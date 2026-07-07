PNJ bất ngờ ra thông báo quan trọng về P-Lab

PNJ cho biết đang triển khai các biện pháp tăng cường quản trị, kiểm soát và giám sát đối với P-Lab.

CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố thông tin bất thường gửi tới Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) liên quan tới Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab).

Cụ thể, PNJ cho biết căn cứ vào thông tin được cơ quan chức năng công bố, P-Lab xác định việc điều tra đối với ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc P-Lab, về hành vi buôn lậu là vụ việc liên quan đến trách nhiệm pháp lý của cá nhân và đã gửi báo cáo vụ việc đến công ty mẹ là PNJ.

PNJ nhấn mạnh P-Lab là pháp nhân hoạt động độc lập với vốn điều lệ 10 tỷ đồng . Hiện nay, mọi hoạt động của công ty vẫn đang duy trì ổn định. PNJ đã và đang triển khai các biện pháp tăng cường quản trị, kiểm soát và giám sát đối với P-Lab.

"HĐQT của công ty đã thành lập Tổ giám sát đặc biệt với sự tham gia của 2 Thành viên độc lập trong HĐQT nhằm nâng cao hiệu quả giám sát hoạt động của ban lãnh đạo P-Lab", PNJ nêu rõ trong công bố mới.

Trước đó, Chủ tịch HĐQT PNJ Cao Thị Ngọc Dung đã có tâm thư gửi tới cổ đông, nhà đầu tư và chuyên viên phân tích. Trong thư, bà Dung cho biết ngay khi ghi nhận thông tin về vụ việc, PNJ đã kích hoạt các kịch bản ứng phó theo quy trình xử lý khủng hoảng của công ty, đồng thời tôn trọng quá trình điều tra của cơ quan chức năng và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Đối với ngành hàng kim cương, Chủ tịch PNJ cho biết nguồn kim cương của PNJ hiện nay đến từ nhập khẩu chính ngạch và mua lại theo cam kết với khách hàng.

Cũng theo người đứng đầu doanh nghiệp, đến thời điểm hiện tại, hoạt động của PNJ vẫn được duy trì ổn định. Ban điều hành tiếp tục triển khai các kế hoạch và cam kết với mục tiêu doanh thu, lợi nhuận năm nay trên tinh thần tập trung, thận trọng và trách nhiệm.

Trước đó, tối 2/7, PNJ và P-Lab đã phát đi thông cáo sau khi cơ quan điều tra khởi tố ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc P-Lab, trong vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Doanh nghiệp cho biết đây là vụ việc liên quan đến trách nhiệm pháp lý của cá nhân, đang được cơ quan chức năng điều tra và PNJ sẽ phối hợp đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, đường dây buôn lậu kim cương bị triệt phá đã thực hiện 141 chuyến vận chuyển từ năm 2024 đến nay, đưa hơn 28.000 viên kim cương từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Việt Nam, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng .

Trong đó, ông Đặng Ngọc Thảo bị cáo buộc đã lợi dụng vai trò giám định viên để mài bỏ mã số GIA được khắc trên kim cương nhập lậu, sau đó khắc lại mã số theo hệ thống của P-Lab và cấp giấy chứng nhận mới.

Ngay khi thông tin được công bố đã tác động trực tiếp tới cổ phiếu của PNJ. Làn sóng bán tháo cổ phiếu PNJ bắt đầu từ phiên 3/7 tới nay kéo thị giá mã cổ phiếu này hiện lùi xuống còn 50.800 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất trong hơn một năm.

Đà lao dốc kéo dài cũng khiến vốn hóa thị trường của PNJ thu hẹp xuống còn khoảng 26.000 tỷ đồng , đánh mất mốc tỷ USD. Như vậy chỉ trong 3 phiên giao dịch gần nhất, doanh nghiệp bán lẻ trang sức này đã mất hơn 6.200 tỷ đồng giá trị vốn hóa.

Cũng trong giai đoạn giá cổ phiếu PNJ sụt giảm mạnh, ông Cao Ngọc Duy - em trai Chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung - đã đăng ký mua 300.000 cổ phiếu PNJ nhằm cơ cấu danh mục đầu tư cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 10/7 đến 7/8 theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Trước giao dịch, ông Duy đang sở hữu hơn 13,53 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 2,64% vốn điều lệ doanh nghiệp. Nếu hoàn tất thương vụ, tỷ lệ sở hữu của ông sẽ tăng lên hơn 13,83 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,7% vốn điều lệ.