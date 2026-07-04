PNJ đang áp dụng chính sách thu đổi kim cương thế nào?

Tùy từng loại kim cương rời hoặc trang sức gắn kim cương, PNJ áp dụng tỷ lệ thu mua, thu đổi từ 75% đến 98%. Riêng kim cương trắng tròn VS1, VVS1 trên 10 ly không được thu mua lại.

PNJ cho biết toàn bộ hệ thống vẫn hoạt động bình thường, các chính sách bán hàng, bảo hành, thu đổi, hậu mãi và các quyền lợi khác vẫn được thực hiện như hiện hành. Ảnh: PNJ.

Sau khi có thông tin cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc P-Lab - công ty con của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) - để điều tra liên quan vụ buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương, nhiều khách hàng bày tỏ băn khoăn về những viên kim cương từng được P-Lab kiểm định.

Trên các diễn đàn và mạng xã hội, không ít ý kiến đặt câu hỏi về giá trị pháp lý của giấy chứng nhận kiểm định, đồng thời lo ngại liệu quyền lợi của người mua có bị ảnh hưởng.

Phản hồi về vụ việc, P-Lab và PNJ khẳng định vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý của cá nhân. PNJ đang phối hợp chặt chẽ cùng P-Lab trong việc thực hiện các yêu cầu của cơ quan chức năng.

PNJ cũng nhấn mạnh nguồn kim cương doanh nghiệp đang kinh doanh đều được nhập khẩu chính ngạch hoặc thu mua lại theo chính sách của công ty. Toàn bộ hệ thống vẫn hoạt động bình thường, các chính sách bán hàng, bảo hành, thu đổi, hậu mãi và các quyền lợi khác vẫn được thực hiện như hiện hành.

Tuy vậy, sau vụ việc, không ít khách hàng vẫn lo ngại về chất lượng kim cương và tìm đến các cửa hàng PNJ để bán lại những viên kim cương đã mua trước đó.

Chính sách thu đổi kim cương của PNJ

Theo chính sách đang được PNJ áp dụng tại thời điểm ngày 4/7, doanh nghiệp thực hiện thu mua và thu đổi theo từng nhóm sản phẩm, dựa trên loại kim cương, chất lượng, kích thước kim cương và thời điểm phát hành hóa đơn. Điều kiện chung là kim cương phải còn nguyên hiện trạng ban đầu, không trầy xước, nứt hoặc mẻ.

Đáng chú ý, đối với kim cương rời, PNJ không áp dụng chính sách thu mua trở lại đối với kim cương trắng tròn đạt tiêu chuẩn VS1, VVS1 trở lên có kích thước trên 10 ly. Đây là nhóm kim cương có giá trị lớn nhất, với giá bán khoảng vài tỷ đồng mỗi viên.

Chính sách thu đổi kim cương rời của PNJ tại ngày 4/7.

Với các dòng kim cương rời còn lại, doanh nghiệp vẫn áp dụng chính sách thu mua và thu đổi khác nhau. Cụ thể, kim cương trắng tròn đạt tiêu chuẩn từ VS1, VVS1 trở lên có kích thước từ 6 ly đến 8,6 ly được thu mua với tỷ lệ 95% và thu đổi lên tới 98% - mức cao nhất trong bảng chính sách.

Các viên kim cương từ 5 ly đến dưới 6 ly được thu mua với giá 93% và thu đổi 97%, trong khi nhóm dưới 5 ly được thu mua 93% và thu đổi 95%.

Riêng các viên kim cương trắng tròn VS1, VVS1 có kích thước từ trên 8,6 ly đến 10 ly được áp dụng chính sách theo thời gian sở hữu. Nếu khách hàng bán lại hoặc đổi trong vòng một năm kể từ ngày mua, PNJ thu mua với tỷ lệ 93%; sau một năm tỷ lệ này giảm xuống còn 90%.

Chính sách áp dụng đối với các hóa đơn phát hành từ ngày 11/6/2018, còn các hóa đơn trước thời điểm này sẽ thực hiện theo cam kết ghi trên hóa đơn hoặc chính sách lưu trữ tương ứng.

Các sản phẩm trang sức tại PNJ. Ảnh: PNJ.

Đối với kim cương trắng tròn chuẩn SI, PNJ thu mua 90% và thu đổi 95% đối với viên từ 6 ly trở lên; còn nhóm từ 3 ly đến dưới 6 ly có tỷ lệ thu mua và thu đổi lần lượt là 85% và 90%.

Riêng kim cương màu được thu mua với tỷ lệ 80% và thu đổi 90%. Tuy nhiên, doanh nghiệp lưu ý mức này chỉ áp dụng với các hóa đơn bán trước ngày 23/7/2023 hoặc những trường hợp được PNJ phê duyệt.

Chính sách cho trang sức gắn kim cương

Đối với trang sức gắn kim cương, các mẫu sử dụng kim cương trắng tròn chất lượng từ VS1, VVS1, IF, FL dưới 4 ly và gắn VS2, VS2, SI các size; kim cương look like big, cognac, kim cương màu hoặc các mẫu fancy có viên đá lớn nhất dưới 3,5 ly được PNJ thu mua lại với tỷ lệ 80% và thu đổi sang sản phẩm có giá trị cao hơn với tỷ lệ 90%.

Trong khi đó, các mẫu trang sức gắn kim cương fancy có viên đá lớn nhất từ 3,5 ly trở lên được áp dụng tỷ lệ thấp hơn, với mức thu mua 75% và thu đổi 85%. Theo PNJ, nhóm này chỉ áp dụng đối với các viên đá có hình dạng khác đá tròn; nếu một sản phẩm gắn đồng thời đá tròn và đá fancy thì viên đá chính được xác định là viên có kích thước lớn nhất.

Riêng các sản phẩm gắn kim cương trắng tròn từ 4 ly trở lên đạt chất lượng VS1, VVS1, IF hoặc FL, phần vỏ trang sức được thu mua với tỷ lệ 80% hoặc thu đổi 85%, còn phần viên kim cương sẽ được áp dụng theo chính sách dành cho kim cương rời.

Cam kết đủ nguồn lực để thu mua lại kim cương Trước đó, Chủ tịch HĐQT PNJ Cao Thị Ngọc Dung đã gửi tâm thư tới cổ đông, nhà đầu tư và chuyên viên phân tích sau vụ việc liên quan đến nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab) - công ty thành viên của doanh nghiệp. Trong thư, bà Dung cho biết ngay khi ghi nhận thông tin về vụ việc, PNJ đã kích hoạt các kịch bản ứng phó theo quy trình xử lý khủng hoảng của công ty và sớm phát hành thông cáo báo chí chính thức, đồng thời tôn trọng quá trình điều tra của cơ quan chức năng và tuân thủ các quy định của pháp luật. Đáng chú ý, bà khẳng định PNJ luôn có nguồn lực tài chính dự phòng và được sự đồng hành của các đối tác tài chính để ứng phó với các tình huống. Đối với ngành hàng kim cương, Chủ tịch PNJ cho biết nguồn kim cương của PNJ hiện nay đến từ nhập khẩu chính ngạch và mua lại theo cam kết với khách hàng. Bà Dung cho biết hiện tại, hoạt động của PNJ vẫn được duy trì ổn định. Ban điều hành tiếp tục triển khai các kế hoạch và cam kết với mục tiêu doanh thu, lợi nhuận năm nay trên tinh thần tập trung, thận trọng và trách nhiệm.