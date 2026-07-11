Đến lượt Tổng giám đốc PNJ 'giải cứu' cổ phiếu

Ngay sau chuỗi biến động mạnh của cổ phiếu PNJ, Tổng giám đốc Phan Quốc Công đã đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 0,2% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Giá cổ phiếu PNJ đã giảm một nửa so với mức đỉnh lập hồi đầu năm. Ảnh: PNJ.

Theo thông báo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) ngày 11/7, ông Phan Quốc Công - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) đã đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu PNJ.

Theo đăng ký, giao dịch sẽ được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 17/7 đến 14/8. Mục đích được ông Công đưa ra là cơ cấu danh mục đầu tư cá nhân.

Trước giao dịch, Tổng giám đốc PNJ chưa sở hữu cổ phiếu nào của doanh nghiệp. Nếu hoàn tất mua vào toàn bộ số lượng đăng ký, ông sẽ nắm giữ 1 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương khoảng 0,2% vốn điều lệ.

Hiện cổ phiếu PNJ tạm dừng ở mốc 46.600 đồng/đơn vị. Ước tính, ông Công cần chi 46,6 tỷ đồng để thực hiện thương vụ này.

Cổ phiếu PNJ đang neo ở đáy thấp nhất hơn một năm qua. Ảnh: TradingView.

Động thái của ông Phan Quốc Công diễn ra trong bối cảnh PNJ và các bên liên quan liên tiếp triển khai nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ diễn biến cổ phiếu trên thị trường, sau giai đoạn thị giá chịu áp lực giảm mạnh.

Mới đây, HĐQT PNJ đã thông qua chủ trương thực hiện thủ tục lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản về phương án mua lại cổ phiếu quỹ nhằm bảo vệ giá trị của công ty và lợi ích của cổ đông.

Doanh nghiệp cho biết việc mua lại cổ phiếu quỹ là một trong những giải pháp mà HĐQT xem xét triển khai trong bối cảnh hiện nay, thể hiện niềm tin vào nền tảng hoạt động của doanh nghiệp cũng như cam kết đồng hành cùng lợi ích lâu dài của cổ đông.

Theo quy định hiện hành, trước khi công ty có thể thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ, doanh nghiệp cần xử lý số lượng cổ phiếu quỹ đang sở hữu. Do đó, HĐQT đã quyết định bán 169.559 cổ phiếu quỹ hiện có. Đây là số lượng cổ phiếu quỹ còn lại của công ty và việc bán được thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu về thủ tục pháp lý để triển khai phương án mua lại cổ phiếu quỹ theo quy định.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết và được ĐHĐCĐ thông qua theo quy định, PNJ sẽ tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của phương án mua lại cổ phiếu quỹ và thực hiện công bố thông tin đầy đủ, minh bạch theo quy định của pháp luật.

PNJ khẳng định hoạt động kinh doanh của công ty vẫn được duy trì ổn định, các chiến lược phát triển dài hạn tiếp tục được triển khai theo kế hoạch. Đồng thời, công ty cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch trong quản trị và luôn hướng tới mục tiêu tạo dựng giá trị bền vững cho cổ đông, khách hàng và các bên liên quan.

Động thái trên diễn ra sau khi cổ phiếu PNJ trải qua hàng loạt phiên giảm mạnh liên tiếp do chịu tác động từ thông tin cơ quan chức năng điều tra ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty P-Lab - đơn vị thành viên của PNJ - liên quan đến hành vi buôn lậu kim cương.

Trước ông Công, ông Cao Ngọc Duy, em trai Chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung, đã đăng ký mua 300.000 cổ phiếu PNJ nhằm cơ cấu danh mục đầu tư cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 10/7 đến 7/8 thông qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.