn lực để đối phó trong tình huống này", bà nhấn mạnh.

Đối với ngành hàng kim cương, Chủ tịch PNJ cho biết chiến lược nhất quán nhiều năm qua là hạn chế kinh doanh các sản phẩm kim cương kích thước lớn mang tính chất tích lũy, và tập trung phát triển đa dạng các dòng hàng trang sức mang phong cách Lifestyle. Nguồn kim cương của PNJ hiện nay đến từ nhập khẩu chính ngạch và mua lại theo cam kết với khách hàng.

"Chúng tôi lấy làm tiếc khi vụ việc liên quan đến một cá nhân đã gây ra những lo ngại và ảnh hưởng đến niềm tin của khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư cũng như các bên liên quan. Thay mặt ban lãnh đạo, chúng tôi xin lỗi vì những tác động đó", bà viết trong tâm thư.

Doanh nghiệp đồng thời cam kết tiếp tục lắng nghe mọi ý kiến, chủ động trao đổi minh bạch và nỗ lực bằng những hành động cụ thể để củng cố niềm tin đã gây dựng nhiều năm qua.

Cũng theo người đứng đầu doanh nghiệp, đến thời điểm hiện tại, hoạt động của PNJ vẫn được duy trì ổn định. Ban điều hành tiếp tục triển khai các kế hoạch và cam kết với mục tiêu doanh thu, lợi nhuận năm nay trên tinh thần tập trung, thận trọng và trách nhiệm.

Trước đó, tối 2/7, PNJ và P-Lab đã phát đi thông cáo sau khi cơ quan điều tra khởi tố ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc P-Lab, trong vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Doanh nghiệp cho biết đây là vụ việc liên quan đến trách nhiệm pháp lý của cá nhân, đang được cơ quan chức năng điều tra và PNJ sẽ phối hợp đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Nội dung thông cáo cũng cho biết P-Lab là công ty con của PNJ, chuyên thực hiện dịch vụ kiểm định các sản phẩm về vàng, hợp kim cùng các sản phẩm từ đá.

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, đường dây buôn lậu kim cương bị triệt phá đã thực hiện 141 chuyến vận chuyển từ năm 2024 đến nay, đưa hơn 28.000 viên kim cương từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Việt Nam, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng .

Theo kết quả điều tra ban đầu, các nghi phạm đã sử dụng nhiều thủ đoạn để hợp thức hóa nguồn gốc kim cương nhập lậu trước khi đưa ra thị trường. Trong đó, ông Đặng Ngọc Thảo bị cáo buộc đã lợi dụng vai trò giám định viên để mài bỏ mã số GIA được khắc trên kim cương nhập lậu, sau đó khắc lại mã số theo hệ thống của P-Lab và cấp giấy chứng nhận mới.

Vụ việc ngay lập tức ảnh hưởng đến cổ phiếu của PNJ trên sàn HoSE. Ngay từ đầu phiên giao dịch sáng nay (ngày 3/7), mã này đã chịu áp lực bán tháo mạnh. Lực bán dâng cao khiến thị giá nhanh chóng giảm hết biên độ 7% trong ngày và nằm sàn từ đầu giờ giao dịch.

Thị giá PNJ xuống mức 58.700 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất trong khoảng 8 tháng trở lại đây. Với diễn biến này, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp kinh doanh trang sức hàng đầu Việt Nam đã giảm về 30.000 tỷ đồng , "bốc hơi" hàng nghìn tỷ đồng chỉ sau một phiên giao dịch.