PNJ không còn là công ty tỷ USD

Cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm sàn phiên thứ ba liên tiếp, xóa sạch thành quả tăng giá hơn một năm và khiến doanh nghiệp mất hàng nghìn tỷ đồng vốn hóa.

Giá cổ phiếu PNJ giảm phiên thứ ba liên tiếp. Ảnh: PNJ.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên giao dịch đảo chiều đầy kịch tính trong ngày 7/7 khi VN-Index từ trạng thái lao dốc mạnh trong buổi sáng đã bất ngờ hồi phục vào cuối phiên nhờ lực cầu bắt đáy gia tăng. Dù sắc xanh được giữ lại khi đóng cửa, diễn biến trong phiên vẫn phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư sau cú bán tháo mạnh ở phiên trước.

Đầu phiên, VN-Index chỉ rung lắc nhẹ trước khi áp lực bán gia tăng nhanh chóng sau khoảng một giờ giao dịch. Lực xả lan rộng tại nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm tài chính - ngân hàng và "họ Vin", khiến chỉ số có thời điểm mất hơn 17 điểm, lùi sâu dưới tham chiếu.

Tuy nhiên, bước sang phiên chiều, cục diện thị trường thay đổi đáng kể. Dòng tiền bắt đáy nhập cuộc tại nhiều cổ phiếu dẫn dắt giúp lực cầu dần áp đảo nguồn cung giá thấp. Nhờ đó, VN-Index thu hẹp toàn bộ mức giảm, vượt lên trên tham chiếu và duy trì sắc xanh cho đến khi kết thúc phiên.

Dù thị trường hồi phục thành công, thanh khoản vẫn ở mức khá thấp. Giá trị giao dịch trên 3 sàn chỉ đạt khoảng 18.100 tỷ đồng , giảm 27% so với phiên bán tháo liền trước, cho thấy dòng tiền vẫn chưa thực sự quay trở lại mạnh mẽ và tâm lý quan sát vẫn chiếm ưu thế.

Kết phiên, VN-Index tăng 4,75 điểm (+0,3%) lên 1.848,25 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giảm 2,77 điểm (-0,9%) xuống 293,74 điểm và UPCoM-Index giảm 0,38 điểm (-0,3%) còn 127,39 điểm.

Độ rộng thị trường quay trở lại trạng thái phân hóa. Toàn thị trường ghi nhận 335 mã tăng (gồm 20 mã tăng trần), 897 mã giữ tham chiếu và 317 mã giảm (gồm mã giảm sàn).

Riêng rổ VN30 đóng vai trò nâng đỡ chỉ số khi có 16 cổ phiếu tăng giá, 5 mã đi ngang và chỉ 9 mã giảm. Nhờ đó, chỉ số VN30 tăng gần 5 điểm, lên sát mốc 2.000 điểm.

Giá cổ phiếu PNJ chạm đáy một năm. Ảnh: TradingView.

Động lực chính giúp VN-Index đảo chiều đến từ nhóm ngân hàng và một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Nổi bật là LPB (+4,9%), BSR (+3,2%), MBB (+1,8%), TCX (+2,9%), HDB (+1,8%), ACB (+1,8%), HVN (+2,8%), BID (+0,7%), GEE (+3,6%) và GVR (+1,5%).

Ở chiều ngược lại, áp lực kìm hãm đà tăng của thị trường vẫn tập trung tại nhóm cổ phiếu tiêu dùng, bán lẻ và bất động sản. Đáng chú ý, VHM (-2,6%), MSN (-2,7%), PNJ (giảm sàn), MCH (-1%), VPL (-0,7%), VRE (-1,3%), MWG (-0,6%), VJC (-0,6%), GMD (-1,6%) và GAS (-0,3%).

Đáng chú ý nhất vẫn là cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận khi tiếp tục giảm hết biên độ trong phiên thứ ba liên tiếp. Thị giá cổ phiếu lùi xuống còn 50.800 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất trong hơn một năm.

Diễn biến cung - cầu cho thấy áp lực bán vẫn hoàn toàn áp đảo. Kết phiên, lượng dư bán giá sàn còn hơn 12,5 triệu cổ phiếu, trong khi lực cầu bắt đáy vẫn khá dè dặt. Khối lượng khớp lệnh cả phiên chưa đến 1 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch khoảng 50 tỷ đồng .

Đà lao dốc kéo dài cũng khiến vốn hóa thị trường của PNJ thu hẹp xuống còn khoảng 26.000 tỷ đồng , đánh mất mốc tỷ USD. Chỉ trong 3 phiên giao dịch gần nhất, doanh nghiệp bán lẻ trang sức này đã mất hơn 6.200 tỷ đồng giá trị vốn hóa.

Làn sóng bán tháo cổ phiếu PNJ bắt đầu từ phiên 3/7, sau khi thị trường xuất hiện thông tin cơ quan chức năng điều tra ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty P-Lab - đơn vị thành viên của PNJ, liên quan đến hành vi buôn lậu kim cương. Thông tin này đã tạo áp lực đáng kể lên tâm lý nhà đầu tư, khiến cổ phiếu liên tục chịu lực bán mạnh trong nhiều phiên liên tiếp, bất chấp diễn biến hồi phục của thị trường chung.

Mới đây, ông Cao Ngọc Duy - em trai Chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung - đã đăng ký mua 300.000 cổ phiếu PNJ nhằm cơ cấu danh mục đầu tư cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 10/7 đến 7/8 theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Trước giao dịch, ông Duy đang sở hữu hơn 13,53 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 2,64% vốn điều lệ doanh nghiệp. Nếu hoàn tất thương vụ, tỷ lệ sở hữu của ông sẽ tăng lên hơn 13,83 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,7% vốn điều lệ.