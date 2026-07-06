Lãnh đạo PNJ nói về mối quan hệ gia đình của cựu Giám đốc P-Lab

Trước băn khoăn của nhà đầu tư về mối quan hệ chị - em của bà Đặng Thị Lài, Thành viên HĐQT PNJ, và ông Đặng Ngọc Thảo, PNJ khẳng định luôn duy trì sự tách bạch trong điều hành.

Sau khi có thông tin cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc P-Lab - công ty con của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) - để điều tra liên quan vụ buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương, ngày 6/7, PNJ đã tổ chức buổi gặp gỡ nhà đầu tư nhằm giải đáp các vấn đề liên quan.

Trước băn khoăn của nhà đầu tư về mối quan hệ gia đình giữa bà Đặng Thị Lài (chị), Thành viên HĐQT PNJ, và ông Đặng Ngọc Thảo (em), doanh nghiệp khẳng định luôn duy trì sự tách bạch giữa chức năng điều hành, kiểm soát và giám sát theo đúng khung quản trị doanh nghiệp.

Theo PNJ, hoạt động chuyên môn của Giám đốc P-Lab được tổ chức độc lập với bộ máy quản lý, điều hành của công ty mẹ PNJ nhằm bảo đảm các quyết định chuyên môn được đưa ra một cách khách quan.

Các quyết định về cơ cấu tổ chức và bổ nhiệm nhân sự tại P-Lab cũng được thực hiện trên cơ sở tham khảo ý kiến Hội đồng Quản trị và tuân thủ các quy định quản trị của công ty mẹ. Các chức năng kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ được triển khai theo cơ chế của PNJ, đồng thời báo cáo lên Trung tâm Quản trị rủi ro và Ủy ban Kiểm toán của PNJ. Phạm vi kiểm soát bao gồm cả Chủ tịch và Giám đốc của P-Lab.

Ủy ban Kiểm toán gồm 3 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập. Các báo cáo liên quan đến P-Lab được gửi độc lập đến Tổng giám đốc và Ủy ban Kiểm toán, không chịu ảnh hưởng bởi bất kỳ cá nhân nào.

Đồng thời, PNJ cũng đã thiết lập các cơ chế kiểm soát trong quản trị công ty nhằm phòng ngừa xung đột lợi ích xuyên suốt từ công ty mẹ đến các công ty con.

Trong bối cảnh hiện nay, HĐQT PNJ đã thiết lập thêm cơ chế giám sát đặc thù gồm 2 thành viên HĐQT độc lập, đại diện Quản trị rủi ro và đại diện Kiểm toán nội bộ. Các cá nhân này sẽ báo cáo chi tiết đến HĐQT về các biện pháp tăng cường quản trị rủi ro tại P-Lab.

Trước những thông tin tiêu cực liên quan đến công ty con của PNJ, cổ phiếu doanh nghiệp đã liên tục chịu áp lực bán mạnh. Theo đánh giá của SSI Research, dựa trên các trao đổi với doanh nghiệp và quan sát ban đầu, áp lực thanh khoản hiện vẫn trong tầm kiểm soát.

PNJ vẫn duy trì bảng cân đối kế toán lành mạnh và tiếp tục cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ mua lại với khách hàng. Ban lãnh đạo công ty cho biết hoạt động bán lại đạt đỉnh ngay trong ngày đầu tiên sau khi sự việc xảy ra trước khi giảm mạnh trong những ngày tiếp theo.

Ngoài ra, nhóm khách hàng mua trang sức kim cương phục vụ cưới hỏi hoặc các dịp kỷ niệm thường có xu hướng nắm giữ sản phẩm lâu dài hơn so với nhóm khách hàng mua kim cương rời với mục đích tích lũy tài sản.

Theo SSI Research, rủi ro lớn nhất hiện nay nằm ở khả năng niềm tin của người tiêu dùng bị ảnh hưởng, từ đó làm chậm nhu cầu mua mới. Các sản phẩm liên quan đến kim cương hiện chiếm khoảng 33% doanh thu trang sức của PNJ, trong đó khoảng 10% đến từ kim cương rời và 23% từ trang sức kim cương. Vì vậy, bất kỳ sự suy giảm kéo dài nào về niềm tin của người tiêu dùng đều có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp trong những năm tới.

SSI Research cũng lưu ý các hoạt động thanh tra, điều tra thời gian gần đây không chỉ diễn ra tại PNJ mà còn liên quan đến nhiều doanh nghiệp khác trong ngành. Do đó, người tiêu dùng có thể nhìn nhận đây là vấn đề mang tính toàn ngành thay vì chỉ riêng PNJ.

Tuy nhiên, với vị thế dẫn đầu thị trường và độ nhận diện thương hiệu cao, PNJ cũng có thể chịu sự giám sát chặt chẽ hơn so với các doanh nghiệp nhỏ hơn.

Đơn vị phân tích này nhấn mạnh tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của PNJ có thể kiểm soát được trong ngắn hạn. Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng nhất lúc này là liệu các giải trình của doanh nghiệp có được xác nhận bởi kết quả điều tra cuối cùng của cơ quan chức năng, đồng thời có đủ để khôi phục niềm tin của nhà đầu tư và người tiêu dùng hay không.