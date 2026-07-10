Tổng giám đốc PNJ lần đầu lên tiếng về vụ kim cương lậu liên quan P-Lab

CEO PNJ Phan Quốc Công khẳng định vụ việc buôn lậu kim cương liên quan P-Lab là hành vi mang tính cá nhân và không liên quan đến hệ thống quản lý của chuỗi.

CEO PNJ Phan Quốc Công khẳng định công ty không liên quan đến vụ buôn lậu kim cương. Ảnh: PNJ.

Xuất hiện trong một chương trình của đài CNBC bên lề sự kiện Invest ASEAN do Maybank tổ chức tại Singapore ngày 8/7, Tổng giám đốc PNJ Phan Quốc Công cho biết ông muốn làm rõ P-Lab, đơn vị trực thuộc công ty con của PNJ, chỉ cung cấp dịch vụ cho các khách hàng mang kim cương hoặc trang sức đến để kiểm định và đánh giá chất lượng. Hiện tại, PNJ có hệ thống quản lý chuỗi cung ứng hoàn chỉnh, trong khi P-Lab hoàn toàn không thực hiện hoạt động mua bán hay giao dịch kim cương.

Vị CEO cũng nhấn mạnh đối với PNJ, vụ buôn lậu kim cương là hành vi mang tính cá nhân và không liên quan đến hoạt động của công ty. "Theo những gì chúng tôi được cơ quan công an thông báo, vị giám đốc nói trên bị cáo buộc có liên quan đến một vụ buôn lậu bên ngoài công ty", ông Công nói thêm trong chương trình.

CEO PNJ xuất hiện trong chương trình của CNBC. Ảnh: CNBC.

Tại thời điểm cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ, ông Công cho biết người này vẫn đang giữ chức vụ giám đốc. Tuy nhiên, PNJ không nắm được các hoạt động cá nhân của vị giám đốc này bên ngoài doanh nghiệp. Đồng thời, đại diện doanh nghiệp khẳng định toàn bộ sản phẩm đang được phân phối trong hệ thống PNJ không liên quan đến vụ việc. Đối với các hoạt động mà cá nhân này thực hiện ngoài phạm vi công ty, PNJ chưa có đầy đủ thông tin và đang chờ kết luận chính thức từ cơ quan điều tra.

Cũng tại chương trình, trả lời về tác động của đà tăng giá vàng đối với hành vi tiêu dùng, CEO PNJ nhận định Việt Nam có nhiều điểm khác biệt so với một số thị trường như Hàn Quốc, nơi từng xuất hiện hiện tượng vàng miếng được bán tại các cửa hàng tiện lợi.

Theo ông Công, nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, với GDP tăng 8-10% mỗi năm. Riêng quý II năm nay, GDP đạt mức tăng trưởng khoảng 8,5%, trong khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng khoảng 13%. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn ở các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số và phát triển hạ tầng. "Vì vậy, chúng tôi không thấy hiện tượng người dân đổ xô mua vàng như ở một số thị trường khác", ông nói.

Lãnh đạo PNJ chia sẻ trang sức vẫn là một mảng kinh doanh quan trọng và doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực nhờ thu nhập của người dân được cải thiện. Do đó, công ty sẽ phát triển các dòng sản phẩm trang sức và phong cách sống (Lifestyle), thay vì chỉ tập trung vào nhu cầu mua vàng để đầu tư hoặc tích trữ.

Trước câu hỏi về cách PNJ ứng phó với biến động giá vàng, ông Công nhìn nhận chiến lược tăng trưởng của doanh nghiệp được xây dựng trên 3 trụ cột. Cụ thể, PNJ sẽ tiếp tục tập trung phục vụ nhóm khách hàng cốt lõi trên 35 tuổi. Đây là nhóm đối tượng có nhu cầu mua trang sức trong các dịp đặc biệt, làm quà tặng hoặc để lưu giữ giá trị.

Doanh nghiệp cũng hướng tới việc đẩy mạnh khai thác nhóm khách hàng trẻ, vốn có xu hướng ưu tiên các sản phẩm mang tính thời trang hơn. Ngoài ra, PNJ dự kiến mở rộng danh mục sản phẩm theo hướng phong cách sống, không chỉ dừng lại ở lĩnh vực bán lẻ trang sức mà còn phát triển sang các ngành hàng bán lẻ khác.